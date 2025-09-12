Los republicanos del Senado avanzan en la "opción nuclear" para confirmar a nominados clave de Trump

Publicado por Just The News | misty severi 12 de septiembre, 2025

Los republicanos del Senado avanzaron el jueves en un plan para cambiar las reglas de la cámara y usar la "opción nuclear" para confirmar a algunas personas que el presidente Donald Trump ha nominado para ocupar importantes puestos judiciales.

El Senado ha estado en un punto muerto sobre los nominados después de que los demócratas utilizaran varios bloqueos para retrasar las confirmaciones a principios de este año. Los republicanos del Senado esperaban evitar el uso de la táctica partidista, pero no lograron encontrar una solución bipartidista.

Los republicanos del Senado votaron a favor de cambiar las reglas y utilizar la táctica en una votación de 53-45 a lo largo de las líneas de partido, según Politico. El Senado aún tendrá que finalizar el cambio de la regla en una votación en el pleno la próxima semana, pero prepara el terreno para la confirmación de 48 nominados propuestos por Trump.

"Dejé claro que una de mis prioridades era conseguir que el Senado volviera a funcionar, y el Senado no puede funcionar eficazmente como órgano legislativo con el proceso de confirmación en el estado en el que se encuentra ahora mismo", dijo a la prensa el líder de la mayoría del Senado, John Thune, antes de la votación.

El senador demócrata por Hawai, Brian Schatz, se mostró sorprendido por la medida, ya que los senadores estaban trabajando en una solución bipartidista a primera hora del día y habían sugerido continuar las conversaciones durante el fin de semana.

"¿Cuánto tiempo es suficiente?" respondió Thune. "La propuesta que estamos votando... lleva dos años en el aire".

Otras posibles soluciones al bloqueo que se plantearon la semana pasada incluían limitar el tiempo de debate sobre una nominación de dos horas a sólo minutos, hacer que algunas nominaciones no sean debatibles y limitar la cantidad de votos de procedimiento requeridos para un nominado.

La opción nuclear significa que los republicanos pueden confirmar candidaturas en bloque mediante una única votación. La propuesta fue presentada por primera vez por los demócratas en 2023 y permitía confirmar hasta 10 candidatos en una sola votación.

