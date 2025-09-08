Masiva manifestación del grupo disidente iraní MEK con motivo de su 60 aniversario, mientras el régimen islámico se enfrenta a crecientes dificultades

Publicado por Just The News 8 de septiembre, 2025

El mayor grupo disidente iraní del mundo celebró su 60 aniversario en Bruselas, Bélgica, este fin de semana con una contundente muestra de apoyo -en medio de los crecientes signos de tensión del régimen de Teherán por el desasosiego interno y el aislamiento geopolítico.

La Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, más conocida como MEK, se fundó en septiembre de 1965 para oponerse al sha. El grupo sigue siendo un foco de controversia en la política iraní, vilipendiado por los clérigos que gobiernan Irán en la actualidad, pero abrazado por los iraníes en el exilio.

Se calcula que decenas de miles de estos seguidores de la diáspora iraní convergieron el sábado en la capital belga, reuniéndose en la simbólica Place de l'Atomium. Corearon y ondearon banderas y pancartas mientras escuchaban los discursos de un grupo de figuras políticas de alto nivel, entre las que se encontraban el exvicepresidente Mike Pence; el exprimer ministro belga Guy Verhofstadt y Maryam Rajavi, líder del MEK.

En su discurso, Rajavi elogió la resistencia de su organización a lo largo de seis turbulentas décadas.

"Sesenta años desde la fundación del MEK", declaró. "Catorce años bajo la dictadura del sha y 46 años bajo la dictadura religiosa: 60 años sin un solo día, ni siquiera una hora de pausa", agregó.

La elección del lugar subrayó el mensaje del movimiento. El Atomium, una estructura futurista de acero construida para la Exposición Universal de 1958, se ha convertido en un símbolo de la unidad y la resistencia belgas y de otros países europeos, las mismas cualidades que el MEK proyectaba con la concentración.

El paralelismo no pasó desapercibido para Verhofstadt, quien afirmó que el mundo necesitaba cambiar su forma de tratar al régimen gobernante en Irán y que Europa debería liderar el camino.

"Necesitamos una estrategia que no se base en el apaciguamiento", dijo entre aplausos. "Todos nosotros, especialmente en Europa, debemos comprometernos. Debemos reconocer a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como terroristas, debemos aumentar las sanciones y debemos apoyar la misión del NCRI", continuó.

El NCRI, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán, es el brazo político del MEK.

Pence prometió que Estados Unidos también respaldaría a la organización.

"El pueblo estadounidense y millones de personas están con ustedes", expresó Pence, vicepresidente del presidente Trump durante su primer mandato. "Apoyaremos a la resistencia iraní con todo nuestro corazón, con la ayuda de Dios", añadió.

Funcionarios del MEK dijeron que la manifestación fue su demostración de fuerza más significativa en años.

Se organizó en un momento en que los residentes iraníes acusan cada vez más en los últimos años al régimen de asfixiar sus libertades, en particular las de las mujeres. En medio de estas protestas callejeras, las sanciones económicas internacionales impuestas al régimen por la búsqueda de un arma nuclear han perjudicado la economía del país, al parecer sumiendo a muchas personas en la pobreza.

Además, la búsqueda de un arma nuclear por parte del régimen y los ataques de sus apoderados en Oriente Medio -incluidos Hezbolá, Hamás y los Hutíes- provocaron este verano ataques aéreos militares estadounidenses e israelíes en Irán y en otros lugares de la región.

Según Mohammad Mohaddessin, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del NCRI, esos factores hacen que el momento de la concentración de Bruselas sea especialmente importante.

"En comparación con hace uno o dos años, nuestro movimiento está aún más preparado para los retos a los que nos enfrentamos", declaró a Just the News al margen del acto. "Nuestras fuerzas están ganando en fuerza y en número, tanto en Irán como fuera del país", subrayó.

La demostración de fuerza se produce también cuando Reza Pahlavi, el hijo exiliado del sha iraní depuesto en 1979, trata de reavivar las simpatías monárquicas y posicionarse para tener un papel central en los asuntos iraníes si el actual régimen encabezado por el líder supremo Alí Jamenei es derrocado.

Eso es algo a lo que el MEK y sus partidarios se oponen rotundamente, opinión que se reflejó en las intervenciones de varios oradores y en los cánticos de los partidarios del MEK: "¡Abajo el opresor, sea el sha o el líder supremo!".

Otros oradores en el acto de Bruselas fueron Patrick Kennedy, exdiputado por Rhode Island y sobrino del expresidente estadounidense John F. Kennedy; John Bercow, expresidente de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, y Alejo Vidal-Quadras, exvicepresidente del Parlamento Europeo cuyo apoyo al MEK le convirtió en blanco de un supuesto intento de asesinato iraní.

