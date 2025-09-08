El tribunal de apelaciones rechaza anular el veredicto en el caso de E. Jean Carroll

El Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito se negó el lunes a anular el veredicto del jurado contra el presidente Donald Trump en el caso de agresión civil y difamación de la escritora E. Jean Carroll.

Trump había argumentado que la decisión del Tribunal Supremo de 2024 sobre la inmunidad presidencial le hacía inmune a la demanda, una alegación que el tribunal de apelaciones rechazó, según Reuters.

Carroll se anotó previamente una indemnización de 83,3 millones de dólares del jurado por las negativas de Trump en 2019 a sus afirmaciones de que la violó en un probador de Bergdorf Goodman.

El jurado no determinó que Trump hubiera violado a Carroll, pero sí lo declaró responsable de difamación y lesiones. Carroll ha intentado anular el veredicto por varios motivos, pero aún no lo ha conseguido.

Ben Whedon es corresponsal político jefe de Just the News. Sígalo en X.



© Just The News