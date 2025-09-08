El tribunal de apelaciones rechaza anular el veredicto en el caso de E. Jean Carroll
Ha intentado anular el veredicto por varios motivos, pero aún no lo ha conseguido.
El Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito se negó el lunes a anular el veredicto del jurado contra el presidente Donald Trump en el caso de agresión civil y difamación de la escritora E. Jean Carroll.
Trump había argumentado que la decisión del Tribunal Supremo de 2024 sobre la inmunidad presidencial le hacía inmune a la demanda, una alegación que el tribunal de apelaciones rechazó, según Reuters.
Carroll se anotó previamente una indemnización de 83,3 millones de dólares del jurado por las negativas de Trump en 2019 a sus afirmaciones de que la violó en un probador de Bergdorf Goodman.
El jurado no determinó que Trump hubiera violado a Carroll, pero sí lo declaró responsable de difamación y lesiones. Carroll ha intentado anular el veredicto por varios motivos, pero aún no lo ha conseguido.