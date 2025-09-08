Piratas informáticos chinos suplantaron la identidad de un alto legislador estadounidense para influir en las negociaciones comerciales

Bandera de China Maksim Konstantinov / SOPA Image / Cordon Press.

Publicado por Just The News 8 de septiembre, 2025

Un grupo de presuntos hackers chinos supuestamente se hizo pasar por un destacado miembro del Congreso como forma de influir en las negociaciones comerciales de alto nivel entre Estados Unidos y Pekín, según un informe del Wall Street Journal..

Al parecer, los hackers crearon perfiles digitales falsos y enviaron correos electrónicos fraudulentos haciéndose pasar por el legislador.

Los correos electrónicos falsos fueron enviados a actores clave en las negociaciones comerciales, incluidos funcionarios estadounidenses, líderes empresariales y expertos en política comercial.

Las agencias de inteligencia estadounidenses llevan tiempo advirtiendo de que los piratas informáticos respaldados por Estados de China, Rusia y otros países siguen teniendo como objetivo entidades públicas y privadas de Estados Unidos.

"Esto demuestra que los adversarios entienden cuánto peso puede tener la voz de un solo legislador", dijo un asistente del Congreso en el informe.

Las autoridades siguen investigando si se robó algún dato durante la operación.

