La fiscal general de Nueva York, Letitia James, recurrirá la sentencia que anula la multa de $454 millones impuesta a Trump por fraude civil

Publicado por Just The News | Chris Wade | The Center Square contributor 6 de septiembre, 2025

(La Plaza del Centro) - La fiscal general de Nueva York, Letitia James, apelará un fallo que anuló la multa de 500 millones de dólares contra el presidente Donald Trump como parte del veredicto de culpabilidad en su caso de fraude civil.

En una presentación ante el Tribunal de Apelaciones, James señaló que su oficina pedirá al panel de jueces que anule la decisión del tribunal inferior y restablezca la pena al tiempo que mantiene la conclusión de que Trump, sus hijos mayores y sus negocios fueron responsables de una década de fraude empresarial.

La notificación presentada por la oficina de James a última hora del jueves no esboza los argumentos de por qué la decisión del tribunal inferior debe ser revocada, que se detallarán en futuras presentaciones judiciales.

El mes pasado, el Primer Departamento Judicial de la División de Apelaciones del Estado de Nueva York emitió un fallo en el que mantenía en vigor las sanciones no monetarias impuestas por un tribunal inferior al ahora presidente Trump y su compañía, pero dijo que la multa de más de 500 millones de dólares impuesta como parte del veredicto de culpabilidad es"excesiva" y viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Ese tribunal dijo que la multa violaba la Octava Enmienda de la Constitución de EE.UU., que prohíbe "multas excesivas", pero el panel de cinco miembros estaba profundamente dividido sobre la apelación de Trump.

Algunos jueces dijeron estar a favor de mantener la sentencia por fraude pero desestimar las multas, otros a favor de ordenar un nuevo juicio, y al menos uno que habría desestimado el caso por completo.

Una demanda de James contra Trump y su empresa alegaba que Trump sobrevaloró sus propiedades en los estados financieros entre 2014 y 2021 en cientos de millones de dólares, lo que privó al estado y a la ciudad de Nueva York de ingresos fiscales.

En febrero de 2024, el juez Arthur Engoron, del Tribunal Supremo de Manhattan, condenó a Trump y a su organización a pagar unos 454 millones de dólares en multas tras declararle responsable de fraude empresarial. Con intereses, se esperaba que las multas alcanzaran más de 500 millones de dólares. En ese momento, Trump era candidato a la presidencia.

James, demócrata elegido por primera vez en 2018, ha sido un crítico frecuente de Trump y, además del juicio por fraude civil, ha presentado varias demandas multiestatales contra la administración Trump por las políticas federales de inmigración, los retrocesos en la financiación federal y los despidos de trabajadores y otras acciones.

A principios de este mes, el Departamento de Justicia citó a James para investigar si violó los derechos civiles de Trump durante su juicio por fraude. El gobierno federal también la está investigando por acusaciones de fraude hipotecario.

Un portavoz de Trump emitió un comunicado criticando a James por emprender una "cruzada política" contra Trump e inflar el valor de sus propiedades para ganar el caso judicial.

"Tish James debería centrarse en sus propios problemas y dejar de malgastar los dólares duramente ganados por los contribuyentes del Estado de Nueva York en su fallida Caza de Brujas contra el presidente Trump, su familia y el magnífico negocio que construyó", dijo el portavoz.

© Just The News.