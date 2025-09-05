El Departamento de Justicia demanda a Boston por las leyes de ciudades santuario

El Departamento de Justicia presentó esta semana una demanda contra Boston y la alcaldesa Michelle Wu por sus leyes de ciudad santuario.

El DOJ demandó la ciudad el jueves, argumentando que las leyes de ciudad santuario de Boston interfieren con la aplicación de la ley de inmigración por parte del gobierno federal.

"La ciudad de Boston y su alcalde han estado entre los peores infractores de santuario en Estados Unidos aplican explícitamente políticas diseñadas para socavar la aplicación de la ley y proteger a los extranjeros ilegales de la justicia", dijo la fiscal general Pam Bondi. "Si Boston no protege a sus ciudadanos de la delincuencia de extranjeros ilegales, este Departamento de Justicia lo hará".

Según el DOJ, las políticas de ciudad santuario de Boston son ilegales bajo la ley federal, y la negativa de la ciudad a cooperar con las autoridades federales de inmigración ha dado lugar a que inmigrantes ilegales criminales peligrosos hayan sido liberados de la custodia policial.

"El Departamento de Policía de Boston fue una vez un socio cooperativo con losesfuerzos de aplicación de inmigración de ICE. A lo largo de 2015, el Departamento de Policía de Boston honró todas las solicitudes de detención de inmigración civil de ICE", dijo el DOJ en su demanda.

"Pero cada año desde entonces -mientras la crisis nacional con la inmigración ilegal alcanzaba su punto álgido- la ciudad de Boston ordenó a sus fuerzas del orden que se convirtieran en obstruccionistas al negarse a cumplir ninguna de las órdenes de retención civiles de inmigración del ICE.".

Wu respondió a la demanda el jueves, publicando en Facebook,"Este ataque inconstitucional contra nuestra ciudad no es una sorpresa. Boston es una comunidad próspera, el centro económico y cultural de Nueva Inglaterra, y la ciudad más segura del país - pero esta administración está decidida a atacar a nuestra comunidad para avanzar en su propia agenda autoritaria. Esta es nuestra ciudad, y defenderemos enérgicamente nuestras leyes y los derechos constitucionales de las ciudades, que han sido reiteradamente confirmados en los tribunales de todo el país. No cederemos".

El mes pasado, Bondi envió cartas a más de 30 gobiernos estatales y locales con "jurisdicciones santuario", argumentando que su financiación podría ser congelada si no cooperan con la aplicación de la ley de inmigración de la administración Trump.

