El grupo 'Steady State', que niega la información sobre la laptop de Biden, ataca a Patel y Gabbard mientras respalda a Vindman y Spanberger

Un grupo de cientos de exfuncionarios de inteligencia de Estados Unidos -incluidos algunos que firmaron la infame carta del portátil de Hunter Biden- ha reaparecido en escena para atacar al director del FBI, Kash Patel, y a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, mientras reparte apoyos a enemigos izquierdistas de Trump como Abigail Spanberger y Eugene Vindman.

The Steady State, una "organización de bienestar social" exenta de impuestos 501(c)(4), afirma que tiene "Más de 300 miembros" que son antiguos funcionarios de seguridad nacional que "siguen promoviendo la democracia, el Estado de derecho, y la seguridad nacional basándose en los valores compartidos por la mayoría de los estadounidenses." El grupo dice que se formó por primera vez en 2016 en oposición al presidente Donald Trump. El grupoapoyó a Joe Biden en 2020, y ahora ha resurgido con más protagonismo en el segundo mandato de Trump.

A diferencia de las organizaciones benéficas públicas 501(c)(3), según las leyes fiscales, las donaciones realizadas a una 501(c)(4) no suelen ser deducibles de impuestos para el donante. Al mismo tiempo, una organización 501(c)(4) puede respaldar a candidatos, participar en campañas, incluso de forma remunerada, y llevar a cabo otras actividades políticas.

La primera regla de Steady State es no hablar de Steady State



El grupo dice que lleva operando desde 2016, pero su página web no parece haberse lanzado hasta marzo de 2020, estrenándose con un apoyo al entonces candidato Biden a la Presidencia. Eso significaría que trabajaron a fondo en la primera Administración de Trump mientras congregaban formas de derrotarlo.

Sin embargo, Rick Wilson, líder del Proyecto Lincoln (un grupo izquierdista ahora promovido por el Estado Estacionario), tweeted en noviembre de 2019 que "la idea de que *cualquiera* dentro de la Administración Trump es 'la Resistencia' o 'el Estado Estacionario' o CUALQUIER cosa que no sea cómplice de su corrupción, ilegalidad y jodienda general es una mentira risible."

"Las amenazas domésticas e internacionales que nos llevaron a la acción en 2020 no han desaparecido. Los logros que hemos conseguido siguen siendo frágiles", dice ahora la web del grupo . "Las amenazas a nuestra democracia y a la estabilidad y seguridad internacionales han evolucionado, y en algunos aspectos se han agudizado. La necesidad de promover los valores que nos unieron hace tres años sigue siendo tan fuerte como, si no más fuerte que nunca".

Steven A. Cash, director ejecutivo del grupo, dijo en un podcast en junio que "creo que el Steady State no existiría, probablemente, si no fuera por Donald Trump. Así que tenemos que ser honestos al respecto". Cash dijo a otro podcast en mayo que un tercio de los miembros del grupo son de la comunidad de inteligencia, un tercio del Departamento de Estado y un tercio de otros lugares. Muchos de los miembros del grupo no son públicos.

Cash no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios que le envió Just the News a través de su LinkedIn, y el Steady State tampoco respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

La carta sobre el portátil de octubre de 2020, escrita para dar a Biden un "tema de conversación" en su debate contra Trump, contribuyó a la narrativa infundada de que las historias sobre el portátil de Hunter Biden no eran más que un producto de la desinformación rusa, una narrativa felizmente aprovechada por la campaña de Biden para 2020 y difundida por algunos de los firmantes de la carta sobre el portátil.

"Steady State" se agrupó en 2016 para ir a por Trump



El grupo dice que "se unió en 2016 para hacer frente a un peligro real para el país, ya que la seguridad nacional de Estados Unidos se vio dañada y nuestras alianzas de larga data se debilitaron." El grupo añadió: "Vimos disminuir la credibilidad de nuestro país y nuestra posición en el mundo. Los cimientos de nuestra democracia, así como nuestra posición e influencia globales, se vieron gravemente sacudidos, a medida que una tensión autoritaria y antidemocrática se convertía en parte de nuestra política interna.

AlterNet informó en abril de que Lawyers Allied Under Rule of Law había dicho que Steady State "se formó en el primer mandato de Trump como una asociación informal que mantenía un bajo perfil en internet porque muchos de sus miembros estaban en el Gobierno", pero que se ha "vuelto mucho más organizada y activa" en respuesta al Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump.

Cash dijo al Jack Hopkins Show en mayo que el Steady State "se remonta a 2016" pero que "ni siquiera se llamaba Steady State" en ese momento. Dijo que "Trump sale elegido" y que él y un montón de oficiales de inteligencia habían dejado recientemente el IC en ese momento.

"Y fue extraño porque, en primer lugar, la mayoría de nosotros ni siquiera pensó en hacer esto. Quiero decir, si nos involucramos en política después de jubilarnos o irnos, es algo así como si nos presentáramos al consejo escolar. ... Así que creamos el Steady State", Cash dijo. "Ni siquiera teníamos un nombre todavía. Ofrecimos nuestros servicios a la nueva administración entrante, primero a Michael Flynn, que no respondió, luego fue despedido, y luego a [H.R.] McMaster, que no respondió."

Cash añadió: "En cierto modo nos quedamos sin fuerzas hasta que estalló el escándalo de Ucrania y eso golpeó de cerca a mucha de nuestra gente. ... Y decidimos que teníamos que subirnos los pantalones de niño grande y niña grande y asumir algunos riesgos, y lo hicimos realmente público."

"Steady State" liderado por firmantes y negacionistas de la carta del portátil



Steady State cuenta entre sus miembros reconocidos públicamente con miembros, al menos cuatro firmantes de la carta sobre el portátil de Hunter Biden - y otros firmantes de la carta sobre el portátil han participado anteriormente en iniciativas dirigidas por el grupo.

Uno de los firmantes de la carta sobre el portátil Hunter Biden, ex director adjunto de la Agencia de Inteligencia de Defensa Douglas Wise, figuraba en el pequeño comité directivo de Steady State en 2022 y en 2024, según WayBack Machine. Los miembros del comité directivo ya no aparecen en el sitio web del grupo en 2025.

Otros miembros reconocidos del grupo son el antiguo oficial de operaciones de la CIA Marc Polymeropoulos, que ayudó a redactar la infame carta del portátil junto con el antiguo director en funciones de la CIA Michael Morell, quien, a su vez, dijo que el futuro Secretario de Estado Antony Blinken le "incitó" a redactar la carta. Just the News informó anteriormente de que Morell tuvo un papel clave en ayudar a la campaña de Clinton a intentar vincular a Trump con Rusia en 2016.

Just the News también informó recientemente de que otro miembro más del grupo Steady State que firmó la carta, Larry Pfeiffer, el ex jefe de gabinete del entonces director de la CIA Michael Hayden (que también firmó la carta del portátil), ha seguido sugiriendo, sin ninguna prueba creíble, que "los rusos desempeñaron algún papel" en el portátil incriminatorio. Pfeiffer promovió el Steady State en agosto, tweeting, "Síganos, por favor."

Al tratar de justificar su infundada afirmación sobre el portátil, Pfeiffer había dicho a la audiencia de SpyTalk podcast que leyera un artículo escrito por y podcasts realizados por el oficial retirado de la CIA John Sipher - quien también es miembro del grupo Steady State. Sipher, un cofundador de Spycraft Entertainment y un senior fellow en el Atlantic Council, dijo anteriormente que estaba orgulloso de haber desempeñado su papel en influir en las elecciones de 2020 a favor de Joe Biden - antes de retractarse y afirmar que estaba siendo sarcástico.

La propia cuenta de The Steady State tuiteó en julio sobre un artículo ""De John Sipher, de The Steady State". El artículo parecía ser el mismo al que también había apuntado Pfeiffer. El artículo de The Bulwark argumentaba que "Trump sigue obsesionado con la carta del portátil de Hunter Biden" mientras Sipher se veía obligado a admitir que "todavía no hay pruebas firmes que yo conozca de que el portátil en sí fuera parte de un plan de engaño ruso.".

Entre los miembros del grupo de Steady State también se encuentra la exfuncionaria de contrainteligencia de la CIA Susan Miller, que dice haber desempeñado un papel en la evaluación de la intromisión electoral rusa en 2016, y que Just the News anteriormente reveló ha llamado a Donald Trump "dictador" y a los partidarios de MAGA "nazis" - y que insiste en que el ahora desacreditado dossier de Christopher Steele "podría ser cierto."

Vender una historia sin pruebas



Además de los cuatro firmantes de la carta del portátil Hunter Biden, Cash -un ex abogado de la CIA durante la Administración Clinton que dimitió públicamente del Departamento de Seguridad Nacional de Biden con efecto el día de la toma de posesión de Trump en enero de 2025- también ha defendido repetidamente la carta sin fundamento. Cash también la defendió durante un episodio de SpyTalk podcast en mayo de este año.

"Yo no firmé esa carta... a decir verdad, no se me había pasado por la cabeza", dijo Cash. "Si lees esa carta, en mi opinión, es bastante comedida. Llama la atención sobre lo que me parece un peligro fundado. Utiliza un lenguaje muy comedido".

En julio, Steady State también volvió a publicar un publicación de Sipher en la que criticaba el comentario del director de la CIA, John Ratcliffe, sobre la revisión de las "lecciones aprendidas" de la CIA de principios de año. Ese informe criticaba el manejo de la evaluación de la comunidad de inteligencia (ICA) de 2016 sobre la intromisión rusa y mostraba que el exdirector de la CIA John Brennan había presionado para incluir el infame Steele Dossier en la ICA.

Ataques contra Patel, Gabbard y la Administración Trump en general



The Steady State en febrero atacó los esfuerzos de "jubilación diferida" de la CIA como "orwellianos" e "insidiosos", y en otros lugares se opuso a la nominación de Patel para ser director del FBI, alegando que "es demostrablemente no calificado y presenta una amenaza directa a los principios de justicia, imparcialidad, e integridad que definen la misión del FBI."

El grupo también envió cartas en abril en oposición a la nominación de Ed Martin para Fiscal Federal del Distrito de Columbia.

El grupo atacó a Gabbard en mayo por su evaluación de que la banda venezolana Tren de Aragua actuaba a instancias del régimen de Nicolás Maduro, entre otras cosas. Ese mes, el grupo también se rebeló contra el despliegue por parte del Pentágono de la Guardia Nacional para ayudar a sofocar los disturbios antiICE y la violencia en Los Ángeles.

Gabbard anunció en agosto que había revocado las autorizaciones de seguridad de tres docenas de "actuales y antiguos profesionales de inteligencia que han abusado de la confianza pública politizando y manipulando la inteligencia".

The Wall Street Journal informó el mes pasado de que "Tulsi Gabbard cegó a la CIA al revocar la habilitación de un agente encubierto". La oficina de Gabbard lo ha negado, y la empleada de la CIA en cuestión, Julia Gurganus, había hecho público durante años en sus propias biografías online que trabajaba en la CIA.

A pesar de ello, el escritor de novelas de espionaje Robert Morton twitteó que "sacar del armario a una agente encubierta de la CIA no es un desliz: es una traición. La filtración de Gabbard no sólo acaba con una carrera, sino que pone en peligro vidas, quema redes y debilita la mano de Estados Unidos en el extranjero". The Steady State compartió ese tuit y insinuó fuertemente que las supuestas acciones de Gabbard habían sido delictivas, tuiteando: "50 U.S.C. § 3121 et seq. (Intelligence Identities Protection Act).....". El grupo también publicó un artículo de Substack atacando la revocación de las autorizaciones de seguridad.

El grupo también ha criticado duramente los esfuerzos de desclasificación de Gabbard relacionados con el Rusiagate.

"El papel de Tulsi Gabbard en la divulgación de inteligencia clasificada en un intento de validar la narrativa golpista ejemplifica los peligros de politizar la inteligencia. Sus acciones no sólo contravienen las advertencias de los profesionales de la inteligencia, sino que también ponen en peligro información sensible de seguridad nacional", el Steady State escribió en agosto.

Cash fue al programa Newshour de la PBS en agosto para atacar a la fiscal general Pam Bondi por la supuesta investigación del Departamento de Justicia de Trump sobre si alguno de los funcionarios implicados en el bulo del Rusiagate podría haber cometido delitos. Cash afirmó que "ya teníamos una tremenda cantidad de responsabilidades" y que los esfuerzos de Bondi eran "bizarros".

El grupo también ha lanzado "The Fredonia Project" que, según dice, es una serie original de Steady State, que sigue a la embajada estadounidense de la nación ficticia de 'Fredonia' mientras envía informes de situación al gobierno de Fredonia." El grupo creó una entrada falsa en el CIA World Factbook para su país ficticio. El nombre se tomó de la película de los hermanos Marx de 1933 "Sopa de pato". Los falsos despachos del ficticio embajador fredoniano Rufus T. Firefly III sirven en gran medida para criticar a la Administración Trump en política interior y exterior.

Cash había escrito en su carta de dimisión de diciembre que "no puedo, en conciencia, continuar sirviendo como oficial de Inteligencia bajo una administración Trump. ...Temo que un presidente Trump acabe con nuestra democracia".

"¿Cuándo permanecer en silencio se convierte en complicidad; y cuándo mantenerse al margen de la política se convierte en un acto político en sí mismo? ... Cuando nos vemos obligados a elegir entre dos amenazas existenciales -una a la Agencia, la otra a la República- nuestra mayor lealtad debe ser a la supervivencia de nuestro propio núcleo nacional", Cash escribió para el Cipher Brief en julio.

"Este no es un momento ordinario. Los indicadores de autoritarismo que una vez rastreamos en el extranjero -ataques a un poder judicial independiente, politización de la aplicación de la ley, esfuerzos por deslegitimar las elecciones- son ahora visibles aquí en casa. En un momento así, el silencio no es neutralidad. Es abdicación".

Apoyo a Spanberger, Vindman y otros



The Steady State ha pasado este año apoyando a varios candidatos demócratas, incluidos algunos destacados enemigos de Trump, como la diputada Abigail Spanberger, D-Va., en su intento de ser la próxima gobernadora de Virginia. El apoyo incluso incluía un enlace a una página de donativos de ActBlue.

"En una era marcada por el retroceso democrático y la creciente politización de la inteligencia, Spanberger se erige como una fuerza estabilizadora y de principios", escribió Steady State. "Ella es, sin duda, la mejor candidata para liderar Virginia en este momento crítico".

The Steady State también apoyó al representante Eugene Vindman, demócrata de Virginia, en su intento de reelección. Vindman y su hermano, el teniente coronel retirado Alexander Vindman, desempeñaron papeles clave en el esfuerzo de destitución de Trump relacionado con Ucrania en 2019 y 2020.

"En una época marcada por el retroceso democrático y la creciente militarización de la inteligencia para obtener beneficios políticos, el representante Vindman se erige como una fuerza estabilizadora y de principios", escribió el grupo. "Es, sin duda, el mejor candidato para liderar el 7º distrito de Virginia en este momento crítico. El apoyo incluía un enlace a la página de donaciones de Vindman.

En marzo, The Steady State también apoyó a la candidata demócrata Gay Valimont para un escaño en el Congreso por Florida, escribiendo que "su amplia experiencia como activista de base por la reforma de las armas" la había "preparado para luchar por cuestiones que afectan a todos los floridanos y a todos los estadounidenses", y también apoyó a la candidata demócrata y ex contraalmirante Eileen Laubacher para un escaño en el Congreso por Colorado.

¿Qué hay en un nombre? La semántica abunda



La frase "estado estable" se ha convertido en una alternativa popular a la terminología "estado profundo" entre algunos opositores a Trump, debido a las connotaciones abrumadoramente negativas de esta última.

Miles Taylor, antiguo funcionario del DHS durante la primera administración Trump, fue el autor "anónimo" de un artículo de septiembre de 2018 en The New York Times que afirmaba que "Soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump." Taylor escribió: "Este no es el trabajo del llamado Estado profundo. Es el trabajo del Estado estable".

Bradley Moss, socio del bufete del abogado especializado en seguridad nacional Mark Zaid, escribió en The Atlantic ese mes que "The 'Steady State' Is Shirking Its Obligations", y que "Si el presidente no es apto para servir, los autores anónimos de los artículos de opinión tienen el deber con su país de dar la cara públicamente."

"El Estado estable es la realidad del gobierno de Estados Unidos en general y de la parte de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos en particular [...] No son un Estado profundo en el sentido nefasto que ese término implica", dijo Cash a SpyTalk en mayo, y añadió: "Representa en cierto modo lo mejor de lo que es el gobierno de Estados Unidos. Es lo que nos da estabilidad. Es lo que nos da experiencia. Es lo que nos impide caer en la autocracia".

La reciente salida de las sombras de Steady State y la historia de sus miembros y simpatizantes parecen marcadamente en desacuerdo.

