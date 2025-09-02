Trump trasladará la Fuerza Espacial de Colorado a Alabama
Trump estableció la Fuerza Espacial en 2019, construyendo la rama a partir de componentes de la Fuerza Aérea.
El presidente Donald Trump anunciará el martes planes para trasladar la Fuerza Espacial de Colorado a Alabama, según confirmó a Just the News una fuente familiarizada con la decisión.
Trump estableció la Fuerza Espacial en 2019, construyendo la rama a partir de componentes de la Fuerza Aérea. El Mando de Operaciones Espaciales tiene actualmente su sede en una base de la Fuerza Aérea en Colorado Springs.
El traslado se produce cuando Trump también ha planteado trasladar la sede del FBI a sus instalaciones en Alabama.