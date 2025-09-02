Redes chinas usan a EEUU para lavar miles de millones de dólares para cárteles mexicanos

Publicado por Brett Rowland | The Center Square | Just The News 2 de septiembre, 2025

Las redes chinas están blanqueando miles de millones de dólares en efectivo de los cárteles de la droga a través del sistema financiero estadounidense, según un nuevo informe del Departamento del Tesoro.

La Red de Aplicación de Crímenes Financieros del Tesoro dijo que los bancos marcaron alrededor de 312 mil millones de dólares en transacciones de presuntas redes chinas de lavado de dinero de enero de 2020 a diciembre de 2024. Eso provino de 137,153 informes de la Ley de Secreto Bancario de instituciones financieras. El Tesoro también vinculó a las redes chinas de blanqueo de capitales con transacciones inmobiliarias en Estados Unidos, casinos, trata de personas e incluso blanqueo a través de residencias asistidas en Nueva York. Las redes también utilizan a estudiantes chinos que estudian en Estados Unidos para facilitar algunas de sus actividades. El sector inmobiliario por sí solo representó alrededor del 13% del total, pero la gran mayoría fueron bancos estadounidenses.

"Las redes de blanqueo de dinero vinculadas a titulares de pasaportes de la República Popular China permiten a los cárteles envenenar a los estadounidenses con fentanilo, traficar con seres humanos y sembrar el caos en las comunidades de nuestro gran país", declaró John Hurley, Subsecretario de Inteligencia Financiera y Terrorismo.

El informe llega después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, suspendiera en marzo una norma sobre pequeñas empresas de la era Biden diseñada para frenar el blanqueo de capitales que las pequeñas empresas habían impugnado ante los tribunales. El presidente Donald Trump dijo que la Ley de Transparencia Corporativa, que el Congreso aprobó en 2021, era "escandalosa e invasiva." Bessent dijo que era costosa para las pequeñas empresas. La CTA habría requerido que las pequeñas empresas reporten información sobre sus beneficiarios reales al FinCEN del Tesoro. Las normas siguen vigentes para las empresas extranjeras.

El informe del FinCEN señala que las leyes y normativas de México y China también influyen.

"Las restricciones monetarias de México impiden que grandes cantidades de dólares estadounidenses se depositen en instituciones financieras mexicanas, lo que dificulta la capacidad de los cárteles para blanquear fondos a través del sistema financiero formal mexicano", según el informe. Las leyes de control de divisas [de la República Popular China] limitan la cantidad de dinero que los ciudadanos chinos pueden transferir al extranjero cada año".

Los dos grupos han aprendido a trabajar bien juntos en los últimos años. FinCEN se refiere a las redes chinas de blanqueo de dinero como CMLNs.

"En última instancia, la demanda de grandes cantidades de dólares estadounidenses por parte de los ciudadanos chinos y la necesidad de los cárteles de blanquear sus ganancias ilícitas en dólares estadounidenses han dado lugar a una relación mutua en la que los cárteles venden sus dólares estadounidenses obtenidos ilícitamente a los CMLN que, a su vez, venden los dólares estadounidenses a ciudadanos chinos que buscan evadir las leyes de control de divisas de China", señala el informe.

Scott Greytak, abogado anticorrupción y director ejecutivo adjunto de Transparencia Internacional EE.UU., dijo que EE.UU. es considerado uno de los mejores lugares del mundo para el blanqueo de dinero debido a sus sólidos derechos de propiedad y al Estado de Derecho.

"Aunque no les guste el Estado de Derecho, desde luego les gusta que su dinero esté protegido por él", declaró a The Center Square. "Así que tendemos a atraer una tonelada de dinero sucio".

Greytak afirmó que las fuerzas de seguridad estadounidenses no pueden rastrear el dinero sin unos informes financieros, empresariales e inmobiliarios más estrictos.

El informe del FinCEN destacaba las restricciones impuestas por China a la fuga de capitales, que limitan a 50.000 dólares anuales la cantidad de dinero que los ciudadanos chinos pueden transferir al extranjero con fines financieros y de inversión. Ese límite ha hecho brotar su propia red bancaria clandestina.

"Muchos ciudadanos chinos han recurrido a métodos alternativos, como el sistema bancario clandestino chino (CUBS), para eludir estas restricciones. El CUBS está formado por varios particulares y empresas de diferentes sectores que colaboran a través de "transferencias espejo" para mover dinero a través de las fronteras, como parte de los sistemas informales de transferencia de valores. Los CUBS, a su vez, dependen de los CMLN para asegurarse divisas".

© Just The News