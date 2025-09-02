Un organismo de control de Inteligencia ignoró los informes de un denunciante del Rusiagate sobre los abusos de las agencias de espionaje

Publicado por Just The News /John Solomon and Steven Richards 2 de septiembre, 2025

El mismo organismo de control de inteligencia que persiguió agresivamente una dudosa denuncia que desencadenó la investigación del impeachment de Ucrania contra el presidente Donald Trump ignoró repetidamente las pruebas de un denunciante sobre el abuso de autoridad de la comunidad de inteligencia en el escándalo Rusiagate durante años, según los memorandos recientemente desclasificados, obtenidos por Just the News.

De hecho, la oficina del inspector general de la Comunidad de Inteligencia llegó a decir al denunciante del Rusiagate que creía que podía haber mérito en sus afirmaciones, pero que no podía averiguar cómo alertar a los fiscales federales de sus pruebas de posible criminalidad, muestran los memorandos.

"En esa reunión de 2022, el personal del IG del IC me comunicó -por primera vez- que el IG del IC carecía de un mecanismo o autoridad para transmitir información potencialmente relevante de los denunciantes en relación con posibles actividades delictivas, al Asesor Jurídico Especial del Departamento de Justicia (DOJ)", se lee en una nota en la que se resume la larga búsqueda del denunciante para llamar la atención sobre las presuntas irregularidades.

Los esfuerzos del denunciante finalmente recibieron atención este verano cuando Tulsi Gabbard revisó personalmente sus preocupaciones e hizo una remisión penal al Departamento de Justicia.

Pruebas de que las agencias de la era Obama abusaron de su autoridad para pillar a Trump pero lo ignoraron

Anteriormente, las preocupaciones del denunciante cayeron en oídos sordos, a pesar de que ocupaba uno de los cargos más altos en el Consejo Nacional de Inteligencia, como subdirector nacional de ciberseguridad, y tenía conocimiento directo de las irregularidades que ocurrieron durante la evaluación defectuosa de la comunidad de inteligencia (ICA) de la Administración Obama. Esa evaluación -que afirmaba que Rusia intentó ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones de 2016- ha sido ahora ampliamente cuestionada, si no totalmente desacreditada.

El denunciante del Rusiagate, cuyo nombre permanece suprimido en las pruebas que Gabbard hizo públicas recientemente, aportó pruebas de que las agencias de espionaje estadounidenses de la era Obama utilizaron erróneamente el desacreditado Dossier Steele para justificar sus conclusiones y violaron múltiples normas para llevar a cabo evaluaciones de inteligencia.

Su periplo contrasta con la forma en que la misma ICIG gestionó en 2019 una denuncia de un informante que alegaba que Donald Trump trató de coaccionar al presidente de Ucrania para que investigara las actividades de la familia Biden en ese país vinculándolo a ayudas. Allí, el organismo de control persiguió las acusaciones de forma agresiva y consideró creíbles los informes de segunda mano incluso cuando descubrió que el denunciante en ese asunto tenía indicadores de "disposición política indiscutible" contra el presidente.

El expresidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes Devin Nunes, que vio la denuncia del denunciante de Ucrania, que sigue sellada, la ha calificado desde hace tiempo de "denuncia falsa del denunciante".

El expresidente pidió recientemente que se hicieran públicos todos los documentos relacionados con la denuncia para ayudar a averiguar cómo y por qué se trataron de forma diferente ambos casos.

"Debería haber muchos datos del inspector general, que deberían desclasificarse todos", dijo Nunes recientemente al programa de televisión Just the News, No Noise. Refiriéndose al supuesto soplón de Ucrania, Nunes dijo "Todas las reuniones de este soplón [...] porque este tipo no era un soplón, se inventó una historia falsa."

"Tenías al inspector general corrupto que estaba involucrado en todos los chanchullos", añadió Nunes.

El IG sentó por la vía rápida las bases para el juicio político a Trump

De hecho, el entonces inspector general Michael Atkins consideró que la denuncia del denunciante de Ucrania (que ayudó a desencadenar el fracasado proceso de impeachment contra Trump) "creíble" y de "preocupación urgente", llegando a redactar un informe en el que concluía que Trump podría formar parte de un riesgo para la seguridad nacional por su llamada telefónica al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Sin embargo, el denunciante del Rusiagate recibió un trato completamente distinto por parte de la oficina del inspector general, según muestran los memorandos. A pesar de alegar que poseía información que creía relevante para las investigaciones criminales en curso del abogado especial John Durham, dijo que fue desairado por el organismo de control.

El memorando recién desclasificado muestra que el denunciante del Rusiagate planteó varias preocupaciones sustantivas sobre la producción del ICA de 2017 en el centro de la investigación Trump-Rusia y los esfuerzos para influir en las conclusiones de la comunidad de inteligencia sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

"Entre 2016 y 2022, a través de participación de primera mano, tuve conocimiento de múltiples eventos que pueden haber representado el uso o intento de uso de autoridades de seguridad nacional para influir en la política nacional", escribió el denunciante en un memorando que resume sus preocupaciones.

Puedes leer el memorando desclasificado a continuación:

DIG-Declassified-Whistleblower-Testimony-Obama-Subvert-President-Trump-July2025.pdf

El denunciante se sintió presionado para seguir la narrativa anti-Trump

El denunciante dijo que se sintió presionado para "representar mal" su análisis con el fin de apoyar el hallazgo clave del ICA de 2017, y no fue consultado sobre la creación del ICA de 2017 a pesar de su papel central en la evaluación anterior de 2016. También le preocupaba que la Comunidad de Inteligencia no evaluara la influencia extranjera de otros países, incluidos los aliados de Estados Unidos.

"Me opuse al encuadre general de las actividades rusas como 'esfuerzos para influir', en contraposición a desacreditar el resultado de las elecciones de 2016, y también juzgué que el tratamiento del ICA de 2017 de las actividades mediáticas manifiestas estaba omitiendo un contexto importante", explicó el delator del Rusiagate, según los memorandos.

Sin embargo, "[redacted] me presionó activamente para que cambiara mis juicios [sic]" y dijo que el cambio era necesario para asegurar el apoyo a la evaluación de inteligencia de otras agencias de espionaje, concretamente la Agencia de Inteligencia de Defensa.

El denunciante señaló que el ICA se basó en informaciones de los medios estatales rusos que denigraban a la entonces candidata Hillary Clinton como prueba de la supuesta postura "pro-Trump", pero que el ICA no incluyó informaciones públicas comparables que denigraban al entonces candidato Trump de medios de otros países, incluidos los que son estrechos aliados de Estados Unidos.

"No impugné el hecho de la abundante denigración por parte de los medios rusos de la entonces candidata Clinton, pero también era consciente de la denigración de múltiples candidatos presidenciales estadounidenses, para incluir pero no limitarse al entonces candidato Trump, por parte de medios de comunicación de muchas otras naciones, incluidos aliados de la OTAN", escribió el denunciante.

Expresó su preocupación por el uso del falso Dossier Steele para socavar a Trump

El denunciante también expresó su preocupación por el hecho de que el Dossier Steele, que en su opinión la comunidad de inteligencia no consideraba creíble, se incluyera finalmente en el ICA de 2017. El denunciante se alarmó cuando recibió un correo electrónico de un director de programa que le ordenaba buscar referencias al dossier en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Ese correo citaba a un antiguo funcionario que había declarado: "el dossier fue un factor en el ICA de 2017 sobre injerencia electoral en la que se añadió como anexo una evaluación del documento", lo que llamó la atención del denunciante.

"La afirmación de que se había utilizado material del Dossier Steele en el ICA de 2017, estaba en contradicción con lo que había dado a entender anteriormente, y en ningún momento durante los tres años anteriores ninguno de los miembros del personal del NIC me había sugerido que el IC considerara creíble el material del Dossier Steele", escribió el denunciante.

Las sospechas del denunciante resultarían ser ciertas. Un informe recientemente desclasificado del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes concluyó que la evaluación de inteligencia de la era Obama sobre la intromisión rusa en las elecciones utilizó el desacreditado Steele Dossier para apuntalar su conclusión de que Vladimir Putin aspiraba a ayudar a Donald Trump a ganar las elecciones de 2016 y no se ciñó a normas analíticas en su evaluación de la influencia extranjera, Just the News informó en julio. El director de la CIA John Brennan disimuló en un testimonio ante el Congreso sobre su insistencia en la inclusión del Dossier Steele en el ICA. Brennan y otros colaboradores en el ICA han negado rotundamente haber cometido irregularidades y sugerido que cualquier investigación penal ahora tendría motivaciones políticas.

El organismo de control afirmó que no tenían "ningún procedimiento" para notificar al Departamento de Justicia sobre el Rusiagate

Después de casi un año de intentos de reunirse con el organismo de control de la Comunidad de Inteligencia, el denunciante transmitió sus preocupaciones en una reunión en persona en julio de 2020 con personal de la ICIG. Sin embargo, a pesar de tomar extensas notas de las quejas del denunciante, el personal le dijo al denunciante que no tenían forma de transmitir las preocupaciones al Departamento de Justicia o al Congreso.

"El personal del IG del IC reconoció la posibilidad de que yo hubiera sido testigo de actos ilícitos y de hechos de posible relevancia para las investigaciones penales en curso llevadas a cabo por el abogado especial Durham, pero el personal del IG del IC declaró que no existía ningún procedimiento para transmitir información a los investigadores del Departamento de Justicia, salvo que yo actuara a título personal", escribió el denunciante.

El Inspector General de la Comunidad de Inteligencia no respondió a una solicitud de comentarios enviada a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.

La forma en que el organismo de control de inteligencia trató la queja del denunciante del Rusiagate contrasta fuertemente con la forma rápida y pública en que la oficina trató las preocupaciones del denunciante de Ucrania.

El inspector general, apenas un mes después de la llamada telefónica del presidente Trump con Zelensky, entregó una evaluación completa de la supuesta denuncia del denunciante de Ucrania al Director de Inteligencia Nacional, concluyendo que las preocupaciones "parecían creíbles".

Las denuncias contra Trump se toman en serio, contra otros, no tanto

La carta de 7 páginas del inspector general Atkins al director de Inteligencia Nacional presentaba las conclusiones de la breve investigación de su oficina sobre la denuncia.

"A juicio del ICIG, la presunta conducta de un alto cargo público estadounidense de buscar ayuda extranjera para interferir o influir en unas elecciones federales... también expondría potencialmente a dicho funcionario público estadounidense (o a otros que actúen de concierto con el funcionario público estadounidense) a graves riesgos de seguridad nacional y contrainteligencia con respecto a servicios de inteligencia extranjeros conocedores de dicha presunta conducta", escribió Atkinson.

Concluyó esto a pesar de que su oficina también encontró "algunos indicios de una disposición política discutible por parte del denunciante a favor de un candidato político rival", muestra la carta.

A diferencia de cómo trató el ICIG la denuncia del Rusiagate, la oficina llevó a cabo casi de inmediato una investigación de las alegaciones del denunciante y las remitió al DNI. El denunciante también envió sus quejas al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, controlado por los demócratas, y donde formarían parte de la investigación de destitución del entonces presidente Trump por parte de la Cámara.

