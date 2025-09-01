Rusia, sospechosa de interferir el GPS de un avión con la presidente de la Comisión Europea a bordo

Un avión con la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a bordo fue presuntamente alcanzado por una interferencia de GPS sobre Bulgaria en una supuesta operación rusa que bloqueó el equipo de navegación de la nave.

La afirmación fue hecha por una portavoz de la comisión y reportada por Associated Press.

El avión aterrizó sin problemas en un aeropuerto de la ciudad búlgara de Plovdiv, y von der Leyen continuará su gira prevista por las naciones de la Unión Europea fronterizas con Rusia y Bielorrusia, dijo la portavoz de la comisión, Arianna Podestà.

Von der Leyen, que critica duramente al presidente ruso Vladimir Putin y su guerra en Ucrania, está realizando una gira de cuatro días por las naciones de la UE fronterizas con Rusia y su aliada Bielorrusia, informa también el servicio de noticias.

Podestà dijo que la afirmación se hizo basándose en "informaciones de la autoridad búlgara que sospechan que se debe a una flagrante interferencia de Rusia".

© Just The News