La policía del Capitolio cierra su oficina de equidad e inclusión

La Policía del Capitolio de Estados Unidos ha cerrado su oficina dedicada a equidad e inclusión, según confirmó un portavoz de la agencia a finales de la semana pasada.

El portavoz declaró al medio de noticias Roll Call que la oficina fue eliminada "durante el último par de semanas".

Las llamadas oficinas de diversidad, equidad e inclusión tienen sus raíces en el movimiento por los derechos civiles de la década de 1960 y cobraron mayor relevancia tras el asesinato en 2020 de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter que le siguió.

La oficina del departamento de Policía del Capitolio se cerró tras las preguntas del senador Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma, sobre su misión y su presupuesto de aproximadamente $1 millón.

"Lo estoy pasando mal porque OEI suena muy parecido a DEI", dijo Mullin, presidente del Subcomité de Asignaciones del Poder Legislativo del Senado, durante una audiencia en mayo, también según Roll Call.

No está claro exactamente cuándo se cerró definitivamente la oficina, pero a principios de este verano el sitio web del departamento incluyó una pestaña de "diversidad" en su página web de carreras profesionales.

