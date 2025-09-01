¿El timbre o la cámara de seguridad de su bebé espían para China? El principal policía de Florida quiere saberlo

Publicado por John Solomon 1 de septiembre, 2025

El máximo responsable de las fuerzas de seguridad de Florida ha emitido una citación judicial a Lorex Corp, uno de los principales fabricantes de vigila bebés, cámaras de seguridad y timbres, exigiendo documentos e información sobre su estructura corporativa, si tiene algunos vínculos con empresas comunistas chinas y si se pueden vulnerar los datos o la privacidad de los estadounidenses. Esos documentos podrían aportar pruebas de actividades ilegales.

La oficina del fiscal general James Uthmeier dijo a Just the News que cree que Lorex, aunque con sede en Norteamérica, ha importado grandes franjas de equipos de un fabricante chino vetado en Estados Unidos por supuestas violaciones de los derechos humanos y riesgos para la seguridad nacional.

Un portavoz de Lorex no respondió de inmediato a una solicitud escrita de comentarios enviada por correo electrónico a su cuenta corporativa de relaciones públicas.

Se investiga si se reetiquetan productos del fabricante incluido en la lista negra



"Lorex Corporation está importando millones de dispositivos de Dahua, controlada por el PCC, que ha sido prohibida en Estados Unidos por abusos contra los derechos humanos y riesgos para la seguridad nacional", dijo la oficina en un comunicado enviado a Just the News. "AG Uthmeier debe descubrir si Lorex está vendiendo productos Dahua reetiquetados que introducirían una serie de vulnerabilidades de ciberseguridad que darían al PCCh una línea directa en los hogares y las vidas privadas de millones de floridanos."

Dahua, una empresa tecnológica china, adquirió la canadiense Lorex en 2018 pero la vendió a la taiwanesa Skywatch hace casi tres años después de que Dahua entrara en la lista negra de Estados Unidos.

El Pentágono incluyó en 2022 a Dahua en la lista de las 13 empresas que hacen negocios con el ejército chino y prohibió sus productos en Estados Unidos. Antes, el Departamento de Comercio identificó en 2020 a Dahua como una de las varias empresas chinas implicadas en abusos de los derechos humanos con presunto trabajo esclavo de minorías uigures.

En 2023, el Gobierno australiano expresó su alarma al encontrar unas 1.000 cámaras de seguridad en sus distintas oficinas vinculadas a Dahua y a otra firma vinculada a China, ordenando una revisión exhaustiva de todos los equipos de seguridad de sus instalaciones gubernamentales.

La citación del fiscal general de Florida se emitió el viernes, y poco después, Uthmeier publicó un comunicado en X en el que avisaba a los consumidores de Florida sobre sus acciones y las posibles vulnerabilidades de los productos Lorex que pudieran poseer.

"Lo que los consumidores no saben es que los datos podrían ser compartidos con los militares chinos", dijo. "Imagínatelo. Grabaciones de tu bebé en una cuna yendo a parar al Gobierno chino. Esto es inaceptable. Es un asunto de seguridad nacional, y no será tolerado".

La citación del fiscal general busca documentos e información relacionada con la propiedad y la estructura corporativa de Lorex, cualquier contrato con terceros involucrados en la fabricación, firmware, aplicaciones móviles y actualizaciones de software; y los orígenes de los componentes utilizados en los productos de la compañía vendidos en Florida.

La Fiscalía de Florida también busca pruebas que identifiquen dónde se originan las actualizaciones de software, las empresas o personas con acceso al código fuente del firmware de las cámaras, los proveedores de la plataforma en la nube de la empresa y las ubicaciones de los centros de datos y cualquier vulnerabilidad de seguridad, brecha o investigación conocida.

Una batalla constante



La actividad de China ha estado bajo la atenta mirada no sólo de estados como Florida, sino también a nivel federal.

El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes afirmó en febrero que "en el informe de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem audiencia de confirmación, detalló las "extremadamente peligrosas" y sólidas campañas de ciberespionaje del PCCh, destacando cómo China trabaja para acceder a la información privada de los estadounidenses, en parte, por la oportunidad de "controlar nuestra infraestructura crítica.'"

Ese mismo mes, ABC News informó de que DeepSeek, la popular herramienta de inteligencia artificial, tiene código oculto en su programación con la capacidad incorporada de enviar datos de los usuarios directamente al Gobierno chino, según explicaron expertos a ABC. Hace dos años, CNN informó de que un antiguo empleado de ByteDance, la empresa matriz de TikTok con sede en Pekín, esbozó afirmaciones de que el Partido Comunista Chino accedía a los datos de los usuarios de TikTok a escala mundial, a menudo con fines políticos. La situación de TikTok en Estados Unidos sigue siendo incierta, ya que estaba previsto que entrara en vigor una prohibición, pero el presidente Trump la ha pospuesto en múltiples ocasiones.

En junio, el senador Rick Scott, republicano por Florida, presentó la Drones for America Act para prohibir los drones y sus componentes de fabricación china en Estados Unidos, tras los informes de que estos drones probablemente permiten a entidades relacionadas con CCP acceder a imágenes y datos recogidos por usuarios desprevenidos. La legislación aplicaría una prohibición a todos los sistemas de drones de fabricación china para el 1 de enero de 2028 y a los componentes de fabricación china para el 1 de enero de 2031, e implementaría un arancel gradualmente creciente sobre estos artículos hasta que entren en vigor las prohibiciones totales para eliminarlos gradualmente del mercado. El proyecto de ley sigue en comisión.

Uthmeier insta a otros fiscales generales estatales y a la Administración Trump a unirse a su investigación para proteger mejor a los consumidores a nivel nacional.

"El uso de equipos de vigilancia producidos por empresas vinculadas a CCP es una amenaza directa a la privacidad de cada estadounidense que utiliza tales productos, y es un riesgo inaceptable para la seguridad nacional", dijo su oficina a Just the News. "Es hora de que las fuerzas del orden estatales y federales de todo el país sigan el ejemplo de Uthmeier y retiren los lazos de CCP de las tecnologías de vigilancia sensibles que están inundando nuestro país."

