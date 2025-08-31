Trump arremete contra el gobernador de Illinois por la delincuencia en Chicago: "Soluciónalo, rápido, o vamos para allá"

El presidente Trump arremetió este sábado contra el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, y volvió a amenazar con enviar tropas de la Guardia Nacional y agentes federales a Chicago para combatir el crimen.

El alcalde de Chicago, el demócrata, Brandon Johnson, dijo el sábado que la policía local de esa ciudad no cooperaría con la presencia de seguridad federal que podría enviar Trump.

"Seis personas fueron asesinadas, y 24 personas fueron baleadas, en Chicago el pasado fin de semana, y J.B. Pritzker, el débil y patético gobernador de Illinois, acaba de decir que no necesita ayuda para prevenir el CRIMEN", escribió Trump en Truth Social.

"¡¡¡Está LOCO!!! Más le vale solucionarlo, RÁPIDO, o ¡vamos para allá! MAGA", añadió.

Pritzker dijo que Trump contempla autorizar una "invasión" de Chicago con tropas de la Guardia Nacional.

"Está claro que, en secreto, están planeando esto. Bueno, es una invasión con tropas estadounidenses, si ellos, de hecho, hacen eso", dijo Pritzker el sábado.

