El zar fronterizo Tom Homan afirma que las operaciones de ICE se intensificarán en Seattle y Portland después del Día del Trabajo

Publicado por Just The News/Carleen Johnson | The Center Square 31 de agosto, 2025

El zar de la frontera Tom Homan está advirtiendo que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se expandirán después del Día del Trabajo en las ciudades santuario de todo el país, incluyendo Seattle y Portland.

"Se va a ver un aumento de las operaciones en Nueva York. Van a ver un aumento de las operaciones en L.A. y, ya saben, Portland, Seattle", dijo Homan a los periodistas reunidos cerca de la Casa Blanca. "Quiero decir, todas estas ciudades santuario se niegan a trabajar con ICE... vamos a abordar eso".

Homan dijo a los periodistas el jueves que algunos otros estados están cumpliendo y trabajando con ICE.

"No tenemos ese problema en Texas y Florida, donde todos los sheriffs están trabajando con nosotros, y en realidad están reteniendo a la gente para nosotros y haciéndonos saber cuando alguien está siendo liberado", dijo. "Por lo tanto, vamos a tomar los activos que tenemos y moverlos a las áreas problemáticas como ciudades santuario, donde sabemos a ciencia cierta que están liberando extranjeros ilegales que son una amenaza pública todos los días. Ahí es donde tenemos que enviar la mayoría de los recursos, y ahí es donde van".

Homan estuvo en Portland el 21 de agosto para reunirse con personal del ICE. Tras la visita, el alcalde de Portland, Keith Wilson, reafirmó el estatus de santuario de la ciudad y dijo que los empleados municipales, incluidos los agentes de policía, no ayudarán en las operaciones del ICE.

"Estuve en San Diego y Portland en la última semana reuniéndome con los hombres y mujeres del ICE para entender el odio que se está impulsando contra ellos y haciéndoles saber que el presidente los apoya", dijo Homan. "Yo los apoyo".

The Center Square se puso en contacto el viernes con la oficina del alcalde de Seattle, Bruce Harrell, para que comentara lo dicho por el zar de las fronteras del país.

"Seattle no se dejará intimidar por las amenazas de la Administración Trump. Sugerir que las redadas federales de inmigración o los despliegues de agentes federales podrían pronto apuntar a nuestra ciudad no tiene que ver con la seguridad pública - se trata de teatro político y una extralimitación de la autoridad federal", envió un portavoz por correo electrónico a The Center Square. "Seattle es una ciudad acogedora, y nuestras políticas cumplen tanto la ley federal como la estatal. La aplicación de la ley de inmigración es responsabilidad del Gobierno federal, no de la ciudad, y no vamos a permitir que nuestros recursos policiales sean requisados con fines políticos".

"Ya estamos trabajando estrechamente con el Gobernador [Bob] Ferguson y el Fiscal General [Nick] Brown, y hemos pedido a la Oficina del fiscal de la Ciudad que revise todas las opciones legales disponibles para proteger a nuestros residentes. Hemos llevado con éxito a esta Administración a los tribunales antes... por sus intentos de castigar a las ciudades santuario, y estamos dispuestos a hacerlo de nuevo. Nos mantendremos firmes, protegeremos a nuestras comunidades y preservaremos el control local sobre nuestros recursos de seguridad pública. Los valores de Seattle no se negocian".

Homan dijo que las operaciones de aplicación de la ley en todo el país están mejorando la seguridad pública de los estadounidenses.

"Miro las cifras cada mañana", dijo. "Hay unas 22 páginas de datos; 70% de todos los arrestados son delincuentes", dijo. "Pero la izquierda dice: Bueno, no es suficientemente criminal. Es sólo un DUI'. Los conductores ebrios matan a más de 10.000 personas al año. Eso es una amenaza para la seguridad pública. Me da igual lo que piensen los demás".

En cuanto al otro 30% de detenidos, Homan explicó: "Detuvimos a miles que son una amenaza para la seguridad nacional. Muchos de ellos no tienen antecedentes penales porque su objetivo es pasar desapercibidos hasta que cometen su fechoría. Muchos pandilleros no tienen antecedentes penales".

Y concluyó: "Y por último, las órdenes de deportación definitivas. Personas que tuvieron el debido proceso a un gran gasto del contribuyente. Un juez federal ordenó su expulsión y no se fueron. Y los estamos buscando, también, porque estamos enviando un mensaje a todo el mundo. No está bien entrar ilegalmente en este país. Es un delito".

© Just The News