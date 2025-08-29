Trump busca recortar $5.000 millones en ayuda exterior mediante una recesión de bolsillo: informe

Publicado por Natalia Mittelstadt - Just The News 29 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump estaría buscando recortar unos 5.000 millones de dólares en ayuda exterior a través de una recisión de bolsillo, una facultad presidencial no utilizada desde 1977.

Trump envió el jueves una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, solicitando el recorte de 4.900 millones de dólares en fondos asignados al Departamento de Estado y a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que la Administración desmanteló, informó The New York Post.

Pretende recortar unos 3.000 millones de dólares en fondos para USAID, 322 millones de dólares del Fondo para la Democracia USAID-Departamento de Estado, 521 millones de dólares en fondos del Departamento de Estado para organizaciones internacionales, 393 millones de dólares en contribuciones del Departamento de Estado a actividades de mantenimiento de la paz y 445 millones de dólares en ayuda para el mantenimiento de la paz presupuestada por separado.

Según la Ley de Control de Embargos de 1974, Trump puede retener temporalmente la financiación durante 45 días mientras el Congreso estudia la solicitud. Si la solicitud no es aprobada, entonces los fondos deben ser liberados. Se llama rescisión de bolsillo cuando se presenta al Congreso tan tarde en el año fiscal -que termina el 30 de septiembre- que entra en vigor independientemente de si el Congreso la aprueba.

La legalidad de la rescisión de bolsillo ha sido debatida entre la Oficina de Responsabilidad Gubernamental legislativa, que considera ilegal la práctica, y el poder ejecutivo, ya que la Oficina de Gestión y Presupuesto de Trump dice que es legal.

El director de la OMB, Russ Vought, y el consejero general, Mark Paoletta, se han referido a casos en los que los presidentes Gerald Ford y Jimmy Carter realizaron rescisiones de bolsillo en la década de 1970.

