Las Zonas de Oportunidad 2.0 de Trump buscan ayudar a las zonas de bajos ingresos a ser económicamente productivas

Publicado por Amanda Head - Just The News 29 de agosto, 2025

El martes, el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), Scott Turner anunció que viajará a lugares como Ohio para explorar cómo el programa Opportunity Zone (OZ) de 2017 del presidente Donald Trump puede expandir viviendas asequibles y trabajar para comunidades de bajos ingresos y en dificultades.

"Se invirtieron 90.000 millones de dólares de dinero privado en zonas de oportunidad: urbanas, tribales y rurales. Y ahora que se han convertido en permanentes, esperamos que millones de personas más salgan de la pobreza, que se inviertan cien mil millones de dólares, que se creen cientos de miles de puestos de trabajo, que se pongan en marcha cientos de miles de viviendas", declaró durante la reunión del gabinete.

Refiriéndose a uno de los creadores del programa, el senador republicano Tim Scott, Trump dijo: "A Tim se le ocurrieron las zonas de oportunidad y nosotros hicimos un buen trabajo con él, y juntos creamos algo de lo que nadie habla mucho, pero que probablemente sea lo más exitoso que se haya hecho nunca en su género. Ha sido increíble. Así que Tim Scott merece mucho crédito por ello". Scott y el senador demócrata por Nueva York Cory Booker fueron los primeros en proponer el programa en 2017.

2.0 Se revitalizan las zonas de oportunidad

La reactivación y expansión de Trump de su programa Zonas de Oportunidad lanzado en su primer mandato -etiquetado como "OZ 2.0" en virtud de la Ley One Big Beautiful Bill de 2025- busca remodelar las comunidades urbanas y rurales a través de incentivos fiscales. El programa es ahora un elemento permanente del código tributario, y ya no expirará el 31 de diciembre de 2026. Al igual que en el primer mandato de Trump, será necesario equilibrar el desarrollo económico con la preocupación por el aburguesamiento.

A partir del 1 de enero de 2027, los gobernadores de los estados volverán a designar las ZO cada década, con criterios más estrictos que reducirán las zonas censales elegibles entre un 19,5% y un 22% para centrarse en las zonas verdaderamente desfavorecidas. Para las inversiones posteriores al 31 de diciembre de 2026, la ley ofrece un aplazamiento flexible de cinco años sobre las plusvalías y un incremento fijo del 10% de la base después de cinco años, al tiempo que preserva las exenciones fiscales para las plusvalías mantenidas durante 10 años.

La ley One Big Beautiful Bill Act de 2025 también introduce los Fondos de Oportunidades Rurales Cualificados (QROF) con un aumento de la base del 30% y un umbral de mejora inferior del 50% para las zonas rurales. Los QROF servirán como un tipo especial de fondo de inversión diseñado para fomentar el desarrollo en las Zonas de Oportunidad rurales.

El objetivo es que resulte más fácil y atractivo para los inversores aportar capital en estas zonas rurales, al ofrecer mejores ventajas fiscales que los fondos regulares de las Zonas de Oportunidad. En concreto, si uno invierte en un QROF y lo mantiene durante cinco años, obtendría un incremento del 30% del valor de la inversión a efectos fiscales (frente a sólo un 10% en el caso de los fondos no rurales).

Además, si se mejora una propiedad en una zona rural de OZ, el inversor sólo tendría que gastar la mitad de dinero en mejoras de lo que gastaría en una zona no rural para poder acogerse a las ventajas fiscales. Esta parte de la ley pretende impulsar negocios, viviendas u otros proyectos en comunidades rurales que necesitan ayuda económica.

Zonas de oportunidad con Trump 1.0

El programa de Zonas de Oportunidad, introducido como parte de la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017 de Trump, tenía como objetivo estimular el desarrollo económico en áreas económicamente deprimidas ofreciendo incentivos fiscales para que los inversores reinviertan las ganancias de capital en áreas censales designadas de bajos ingresos.

Defendido por el ex secretario del HUD, el Dr. Ben Carson, el programa designó 8.764 Zonas de Oportunidad en todo Estados Unidos, que abarcan a casi 35 millones de estadounidenses, con el objetivo de fomentar la creación de empleo, la inversión empresarial y la revitalización de la comunidad.

Según la Casa Blanca y el Consejo de Asesores Económicos, a finales de 2019, las Zonas de Oportunidad atrajeron aproximadamente 75.000 millones de dólares en fondos, impulsando 52.000 millones de dólares en nuevas inversiones en comunidades en dificultades. Según la Casa Blanca, el programa creó al menos 500.000 nuevos puestos de trabajo y estaba en vías de sacar de la pobreza a un millón de personas.

La clase trabajadora, el "hombre olvidado" en primer lugar

El primer mandato de Trump vio éxitos en el programa. Incluso el New York Times reconoció desarrollos creativos en lugares como Birmingham, Alabama, donde un viejo cine en el barrio Woodlawn de Birmingham, predominantemente negro, fue renovado para uso comunitario.

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes elogió el programa como "una tabla de salvación para algunas de las comunidades más pobres y rurales de Estados Unidos, que verían miles de millones en nuevas inversiones" El presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith, republicano de Mo, Mo., dijo en febrero que "el año pasado, el Comité de Medios y Arbitrios celebró una audiencia sobre la eficacia de las Zonas de Oportunidad en Erie, Pensilvania. Escuchamos historias de gente de la comunidad sobre cómo las Zonas de Oportunidad revitalizaron el centro de Erie y los barrios con nuevos negocios, nuevas viviendas y nuevos empleos tras décadas de decadencia y abandono."

"Sin duda", continuó, "los recortes de impuestos de Trump ponen las necesidades de las familias de clase trabajadora y los hombres y mujeres olvidados en primer lugar". También hemos oído hablar de cómo se podría mejorar el programa OZ. Las pequeñas ciudades y la América rural son lugares estupendos para crear nuevas empresas, pero con demasiada frecuencia han sido pasadas por alto por Washington."

© Just The News