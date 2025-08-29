La Corte Suprema de California rechaza el intento del GOP de detener la redistribución de distritos en California

Publicado por Just The News /Dave Mason | The Center Square 29 de agosto, 2025

(The Center Square) - La Corte Suprema de California rechazó una petición republicana de emergencia para sacar la redistribución del Congreso de la boleta electoral del 4 de noviembre.

"Se deniega la petición de mandato judicial y la solicitud de suspensión,", dijo el tribunal el miércoles, dos días después de que los republicanos, entre ellos varios legisladores, la presentaran.

"48 horas después, este caso ya ha sido rechazado", publicó el gobernador demócrata Gavin Newsom en X. "Keep em coming, @GOP. Seguiremos ganando".

La petición del GOP argumentaba que los legisladores legalmente no pueden trazar un mapa del Congreso porque, según la Constitución de California, la redistribución de distritos la hace una comisión independiente de ciudadanos. Los republicanos fueron representados en la petición por el Dhillon Law Group, fundado por Harmeet Dhillon, fiscal general adjunto de EE UU que dirige la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Los peticionarios republicanos en el caso incluían a los senadores estatales Tony Strickland y Suzette Valladares y a los asambleístas Tri Ta y Kate Sánchez. También se encontraban entre los peticionarios Eric Ching, Mike Ward, Andrew Pandol y Roger Holland. La petición fue presentada contra la Secretaria de Estado Shirley Weber, demócrata, y la Legislatura.

La redistribución de distritos regulada por la Constitución de California no es sólo una decisión de "lo tomas o lo dejas" sobre un mapa propuesto", dice la petición. "Mucho antes de que se proponga un mapa para una decisión final o se certifique, independientemente de quién lo dibuje, la redistribución de distritos es un proceso laborioso que requiere un extenso análisis técnico y un cuidadoso equilibrio de complejos mandatos constitucionales y estatutarios.".

Los peticionarios dijeron que los demócratas "introdujeron este complejo esquema en sólo 4 días", violando el Artículo IV, Sección 8(a) de 30 días de notificación pública de la nueva legislación. Los republicanos acusaron a los demócratas de violar también otras partes de la Constitución estatal.

"Permitir esta medida inconstitucional en la boleta electoral impondría costos innecesarios y la incertidumbre en tanto los funcionarios electorales y el público,", dijeron los peticionarios.

El 21 de agosto, el tribunal rechazó un intento anterior de los republicanos de impedir que la Asamblea Legislativa actuara inmediatamente sobre el plan de redistribución de distritos. La Ley de Respuesta a la Manipulación Electoral fue aprobada ese día por las supermayorías demócratas en el Senado y la Asamblea de California. Fue firmada inmediatamente después por Newsom.

La legislación puso la Proposición 50 en la papeleta del 4 de noviembre. Se pide a los votantes que enmienden la Constitución de California para deshacer partes significativas del trabajo de la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos de California y adopten un nuevo mapa diseñado para añadir cinco escaños demócratas a la Cámara de Representantes. Newsom y otros líderes demócratas han dicho que la medida es necesaria para contrarrestar los esfuerzos de redistribución de distritos de Texas, que han dado como resultado cinco escaños republicanos adicionales en la Cámara de Representantes.

Mientras tanto, el líder de la minoría en la Asamblea, James Gallagher, y otros legisladores republicanos han actuado para contrarrestar la redistribución de distritos de California con un proyecto de ley para crear un nuevo estado formado por 35 condados, principalmente del interior. Pero Gallagher necesitaría el apoyo de varios demócratas para que su proyecto de ley fuera aprobado por ambas cámaras de la Legislatura. De ser aprobado por la Asamblea y el Senado estatales, necesitaría entonces la aprobación del Congreso.

