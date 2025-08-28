Trump plantea una Convención Nacional Republicana de cara a las legislativas de 2026

Publicado por Just The News 28 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump sugirió el jueves que podría organizar una convención nacional del Partido Republicano antes de las elecciones legislativas de 2026, rompiendo con la práctica habitual de celebrar la RNC cada cuatro años.

"El Partido Republicano lo está haciendo muy bien. Millones de personas se han unido a nosotros en nuestra búsqueda de HACER A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO. Ganamos todos los aspectos de las elecciones Presidenciales y, basándonos en el gran éxito que estamos teniendo, estamos preparados para GANAR A LO GRANDE EN LAS MIDTERMS", publicó en Truth Social. "Hemos recaudado mucho más dinero que los demócratas, y nos lo estamos pasando a lo grande arreglando todos los errores destructores del país cometidos por la Administración Biden, y viendo cómo EEUU se cura y prospera".

"Los resultados son increíbles, ¡¡¡un ritmo récord!!! A la luz de esto, estoy pensando en recomendar una convención nacional al Partido Republicano, justo antes de las midterms. Nunca se ha hecho antes. Permanezcan atentos", añadió.

En vísperas de las elecciones de mitad de mandato, los republicanos han llevado a cabo esfuerzos de redistribución de distritos para redibujar los mapas del Congreso de manera que les sean más favorables. Trump, por su parte, ha puesto un énfasis considerable en mantener la Cámara durante las midterms mucho antes del ciclo electoral.

