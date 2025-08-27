La administración Trump se hará cargo de la Union Station de DC

Publicado por Natalia Mittelstadt - Just The News 27 de agosto, 2025

La administración Trump planea adquirir la Union Station de Washington, DC, según ha informado este miércoles el Departamento de Transporte.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó en un comunicado que el DOT estaba renegociando un acuerdo de cooperación con Union Station Redevelopment Corporation, que controla la estación, y Amtrak, informó Reuters. La acción formal que confirma el renovado control de Union Station por parte del departamento se espera para septiembre, añadió.

El plan de la administración Trump para tomar el control de Union Station se produce después de que el presidente desplegara guardias nacionales en la capital y tomara el control del Departamento de Policía Metropolitana a principios de este mes para reprimir la delincuencia.

La semana pasada, el vicepresidente JD Vance visitó a soldados que custodian la estación.

El Departamento de Transporte anunció en abril que retiraría a la Autoridad Metropolitana de Transporte la dirección del proyecto de reconstrucción de la estación Penn de Nueva York. En su lugar, Amtrak, respaldada por el departamento, supervisará el proyecto en Manhattan.

Al parecer, la Casa Blanca obligó a dimitir al consejero delegado de Amtrak. Desde entonces, la compañía ferroviaria está dirigida por su presidente, Roger Harris.

El miércoles, Amtrak presentará nuevos trenes Acela de alta velocidad para la ruta de Boston a Washington, el corredor ferroviario más transitado de Estados Unidos.

