La investigación de la Administración Trump sobre la instrumentalización de la comunidad de inteligencia, que comenzó con la génesis de las acusaciones de falsa colusión con Rusia en 2016, ha arrancado a toda marcha este verano.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el director del FBI, Kash Patel, han desclasificado y publicado una montaña de documentos que arrojan luz sobre cómo la profundamente defectuosa y políticamente motivada investigación sobre Trump y Rusia, conocida como Crossfire Hurricane, se puso en marcha.

Los documentos también detallan denuncias cargadas de hechos y una investigación interna del FBI sobre las órdenes del entonces representante Adam Schiff y del entonces director James Comey de filtrar información clasificada a la prensa, respectivamente.

"Nadie está por encima de la ley"

Irónicamente, varios de los actores clave en lo que podría ser un abuso de poder coordinado dijeron constantemente que "Nadie está por encima de la ley", y pueden enfrentarse a sus propias consecuencias legales.

El senador Adam Schiff, demócrata por California, investigado por fraude hipotecario, dijo a través de su portavoz, Marisol Samayoa, que "está claro que Donald Trump y sus aliados MAGA continuarán instrumentalizando el proceso judicial para atacar al senador Schiff por responsabilizar a esta Administración corrupta."

Del mismo modo, el DOJ inició dos investigaciones del gran jurado sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una en el Distrito Norte de Nueva York relacionada con su demanda civil por fraude contra el presidente Donald Trump y otra relacionada con acusaciones de fraude hipotecario en Virginia, donde James afirma que "ayudó a su sobrina a comprar una casa en 2023." La demanda civil de James fue anulada por un Tribunal de Apelación de Nueva York esta semana.

El abogado de James en el asunto del fraude hipotecario, Abbe Lowell, escribió al DOJ que "[U]sted no está llevando a cabo una investigación o revisión seria del 'fraude hipotecario', y que, a pesar de la falta de pruebas o de ley, usted tomará cualquier acción que se le haya ordenado tomar para hacer valer los llamamientos de venganza del presidente Trump y de la fiscal general Bondi por esa sola razón."

Lowell es más conocido por muchos estadounidenses como el abogado penalista de Hunter Biden.

Documentos recientemente expuestos también sugieren que el FBI conspiró con la campaña de Hillary Clinton para desprestigiar a Trump con las acusaciones de la colusión rusa.

Estos son los acontecimientos más significativos cubiertos por Just the News hasta el momento:

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ha desclasificado emails que muestran la conmocionada reacción de un máximo espía de ciberseguridad cuando le informaron tardíamente en 2019 de que el desacreditado Dossier Steele contra Trump había sido utilizado para desarrollar la evaluación de inteligencia de la Administración Obama sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016, Just the News informó.

Una recién desclasificada evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense de septiembre de 2016, obtenida por Just the News, mostraba que el CI no parecía demasiado preocupado por la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de ese año. Y lo que es más significativo, no mencionaba que el Kremlin respaldara o incluso prefiriera al candidato del Partido Republicano, Donald Trump, un tono que cambiaría drásticamente después de que Trump ganara las elecciones en noviembre.

A informe recién desclasificado del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes muestra que la evaluación de inteligencia de la era Obama sobre la intromisión rusa en las elecciones utilizó el desacreditado Dossier Steele para apuntalar su conclusión de que Putin aspiraba a ayudar a Trump a ganar las elecciones de 2016, desafiando directamente el testimonio ante el Congreso de funcionarios como el director de la CIA John Brennan, quien negó que eso hubiera ocurrido.

Un anexo desclasificado del informe final del abogado especial sobre Rusia John Durham de 2023 muestra que el Gobierno de Obama tenía información de inteligencia ya en el verano de 2016 de que Hillary Clinton aprobó una operación para fabricar el falso escándalo de Rusia para perjudicar a Donald Trump y que el FBI "participaría plenamente en el plan", dijeron funcionarios a Just the News.

La controvertida evaluación de la comunidad de inteligencia (ICA) de enero de 2017 sobre la intromisión en las elecciones de 2016 debía incluir detalles sobre los esfuerzos de piratería informática chinos dirigidos a las campañas presidenciales estadounidenses en 2008 y 2012 - pero se centró únicamente en Rusia en su lugar, y no mencionó a Pekín ni una sola vez.

Un oficial de inteligencia de carrera que trabajó para los demócratas en el Comité de Inteligencia de la Cámara durante más de una década advirtió repetidamente al FBI a partir de 2017 que el entonces representante Adam Schiff aprobó filtrar información clasificada para desprestigiar al entonces presidente Donald Trump por el escándalo del Rusiagate, ahora desacreditado, según los memorandos del FBI que el director Kash Patel ha entregado al Congreso.

El director del FBI, Kash Patel, descubrió un memo escrito en 2017 que relata la extensa obstrucción política a la que se enfrentaron agentes de carrera en tres ciudades por parte de sus propios jefes y del Departamento de Justicia de Obama durante las elecciones de 2016 mientras investigaban si Hillary Clinton participó en una trama de corrupción de pago que implicaba a su fundación familiar, Just the News informó.

Años después de que el FBI se viera obligado a cerrar múltiples investigaciones de corrupción sobre la organización benéfica de Bill y Hillary Clinton, el IRS bajo la presidencia de Donald Trump inició una investigación fiscal penal sobre la Fundación Clinton (FC) y sus tratos con otros actores del escenario benéfico mundial. Por órdenes de personas aún desconocidas, el IRS dejó abruptamente de trabajar con denunciantes a los que se les dijo "no podemos hablar de la CF" en la primavera de 2019, según memorandos del IRS y correos electrónicos internos revisados por Just the News.

El FBI lanzó más de media docena de investigaciones de amplio alcance sobre filtraciones a los medios de comunicación mientras numerosos medios utilizaban sin aliento la información clasificada para inyectar falsas afirmaciones de colusión entre Trump y Rusia en la narrativa pública. El FBI de Biden nunca responsabilizó a nadie por la filtración clasificada, según muestra una investigación de Just the News.

Los fiscales federales reunieron pruebas de los principales lugartenientes de James Comey de que él autorizó personalmente la filtración de información clasificada a periodistas justo antes de las elecciones de 2016, pero declinaron presentar cargos penales, según unos memorandos recientemente desclasificados que ponen en cuestión la veracidad del testimonio del exdirector del FBI ante el Congreso.

