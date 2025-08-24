Kilmar Abrego García podría ser deportado a Uganda: NBC

Kilmar Abrego García, quien fue deportado a El Salvador y posteriormente regresó a Estados Unidos, habría sido informado de que ahora podría ser deportado a Uganda.

Ábrego García fue liberado de la custodia federal hace menos de un día.

Estaba recluido en una prisión cercana a Nashville, Tennessee, tras su salida de la prisión CECOT de El Salvador.

Abrego "puede ser trasladado a Uganda en un plazo no inferior a 72 horas, salvo los fines de semana", dijo una fuente citada en un informe de NBC News el sábado.

Según las directrices del ICE, los inmigrantes suelen recibir un preaviso de 72 horas antes de ser enviados a terceros países.

Los abogados de Ábrego García dijeron que podría ser enviado a Costa Rica o Uganda.

"El viernes por la noche, el gobierno informó al Sr. Abrego que tiene hasta el lunes a primera hora de la mañana -precisamente cuando debe presentarse en la Oficina de Campo del ICE en Baltimore- para aceptar una declaración de culpabilidad a cambio de la deportación a Costa Rica, o de lo contrario esa oferta quedará descartada para siempre", dijeron sus abogados.

"Sólo puede haber una interpretación de estos acontecimientos: el DOJ, el DHS y el ICE están utilizando sus poderes colectivos para obligar al Sr. Abrego a elegir entre una declaración de culpabilidad seguida de una relativa seguridad, o la entrega a Uganda, donde su seguridad y libertad estarían bajo amenaza", dijeron también los abogados de Abrego García.

