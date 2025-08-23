Un juez impide a la Administración Trump retirar fondos a 34 ciudades y condados por sus políticas de "santuario"

Publicado por Just The News 23 de agosto, 2025

Un juez federal emitió un fallo a última hora de la noche del viernes, bloqueando a la Administración Trump de cortar el financiamiento federal para 34 ciudades y condados debido a sus políticas de "santuario" que limitan la cooperación local con los esfuerzos federales de inmigración.

El juez de distrito estadounidense William Orrick en San Francisco amplió su orden judicial anterior para cubrir lugares adicionales, después de que su orden original bloqueara a la administración de retirar la financiación a más de una docena de otras ciudades y condados, según la Associated Press.

El Departamento de Justicia a principios de este mes publicó una lista de ciudades, estados y condados santuario que estaba supervisando basándose en las acciones y políticas de cada lugar que impiden la aplicación de los estatutos y reglamentos federales de inmigración..

La Administración Trump también ha demandado a múltiples estados y ciudades por sus políticas de santuario, incluyendo Nueva York, Colorado, Illinois, Los Ángeles y varias ciudades de Nueva Jersey.

Orrick determinó en su orden judicial inicial de abril que partes de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, que ordenaban a la fiscal general Pam Bondi y a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem no financiar jurisdicciones santuario, eran inconstitucionales.

La nueva orden del juez prohibió a la administración imponer condiciones relacionadas con la inmigración en dos programas de subvenciones federales, además de la instrucción de la orden inicial de no "directa o indirectamente [tomar] ninguna medida para retener, congelar o condicionar fondos federales" basada en el estatus de santuario de una jurisdicción.

La Casa Blanca no ha comentado hasta ahora el último fallo, pero el Departamento de Justicia apeló la primera sentencia.

Misty Severi es reportera de noticias para Just The News.





