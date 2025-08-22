El supervisor del HHS afirma que están tomando medidas cruciales para que los ingredientes farmacéuticos no se fabriquen en China

Publicado por Charlotte Hazard - Just The News 22 de agosto, 2025

El alto funcionario de Salud y Servicios Humanos, John Knox, dijo que Estados Unidos está tomando medidas activas para asegurarse de que los ingredientes farmacéuticos activos se fabriquen en Estados Unidos y no en China.

"Hay muchas palancas de las que se puede tirar y que es necesario utilizar para que vuelva la deslocalización", dijo Knox en el programa de televisión "Just the News, No Noise". "Durante los últimos 50 años, hemos deslocalizado todo a China, especialmente, y ahora, con el presidente haciendo los movimientos [y] el uso de esas herramientas a su disposición, ha permitido a los fabricantes realmente dar un paso atrás en el espacio de volver y onshoring medicamentos ".

Knox es Subsecretario Adjunto Principal de Preparación y Respuesta del HHS.

Knox señaló que el 70% de los principios activos farmacéuticos (API) y materiales clave se fabrican en China e India. También dijo que alrededor del 90% de los antibióticos se fabrican en China.

A principios de este mes, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para llenar la Reserva Estratégica de Ingredientes Farmacéuticos Activos (SAPIR, por sus siglas en inglés) con componentes farmacéuticos críticos con el fin de garantizar una cadena de suministro para medicamentos críticos.

"Restaurar la capacidad de producción nacional de productos farmacéuticos esenciales es esencial para salvaguardar la salud y la seguridad nacionales frente a las interrupciones de la cadena de suministro global", señaló la Casa Blanca en un comunicado.

También hay incentivos en la recientemente aprobada "one big beautiful bill", que creó incentivos fiscales para poner en marcha el proceso para que las API se fabriquen en Estados Unidos.

"Hemos conseguido algunos éxitos importantes en materia de colaboración", afirmó Knox. "En Petersburg (Virginia) tenemos un flujo de fabricación de productos por lotes. Y tenemos productos farmacéuticos a la carta en Rockville (Maryland). Esa es otra historia de éxito".

Afirmó que habrá más éxitos de asociación en el futuro.

Knox afirmó que, aunque es difícil competir con China en el ámbito de la fabricación, Estados Unidos puede hacerlo con tecnologías innovadoras.

"Aquí en la ASPR y a través de nuestro Programa IBMSC, estamos buscando tecnologías innovadoras [y] utilizando el ingenio estadounidense para crear nuevas formas de fabricar estos medicamentos de manera que no dependamos tanto de fuentes extranjeras", dijo.

Knox afirmó que, por motivos de seguridad nacional, es necesario que se fabriquen más medicamentos en Estados Unidos.

"Realmente es una cuestión de seguridad nacional crítica en este momento en que tenemos estas guerras comerciales y problemas económicos", dijo. "Nuestros medicamentos son muy importantes para la salud de la nación".

