La secretaria de Agricultura pone fin a la financiación federal para construir paneles solares en tierras agrícolas

Publicado por Just The News 20 de agosto, 2025

La secretaria de Agricultura Brooke Rollins anunció el lunes que el Departamento de Agricultura (USDA) ya no gastará el dinero de los contribuyentes para construir paneles solares en tierras de cultivo.

El departamento denunció el martes que Tennessee por sí solo ha perdido más de 1.2 millones de acres de tierras de cultivo en los últimos 30 años para que el Green New Deal pudiera construir paneles solares subvencionados, y se espera que el estado pierda un total de 2 millones de acres para 2027.

"Esta destrucción de nuestras granjas y suelos de primera está arrebatando el futuro de la próxima generación de agricultores y el futuro de nuestro país", dijo Rollins en un post en X. "A partir de hoy, [USDA] ya no desplegará programas para financiar proyectos solares o eólicos en tierras de cultivo productivas, poniendo fin a las limosnas masivas de los contribuyentes. Acabando también con el uso de paneles fabricados por adversarios extranjeros como China".

El Departamento de Agricultura dijo que el problema de los paneles solares que se construyen en tierras de cultivo estadounidenses se extiende más allá de Tennessee, con paneles solares en tierras de cultivo en todo el país habiendo aumentado en casi un 50% desde 2012.

"Ha sido descorazonador ver nuestras hermosas tierras de cultivo desplazadas por proyectos solares, especialmente en las zonas rurales que tienen un fuerte patrimonio agrícola", dijo Rollins en un comunicado. "Una de las mayores barreras de entrada para los nuevos y jóvenes agricultores es el acceso a la tierra".

