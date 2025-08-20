Las escuelas de California protegen a sus alumnos de los agentes del ICE

Publicado por Just The News | Esther Wickham | The Center Square 20 de agosto, 2025

Las escuelas de California están proporcionando recursos para los estudiantes si los agentes de inmigración visitan su campus.

Mientras los estudiantes se preparan para volver a la escuela, las escuelas del sur de California están tomando medidas proactivas para proteger a los estudiantes de los agentes federales de inmigración en el campus.

Después de que agentes federales detuvieran la semana pasada a un chico de 15 años a las puertas de su instituto en Los Angeles, muchas familias temen las redadas de los agentes de inmigración dentro de las escuelas.

"Ningún niño puede aprender si vive con miedo", dijo Estefany Castaneda, presidenta de la junta del Distrito Escolar Secundario Centinela Valley Union. "Nuestras escuelas deben ser refugios seguros".

Alberto Carvalho, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, dijo que debería haber restricciones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cerca de las escuelas para que los estudiantes puedan concentrarse en su educación.

"A medida que nuestros estudiantes regresan a la escuela, estamos llamando a cada socio de la comunidad para ayudar a asegurar que las aulas sigan siendo lugares de aprendizaje y pertenencia", dijo Carvalho en un comunicado. "Los niños ya han sufrido bastante, desde la pandemia hasta las catástrofes naturales. No deberían tener que cargar con el peso añadido del miedo cuando cruzan las puertas de sus escuelas."

LAUSD dijo a The Center Square que el distrito, que es el segundo más grande de la nación, ya practica lo que el proyecto de ley 98 del Senado está tratando de lograr en todo el estado: Las fuerzas federales de inmigración estarán obligadas a notificar a las escuelas cuando los agentes vayan a entrar en el campus.

SB 98, también conocida como la ley Sending Alerts to Families in Education (SAFE), cuya promotora es la senadora estatal Sasha Renée Pérez (demócrata de Pasadena), exigiría que se notifique a las escuelas de California si los agentes de inmigración van a entrar en el campus.

LAUSD también dará a los estudiantes tarjetas denominadas Conoce tus derechos con el objetivo de que puedan estar mejor equipados para responder a la posible aplicación de ICE. El distrito también ha declarado que habrá clases en línea para los estudiantes que tienen miedo de asistir a la escuela en persona.

El sitio web de la universidad indica que si un agente de inmigración se acerca a un estudiante, este debe "notificarlo inmediatamente a las personas designadas por Cal State LA". Si el agente solicita información o documentos, el sitio web dice que se debe rellenar un formulario en el que se describe el incidente.

El formulario solicita la información de contacto del estudiante y luego los detalles del encuentro: el nombre y número de placa del oficial, su información de contacto y una descripción de la solicitud.

"La CSU está profundamente comprometida a garantizar que las oportunidades académicas estén disponibles para todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio. El núcleo de la misión de la CSU es proporcionar un espacio donde todos los estudiantes se sientan bienvenidos y seguros mientras persiguen su educación", dijo Erik Hollins, director ejecutivo de comunicaciones estratégicas de la CSU, a The Center Square. "La CSU hará todo lo posible para apoyar a nuestra comunidad indocumentada".

Esto también se ha convertido en una prioridad en el quinto distrito escolar más grande del país.

El distrito escolar del condado de Clark, en Nevada, ha llegado a un acuerdo con ICE para no realizar redadas ni detenciones en las escuelas de Las Vegas y otros condados de los alrededores.

