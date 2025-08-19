La reunión Trump-Zelenski genera optimismo sobre el alto el fuego

Publicado por Just The News 19 de agosto, 2025

La visita del presidente ucraniano Volodímir Zelenski a la Casa Blanca el lunes transmitió una sensación absolutamente más optimista que en su anterior viaje, que se marchó de una estridente rueda de prensa en las instalaciones, y ahora ha llevado a los líderes occidentales a tener un tono más optimista sobre las perspectivas de paz.

La reunión de Zelenski se produjo después de que Trump se reuniera con el presidente ruso, Vladímir Putin, la semana pasada en Anchorage, Alaska. Junto a Zelenski, en la Casa Blanca estuvieron los principales líderes europeos, entre ellos el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También asistieron el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente finlandés, Alexander Stubb; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Trump y Zelenski respondieron primero a las preguntas de los periodistas en una sesión conjunta, en la que ambos intercambiaron bromas y hablaron de la necesidad de resolver el conflicto. El propio Trump se mantuvo ambiguo sobre cualquier compromiso estadounidense con la seguridad ucraniana, especialmente cuando se le presionó sobre la perspectiva de desplegar tropas estadounidenses.

"Nos reuniremos con siete grandes líderes de grandes países también, y hablaremos de eso", dijo Trump. "Todos ellos estarán involucrados, pero habrá mucha ayuda en lo que respecta a la seguridad. Habrá mucha ayuda. Va a ser bueno".

Los líderes europeos se mostraron especialmente optimistas sobre el avance hacia la paz. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, por ejemplo, dijo a Trump que "creo que en las últimas dos semanas probablemente hemos avanzado más hacia el fin de esta guerra que en los últimos tres años y medio."

Cambios de vestuario

En la reunión conjunta con los periodistas se produjo una notable interacción entre Zelenski y el reportero de Real America's Voice Brian Glenn sobre su vestuario. Glenn felicitó a Zelenski por su traje, después de haberle reprendido por no llevarlo en su última visita a la Casa Blanca.

Aquel episodio parecía representativo de un cambio general de tono en las relaciones diplomáticas entre Ucrania y EEUU, en la que Zelenski se presentaba como considerablemente más cortés y agradecido con la ayuda estadounidense que durante su primer viaje.

La última vez que Zelenski visitó D.C. para firmar un acuerdo sobre minerales con Trump, las discusiones dieron un giro punzante, debido a un altercado ante las cámaras en el que se vio implicado el vicepresidente J.D. Vance. Zelenski abandonó finalmente la Casa Blanca sin firmar el acuerdo, y Estados Unidos interrumpió brevemente el intercambio de inteligencia con Ucrania.

Una paz permanente en lugar de un mero alto el fuego

En particular, Trump desestimó en gran medida la importancia de un alto el fuego inmediato en favor de negociar una paz permanente abordando las raíces del conflicto. Sus comentarios marcaron un alejamiento de los esfuerzos diplomáticos anteriores y parecen señalar la adopción de la postura de Rusia sobre la conclusión de un acuerdo completo antes de poner fin a los combates.

"No creo que sea necesario un alto el fuego", dijo. "Si nos fijamos en los seis acuerdos que he cerrado este año, todos estaban en guerra. No hice ningún alto el fuego. Y sé que podría ser bueno tenerlo, pero también puedo entender estratégicamente, ¿por qué? Bueno, ya sabes, un país u otro no lo querría. Tienes un alto el fuego, y ellos reconstruyen y reconstruyen y reconstruyen".

Estas declaraciones se producen cuando los rusos han cercado casi por completo el centro logístico estratégico de Pokrovsk y, al parecer, están asaltando la ciudad de Kostiantinivka en la región de Donbass. Tras una ofensiva hacia el norte de los grupos de reconocimiento directo rusos, las tropas de Moscú lograron rodear casi por completo Pokrovsk, lo que obligó a Ucrania a movilizar sus reservas para estabilizar el avance.

Los puntos conflictivos

Al dirigirse a los líderes europeos y a los periodistas más tarde ese mismo día, Trump esbozó una serie de cuestiones que debía abordar con los líderes continentales para garantizar una paz duradera.

"La cumbre de Alaska reforzó mi convicción de que, si bien [una] paz difícilmente está al alcance, y creo que es un paso muy significativo, el presidente Putin aceptó que Rusia acepte garantías de seguridad para Ucrania", dijo.

"Y este es uno de los puntos clave que debemos considerar", continuó. "Soy optimista respecto a que, colectivamente, podamos alcanzar un acuerdo que disuada cualquier futura agresión contra Ucrania, y de hecho creo que no la habrá. Creo que eso está en gran medida sobrevalorado, pero vamos a averiguarlo".

"También tenemos que discutir los posibles intercambios de territorio, teniendo en cuenta la actual línea de contacto", prosiguió Trump. "Eso significa la zona de guerra, el centro de la línea de guerra, algo bastante obvio, muy triste en realidad, para mirarlos y las posiciones de negociación del presidente Putin y también las del presidente de Ucrania [Zelenski]."

Garantías de seguridad como eje

En el centro de las raíces del conflicto está la teórica entrada de Ucrania en la OTAN, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha sugerido que el país podría recibir una garantía de defensa colectiva comparable al Artículo V de la OTAN, pero sin una entrada formal en el bloque.

"Y creo que, con el enfoque adecuado, esta tarde podemos hacer verdaderos progresos, sobre todo en lo que respecta a las garantías de seguridad, y su indicación de garantías de seguridad del tipo del Artículo V encaja con lo que hemos estado haciendo con la coalición de los dispuestos, que iniciamos hace unos meses, reuniendo a los países y mostrando que estábamos dispuestos a dar un paso al frente en materia de seguridad", dijo Starmer en la reunión.

En su intervención del lunes en el podcast John Solomon Reports, el ex jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional, Fred Fleitz, coincidió en que un acuerdo de este tipo podría constituir el núcleo de un acuerdo de paz duradero.

"No he oído lo que va a ser, pero eso es lo que he estado interpretando de lo que Trump ha estado diciendo", añadió. "Quiero decir, simplemente, no lo sabemos todavía, pero no, no se me ocurre qué más podría significar". Ahora, ¿significará esto tropas estadounidenses en Ucrania? No sé si lo está proponiendo".

Rusia rechazó el lunes por la noche la garantía al estilo del Artículo V, afirmando que se opone a que la OTAN despliegue tropas dentro de Ucrania.

"Reafirmamos nuestra posición repetidamente declarada de rechazo categórico a cualquier escenario que implique la presencia de un contingente militar de países de la OTAN en Ucrania", afirmó el Ministerio de Exteriores ruso en su comunicado.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha agradecido a Trump que haya introducido la perspectiva de la participación estadounidense en las garantías de seguridad para Ucrania, afirmando que "el hecho de que haya dicho que estoy dispuesto a participar en las garantías de seguridad es un gran paso. Es realmente un gran avance, y marca toda la diferencia."

Próximos pasos

Trump el lunes por la noche llamó a Putin tras sus reuniones con Zelenski y los líderes europeos, donde empezó a planear una reunión trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. De momento no se ha fijado fecha ni lugar.

Zelenski, por su parte, expresó su disposición a participar en las discusiones trilaterales y renovó su compromiso público de perseguir la paz.

"Haremos todo lo posible por esto así y creo que demostramos que somos gente fuerte, y apoyamos la idea de Estados Unidos, del presidente Trump, de parar esta guerra, de hacer una vía diplomática para terminar esta guerra", dijo. "Y estamos listos para la trilateral. Como dijo el presidente [Trump], esta es [una] buena señal sobre la trilateral."

