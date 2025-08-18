El Departamento de Seguridad Nacional critica a la gobernadora Hochul por indultar a un "inmigrante ilegal asesino"

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul Cordon Press .

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) criticó a la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, por indultar a un migrante ilegal para evitar que fuera deportado.

"@GovKathyHochul, su vergonzoso secreto ha salido a la luz", escribió el DHS en un post en la red social X. "En lugar de poner a los neoyorquinos en primer lugar, está protegiendo a un asesino ilegal criminal con antecedentes penales que incluyen condenas por homicidio y posesión criminal de un arma de fuego".

Hochul indultó a un inmigrante ilegal que fue condenado por homicidio cuando era adolescente, según un informe de The New York Times.

El individuo, Somchith Vatthanavong, de 52 años, fue indultado el mes pasado por Hochul. Vatthanavong disparó a un hombre durante un enfrentamiento en un billar de Brooklyn y argumentó que lo hizo en defensa propia, según los informes publicados.

Los partidarios de Vatthanavong dijeron que el indulto de Hochul evitaría que fuera deportado.

"Si es un extranjero criminal condenado, no debería tener el privilegio de estar en este país", continuó el post del DHS. "El presidente Trump y @Sec_Noem continuarán luchando para proteger a cada ciudadano estadounidense y eliminar lo peor de lo peor de nuestra nación".

