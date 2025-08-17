En sus primeros 200 días, Trump ha anulado la agenda climática de Biden a una velocidad vertiginosa

El presidente Donald Trump había hecho campaña con la promesa de deshacer muchas de las políticas climáticas de la Administración Biden. Calificó el cambio climático de "engaño", prometió parar los proyectos de energía eólica marina, y prometió anular los mandatos sobre vehículos eléctricos del expresidente Biden.

Inmediatamente después de jurar su cargo, Trump se dedicó a cumplir estas promesas de campaña y otras más. En 2022, la American Energy Alliance empezó a llevar un recuento de todas las medidas que Biden y los demócratas habían tomado para hacer más difícil producir petróleo y gas. Sólo dos años después del mandato de Biden, la AEA tenía 125 puntos en su lista. Cuando Biden dejó el cargo, la lista se había duplicado.

En su primer día de vuelta a la Casa Blanca, Trump firmó decenas de órdenes ejecutivas, entre ellas su orden "Unleashing American Energy". La AEA inició una nueva lista que contabilizaba las medidas que Trump y los republicanos del Congreso estaban tomando para liberar el potencial energético de Estados Unidos. La primera edición, publicada en marzo, contenía 50 acciones. La semana pasada, actualizaron la lista para los primeros 200 días de gestión de Trump, y la lista más reciente contiene 200 elementos.

Más rápido que la primera Administración Trump

Alex Stevens, director de comunicaciones del Institute for Energy Research, el brazo de investigación de la AEA, dijo a Just the News que, si bien destaca un marcado contraste entre las políticas energéticas de la Administración Trump y Biden, la lista también muestra un contraste con la primera Administración Trump.

"Algunas de las cosas que se arrastraron durante varios años, como retirarse del Acuerdo de París durante su primer mandato, como que se hizo el primer día", del segundo mandato de Trump, dijo Stevens.

La lista de medidas antienergéticas de la Administración Biden comienza el 20 de enero de 2021, cuando Biden canceló el oleoducto Keystone XL, decretó una moratoria sobre el arrendamiento de petróleo y gas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR), amplió el uso del coste social del carbono, y revocó muchas medidas de la era Trump favorables al desarrollo del petróleo y el gas.

A la semana siguiente, Biden emitió una orden ejecutiva colocando una moratoria sobre nuevos arrendamientos de petróleo y gas en tierras públicas y aguas mar adentro. Biden siguió tomando medidas para detener la producción de petróleo y gas en tierras federales durante toda su presidencia. En mayo de 2022, canceló los arrendamientos en la Cook Inlet de Alaska y canceló una venta de arrendamientos en el Golfo de América. En marzo siguiente, retiró más zonas de Alaska de la exploración petrolífera y bloqueó los arrendamientos en 23 millones de acres de la Reserva Nacional de Petróleo-Alaska.

Un reciente análisis de la Fundación de Investigación de Política Energética encontró que la primera Administración Trump promedió 1244 arrendamientos de petróleo y gas en tierra por año en los 48 estados más bajos, pero la Administración Biden emitió sólo 219 en promedio por año.

Bajo la segunda Administración Trump, la Oficina de Administración de Tierras comenzó a emitir arrendamientos en tierras públicas antes del 31 de enero.

Órdenes ejecutivas y propuestas de normativa

Además de la orden ejecutiva "Unleashing American Energy", Trump también estableció una moratoria sobre la energía eólica marina y los nuevos permisos eólicos y solares en tierras federales, revocó las órdenes ejecutivas de Biden declarando una "crisis climática", y retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015, todo ello en su primer día.

Trump también puso fin a la pausa de Biden sobre los permisos de exportación del gas natural licuado, y al mes siguiente, el Departamento de Energía aprobó el primero desde la congelación de Biden. Desde entonces se han emitido varias más.

El administrador de la Agencia de Protección Medioambiental, Lee Zeldin, anunció en marzo que la agencia se propondría 31 acciones desreguladoras. Entre ellas se incluía una revisión de muchas de las normas de la agenda climática de la era Biden, como el Plan de Energía Limpia 2.0 y las normas de emisiones del tubo de escape que eran una parte clave de los mandatos de Biden sobre vehículos eléctricos. En julio, la EPA publicó su propuesta de derogación de la "conclusión de peligro" de la era Obama, que había sido el eje legal de la regulación de las emisiones de los vehículos por parte de la agencia.

Los congresistas republicanos también han tomado medidas en línea con la orden de Trump de "Liberar la energía estadounidense". En febrero, la Cámara de Representantes aprobó la "Ley de protección de la producción energética estadounidense", que ahora se encuentra en el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado. La ley prohíbe al presidente prohibir la fracturación hidráulica sin autorización del Congreso. También en febrero, el Congreso votó a favor de anular la tasa del metano de la Administración Biden, que cobraba a las empresas petroleras y de gas tasas progresivamente más altas por sus emisiones excesivas de metano.

En julio, el Congreso aprobó la One Big Beautiful Bill, que imponía nuevas restricciones a los créditos fiscales a la producción que han subvencionado la industria de las energías renovables desde los años noventa.

Avanzar en el proceso, anticipando litigios obstruccionistas

Stevens, del Instituto de Investigación Energética, señaló que muchos de los puntos de la lista son anuncios de creación de reglas, como la derogación de la "conclusión de peligro". Es poco probable, dijo, que los próximos 200 días traigan el mismo nivel de actividad por parte de la Administración.

En su lugar, Stevens especuló con la posibilidad de que la Administración comience a tramitar las normas propuestas a través del proceso de elaboración de normas, así como a prepararse para los litigios contra las acciones de la Administración.

"Probablemente las cosas irán más despacio. Si me pidieran ahora mismo que apostara a que habrá 200 acciones más en los próximos 200 días, apostaría en contra", dijo Stevens.

