Trump usa las historias de las víctimas como argumento para tomar el control de la policía de DC

Publicado por Just The News | steven richards 13 de agosto, 2025

El impulso del presidente Donald Trump para tomar el control de la policía de la ciudad -prevista por la Constitución- fue vapuleado por los demócratas como una descarada toma de poder o un medio tiránico de distraer al público de los fracasos. Pero, el presidente pareció, más bien, estar personalmente conmovido por la violencia sin sentido contra las víctimas inocentes en su rueda de prensa del lunes anunciando la medida.

Un marcado contraste de perspectivas se puso de manifiesto apenas unas horas después del anuncio del presidente. Mientras los manifestantes protestaban frente a la Casa Blanca contra la toma de control federal del departamento de policía de Washington DC, a pocas manzanas de distancia, un tiroteo mortal se convertía en el 100º homicidio de este año en la capital del país.

Estos tiroteos, que a menudo se califican de aleatorios, se suman a una creciente lista de víctimas, desde los centros de poder gubernamental hasta los rincones más pobres de la ciudad y contribuyen a la percepción pública de que la delincuencia es un grave problema en la ciudad.

Funcionarios municipales y legisladores demócratas se opusieron a la decisión del presidente de asumir el control del Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad, citando estadísticas que muestran descensos en los índices de delitos violentos desde un pico en 2023. Pero, ese argumento elude el hecho de que hay cientos de residentes o visitantes de DC que son víctimas de homicidios cada año, incluso si esas tasas oficiales están disminuyendo.

A día de hoy, la tasa de homicidios del distrito federal sigue siendo una de las más altas del país.

Destacar a las víctimas

El presidente destacó ese hecho en la rueda de prensa del lunes y citó a un puñado de víctimas recientes para recalcar ese punto.

"Y vosotros también sois víctimas de ello", dijo Trump en la rueda de prensa del lunes en la Casa Blanca. "Sabéis que sois periodistas, y entiendo que muchos de vosotros tendéis a estar en el lado liberal, pero no queréis que os asalten y os violen y os disparen y os maten. Y todos conocéis a gente y amigos vuestros a los que les ha pasado eso".

Más tarde señaló el asesinato de un exfuncionario del gobierno que sirvió durante el primer mandato del presidente Trump, Mike Gill, quien fue baleado en un robo de auto en el centro de Washington en febrero del año pasado.

"Un exfuncionario de la Administración Trump llamado Mike Gill -fantástica persona- fue asesinado el año pasado a sangre fría en un robo de coche a manzanas de la Casa Blanca", dijo Trump. "Todos le conocíamos, una gran persona, esperando a su mujer mientras caminaba hacia el coche".

Según la policía, Gill estaba sentado en el interior de su vehículo en el bloque 900 de la calle K, un prominente bulevar del distrito federal, sede de tiendas de grupos de presión y bufetes de abogados de alto poder. "Su repentina partida ha dejado un vacío en nuestras vidas que nunca podrá ser llenado", dijo entonces Kristina, la esposa de Gill, en un comunicado. Durante la administración Trump, Gill trabajó como jefe de personal de la Commodity Futures Trading Commission, una agencia federal.

El tirador, Artell Cunningham, de 28 años, entró en el vehículo de Gill y le disparó. El ataque a Gill formaba parte de una oleada de robos de coches por parte de Cunningham, que más tarde se cobró al menos dos víctimas más. Cunningham fue posteriormente disparado por la policía de Maryland tras huir de Washington para continuar con su ola de crímenes.

Sólo el 23% se siente "muy seguro"

A pesar de las estadísticas oficiales de la ciudad, los residentes de DC en general parecen percibir el mismo problema de delincuencia que denuncia el presidente Trump.

Una encuesta de mayo de 2024 del Washington Post-Schar School entre los residentes encontró 65% de los habitantes de la ciudad creen que la delincuencia es un problema "extremadamente grave" o "muy grave", un aumento de diez puntos respecto al año anterior. Los datos también muestran que el número de residentes que se sienten "algo seguros" en sus barrios está disminuyendo, con sólo un 23% que se siente "muy seguro".

La encuesta también reveló que uno de cada diez residentes de DC declaró haber sido víctima de un delito en los últimos cinco años. Esa proporción, señaló el Post, era similar a las respuestas de su encuesta de 1993, en el punto álgido de la epidemia de crack y la ola de crímenes y homicidios.

El presidente también se refirió a la muerte de un estudiante universitario víctima de un tiroteo el mes pasado: Eric Tarpinian-Jachym, de Granby, Massachusetts, quien trabajaba en Washington como becario en la oficina del representante Ron Estes, republicano de Kan. Estudiante de último curso en la Universidad de Massachusetts, Tarpinian-Jachym no regresó a casa después de que fuera alcanzado en un tiroteo desde un coche cerca del Centro de Convenciones en el centro de Washington.

El Departamento de Policía Metropolitana dijo que múltiples sospechosos salieron de un vehículo en las inmediaciones y "empezaron a disparar contra un grupo". Tarpinian-Jachym y otras dos personas fueron alcanzadas. El joven interno murió en el hospital al día siguiente. Aunque finalmente se encontró el vehículo, no se ha producido ninguna detención. La policía no cree que Tarpinian-Jachym fuera el objetivo del atentado.

Pero los problemas se extienden mucho más allá del centro de la capital, donde predominan los legisladores, los hombres de negocios y la política. En la esquina sureste de Washington DC, sede de uno de los grupos de barrios más pobres del distrito, la violencia es un hecho casi habitual.

Número desproporcionado de víctimas por motivos raciales y económicos

El Instituto Nacional para la Reforma de la Justicia Penal informó en 2021 de que en el Distrito, alrededor del 96% de las víctimas tanto en homicidios como en tiroteos no mortales eran negros, a pesar de que los residentes negros sólo representan el 46% de la población total del Distrito.

Este hecho de la vida en las calles mezquinas de DC ha dado a Trayon White, concejal demócrata de DC, una mente más abierta a los planes del presidente Trump que sus compañeros de partido y funcionarios locales.

"Trump no se equivoca del todo en esto siempre y cuando no se violen los derechos de los ciudadanos y consigamos el resto de servicios. La policía por sí sola no puede acabar con la delincuencia", dijo White. White representa a la circunscripción 8 del sureste de Washington, donde se encuentra el histórico barrio de Anacostia, plagado de delincuencia. Anacostia albergó una de las mayores concentraciones de delitos violentos durante el pico de 2023.

"Nunca he visto tantas mujeres y niños tiroteados en nuestra comunidad, ¡nunca! No fue una opinión popular [sic], pero hace más de 2 años pedí apoyo adicional en DC después de que 922 fueran personas [sic] tiroteadas en DC en 1 año, no solo fuerzas del orden, sino recursos", continuó White.

"Entiendo que Trump está haciendo esto ahora después de que un miembro del personal fue agredido, pero hace solo unas semanas visité al bebé A'Zouri que tenía 1 año y recibió un disparo. El 4 de julio de 2025, Baby Honesty, que tenía 3 años, fue asesinado. La semana pasada, 5 personas fueron tiroteadas por aquí, incluido un tiroteo en Navy Yard anoche", dijo, enumerando los tiroteos recientes que han afectado a la esquina sureste del distrito.

A'zouri y Honesty son dos niños pequeños que fueron víctimas de tiroteos en el sureste de DC, en o cerca de la zona que White representa en el Gobierno de la ciudad.

A'Zouri, una niña de un año, sobrevivió por poco a un tiroteo desde un coche a finales de julio. Tres personas pasaron en coche y abrieron fuego cerca de donde estaba sentada la niña, fuera de su casa en el barrio de Washington Highlands. A'zouri fue alcanzada por dos balas y resultó gravemente herida en el ataque, que, según la policía, probablemente iba dirigido a otra persona. A consecuencia del tiroteo, A'zouri tuvo que ser hospitalizada en estado crítico y sometida a varias intervenciones quirúrgicas.

Los niños son un blanco fácil y trágico

"Para ella, pasar por esto es una locura", dijo la madre de A'zouri a NBC 4 Washington. "Sólo es un bebé y aún no ha crecido".

Honesty Cheatle, una niña de tres años, fue asesinada a tiros en la capital en la madrugada del 5 de julio, culminando una festividad del Día de la Independencia empañada por al menos otros tres tiroteos. Pocos días después, la policía detuvo a Charles Rucker, sospechoso del asesinato. Según la policía, el vídeo de vigilancia muestra que Rucker apuntó específicamente al coche de la familia Cheatle, acercándose a él y disparando dentro del vehículo aparcado varias veces. Honesty fue la única persona alcanzada.

La familia de Cheatle dijo a ABC 7 News después del arresto que estaban frustrados con la respuesta de la ciudad a la muerte del pequeño.

"Nadie ha tendido la mano, nadie ha dicho: 'Todo va a ir bien, vamos a hacer algo para mejorarlo, vamos a poner cámaras o lo que sea', nada, nadie", dijo el tío de Honesty, Raymond Cheadle, al medio. "Ni concejales [...] No, no hemos sabido nada de nadie, y es triste, triste".

© Just The News.