Denuncian que líderes de Illinois incumplen las leyes mientras arremeten contra Trump

Publicado por Just The News/Jim Talamonti | The Center Square 13 de agosto, 2025

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dice que él y el gobernador, JB Pritzker, están de acuerdo en que el presidente Donald Trump no tiene autoridad para enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad.

Trump llamó a Pritzker y Johnson "incompetentes" el lunes y sugirió que podría enviar a la Guardia Nacional para reducir la violencia en Chicago.

El alcalde Brandon Johnson dijo en su comparecencia ante la prensa el martes que el presidente no tiene la autoridad legal para enviar tropas federales a Chicago.

"Está provocando con el envío de tropas federales, la Guardia Nacional, a las ciudades para saquearlas, aunque esas entidades no tienen poder policial. Así que ni siquiera pueden hacer lo que él dice que quiere que hagan. Se habla de incompetencia", dijo Johnson.

En un evento separado el día anterior, Pritzker dijo que el presidente no tenía el derecho legal de enviar tropas a Chicago y sugirió que Trump estaba tratando de derribar una república constitucional.

A Johnson se le preguntó qué haría si el presidente enviara tropas a la ciudad.

"Mira, el gobernador y yo, estamos en la misma página aquí, y por lo tanto, la acción legal estará sobre la mesa", dijo Johnson.

El candidato al Senado del estado de Illinois Patrick Harlan dijo que el alcalde y el gobernador son los que están violando las leyes.

"JB Pritzker está permitiendo que los demócratas de Texas huyan a este estado, porque no sólo somos un estado santuario para los ilegales, sino que también somos un estado santuario para los políticos deshonestos", dijo Harlan a The Center Square.

Harlan es un republicano que se postula en el 36º Distrito Senatorial de Illinois. Criticó a los demócratas de Texas que huyen a Illinois para romper el quórum en las votaciones sobre los nuevos mapas legislativos de Texas. En Texas se han emitido órdenes de arresto contra los demócratas fugados.

Según Johnson, Trump quitó $830 millones de financiación a la prevención e intervención de la violencia comunitaria.

"Estos son individuos que están en primera línea en estas comunidades en particular, previniendo el crimen, evitando que se produzcan represalias, construyendo relaciones", dijo Johnson.

La presidenta de Chicago Flips Red, Zoe Leigh, dijo que sería una locura que el Gobierno federal enviara más dinero para programas de prevención del crimen.

"Tuvimos $158 millones en prevención del crimen desde que está en el cargo, y no tenemos nada que mostrar", dijo Leigh a The Center Square.

Después de que se reportaran cuatro tiroteos masivos en el último mes, incluyendo dos el fin de semana pasado, la vicepresidente de Chicago Flips Red, Danielle Carter-Walters, dijo que la ciudad necesita que el presidente envíe a la Guardia Nacional.

"Esto es un caos orquestado. Si nos fijamos en la Ley SAFE-T, si nos fijamos en la fianza sin dinero en efectivo, las políticas blandas contra la delincuencia, esto es lo que el Partido Demócrata [hace], esto es lo que quieren", dijo Carter-Walters.

Carter-Walters no estuvo de acuerdo con Johnson al decir que el crimen ha bajado y dijo que los crímenes que involucran a migrantes no ciudadanos no son reportados.

"Están jugando con los números", dijo Carter-Walters.

© Just The News