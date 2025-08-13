Bondi y Bowser mantuvieron una "reunión productiva" tras el despliegue de la Guardia Nacional en DC

Publicado por Just The News | misty severi 13 de agosto, 2025

La fiscal general, Pam Bondi, y la alcaldesa demócrata de Washington DC, Muriel Bowser, mantuvieron el martes un "reunión productiva" tras la activación de la Guardia Nacional de Washington por parte del presidente Donald Trump para ayudar a reducir la delincuencia en la ciudad.

Trump ordenó el despliegue de la guardia en Washington DC esta semana para proporcionar apoyo logístico, administrativo y físico a las fuerzas del orden locales. También se hizo cargo del Departamento de Policía Metropolitano, que ahora supervisa Bondi.

Bowser solicitó la reunión el lunes tras la directiva de Trump con el fin de coordinar las fuerzas del orden federales y locales mientras la ciudad sigue sufriendo altos índices de criminalidad. La tasa de homicidios de la ciudad en 2024 fue una de las más altas del país.

"En lo que estoy centrada es en el aumento federal y en cómo aprovechar al máximo el apoyo adicional de agentes que tenemos", dijo Bowser a los periodistas tras la reunión. "Tenemos la mejor en el negocio con [la jefa de la Policía Metropolitana] Pamela Smith para dirigir ese esfuerzo, y para asegurarse de que los hombres y mujeres que vienen de la aplicación de la ley federal están siendo bien utilizados, y que si hay Guardia Nacional aquí están siendo bien utilizados."

Bondi dijo que la reunión, en la que también participaron otros altos funcionarios de la administración Trump, fue "productiva" y que tanto la ciudad como el gobierno federal están unidos para mantener a la gente segura.

"Acabo de concluir una reunión productiva con la alcaldesa de DC, Bowser, en el Departamento de Justicia", publicó Bondi en X. "Estuvimos de acuerdo en que no hay nada más importante que mantener a los residentes y turistas de Washington DC a salvo de crímenes mortales".

"Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Justicia trabajará estrechamente con el gobierno de la ciudad de Washington y la Policía de Washington DC para que Washington DC vuelva a ser seguro".

Las tropas de la Guardia Nacional comenzaron a llegar el martes a la armería de DC para presentarse al servicio, según NBC News. Se espera que unos 800 efectivos lleguen a la capital del país esta semana. No está claro cuánto tiempo permanecerán las tropas en la capital, pero sólo entre 100 y 200 miembros de la guardia estarán activos en la ciudad en un momento dado.

