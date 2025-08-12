El número de inmigrantes ilegales se redujo en 1,6 millones desde que regresó Trump, según un estudio

Un grupo de inmigrantes ilegales sube a un avión para ser deportados Cordon Press .

Publicado por Just The News | Natalia Mittelstadt 12 de agosto, 2025

La población de inmigrantes ilegales en Estados Unidos ha disminuido en 1,6 millones bajo el mandato del presidente Trump, según un estudio publicado este martes.

El Center for Immigration Studies (CIS) realizó el estudio, basado en la encuesta mensual Current Population Survey de la Oficina del Censo.

Según el estudio del think tank, la población total nacida en el extranjero en Estados Unidos descendió en 2,2 millones entre enero y julio, y esa cifra incluía a 1,6 millones de inmigrantes ilegales.

La población inmigrante ilegal se estima ahora en 14,2 millones.

El director de investigación del CIS, Steven A. Camarota dijo a The Washington Times que la población de inmigrantes ilegales aumentó de 10,2 millones al inicio de la Administración Biden a 15,8 millones en enero, y ahora es de 14,2 millones.

Los inmigrantes ilegales entran en EEUU a razón de unas 120.000 personas nuevas cada mes. Pero en los últimos seis meses, la población de inmigrantes ilegales ha descendido a un ritmo de casi 270.000 al mes.

"La mejor evidencia que tenemos es que la población ilegal está cayendo ahora a un ritmo que incluso supera el crecimiento masivo que tuvimos en los cuatro años de Biden", dijo Camarota.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo la semana pasada que líderes extranjeros en el hemisferio occidental le han dicho que están viendo una ola de personas que llegan a sus países después de salir de Estados Unidos.

"Una y otra vez, estoy escuchando que cientos de miles de sus ciudadanos están regresando a casa, voluntariamente", dijo.

Mientras algunos inmigrantes ilegales regresaban a casa, otros obtenían un estatus legal o morían.

Como resultado de la disminución de la población nacida en el extranjero, dijo Camarota, la población total de Estados Unidos podría disminuir este año por primera vez desde la década de 1930.

"Es probable que esto represente un ahorro de dinero para el contribuyente", dijo. "Quitará presión sobre las escuelas y los hospitales y otros servicios. Es probable que potencialmente cree oportunidades de empleo para los estadounidenses."

Aunque es posible que los datos de la Oficina del Censo reflejen que los nacidos en el extranjero, o especialmente los inmigrantes ilegales, mienten ahora y dicen que son residentes legales nacidos en EE.UU., Camarota dijo que eso no es probable.

Además, algunos hogares de inmigrantes ilegales podrían haber dejado de responder a la encuesta de la Oficina.

