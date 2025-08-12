Trump señala al gobernador Pritzker mientras apunta a la delincuencia en Chicago y a la fianza sin efectivo

Publicado por Just The News /Greg Bishop | The Center Square 12 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump dice que el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, es un incompetente, que podría enviar a la Guardia Nacional a Chicago y que trabajará para revertir el fin de la fianza en efectivo.

Al anunciar el lunes en Washington las acciones de las fuerzas federales del orden, Trump dijo que podría enviar a la Guardia Nacional para mantener la paz en lugares con fuerte criminalidad.

"Y si lo necesitamos, vamos a hacer lo mismo en Chicago, que es un desastre", dijo Trump. "Allí tenemos un alcalde que es totalmente incompetente. Es un hombre incompetente. Y tenemos un gobernador incompetente. Ese Pritzker es un incompetente. Su familia le echó del negocio y se presentó a gobernador".

Trump incluso se sumó a las especulaciones de que Pritzker se presenta a la presidencia en 2028.

"Y ahora entiendo que quiere ser presidente, pero me di cuenta de que perdió un poco de peso, así que tal vez tenga una oportunidad", dijo Trump. "Ya sabes, nunca se sabe lo que pasa. Pero Pritzker es un tipo bruto e incompetente, expulsado del negocio familiar".

Más tarde el lunes, Pritzker dijo que Trump no tiene derecho ni capacidad legal para enviar tropas a la ciudad de Chicago.

"En cuanto a todo lo demás que tenía que decir esta mañana, supongo que debo decir gracias por el cumplido", dijo Pritzker en un evento no relacionado.

Pritzker dijo que Trump es un tramposo, un delincuente convicto y se ha declarado en bancarrota varias veces. En cuanto a su futuro político, Pritzker dijo que la única decisión que ha tomado es presentarse a un tercer mandato como gobernador.

También dijo que tiene más cosas en la mira en todo el país en materia de seguridad pública, entre ellas poner fin a las fianzas sin dinero en efectivo.

"Eso fue lo que empezó en Chicago. Quiero decir, malos políticos y malos líderes lo iniciaron. Pero eso fue lo central. Sin fianza en efectivo", dijo Trump. "Alguien asesina a alguien y sale sin fianza en efectivo antes de que acabe el día. Vamos a acabar con eso en Chicago. Vamos a cambiar el estatuto".

Illinois puso fin a la fianza en efectivo en todo el estado en 2023, siendo el primer estado en hacerlo.

La Network for Pretrial Justice dijo en un comunicado el lunes que las políticas de Trump perjudican a los pobres y a la gente de color, y que la gente peligrosa no está inundando las calles. Argumentan que el crimen violento ha disminuido desde el inicio de la fianza sin efectivo.

"Illinois está mostrando al país una salida a las políticas de encarcelamiento masivo que no han logrado mantener seguras a nuestras comunidades", dijo el grupo en un comunicado. "No nos dejaremos intimidar por un presidente que está más preocupado por su imagen pública que por la seguridad pública. La Ley de Equidad Previa al Juicio está funcionando, e Illinois es más seguro gracias a ella."

