Trump ordena el despliegue de submarinos nucleares en respuesta a Medvédev

Publicado por Just The News | ben whedon 1 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump ordenó el viernes el despliegue de submarinos nucleares en "regiones apropiadas" tras los comentarios provocadores del mandatario ruso Dmitri Medvédev.

"Basándome en las declaraciones altamente provocadoras del expresidente de Rusia, Dmitri Medvédev, que ahora es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, he ordenado posicionar dos submarinos nucleares en las regiones apropiadas, por si acaso estas insensatas e incendiarias declaraciones son algo más que eso", publicó Trump en Truth Social. "Las palabras son muy importantes, y a menudo pueden llevar a consecuencias no deseadas, espero que este no sea uno de esos casos. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

Las declaraciones de Trump parecían referirse al post X de Medvédev de esta semana en el que advertía al presidente de que no podía tratar a Rusia como a otras naciones y que se arriesgaba a una guerra con su escalada de implicación en Ucrania.

"Trump está jugando al ultimátum con Rusia: 50 días o 10... Debería recordar 2 cosas:

Rusia no es Israel ni siquiera Irán. Cada nuevo ultimátum es una amenaza y un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, sino con su propio país. No sigan por el camino de Joe el Dormilón!" publicó en X.

Medvédev ha asumido el papel de "poli malo" frente al "poli bueno" de Putin en lo que a declaraciones públicas se refiere. El expresidente ruso expresa a menudo las posturas más belicosas y es un conocido troll en las redes sociales.

