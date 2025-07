Encuesta: los estadounidenses no se creen el bombo publicitario sobre el cambio climático, pero los medios de comunicación no parecen darse cuenta

Publicado por Kevin Killough - Just The News 17 de julio, 2025

En marzo, el administrador de la Agencia de Protección Medioambiental, Lee Zeldin, publicó un artículo de opinión en el Wall Street Journal afirmando inequívocamente que la EPA estaba poniendo fin al "Nuevo Pacto Verde".

"Estamos clavando una daga en el corazón de la religión del cambio climático y marcando el comienzo de la Edad de Oro de Estados Unidos", escribió Zeldin.

El artículo de opinión es uno de los 30 que el locutor Tom Nelson recopiló en un artículo de Substack que, según él, demuestra que la "estafa climática" se está desmoronando. "Llevo mirando las noticias sobre este asunto desde 2006 o así. Y la gente no hablaba así en absoluto por aquel entonces", dijo Nelson en el podcast "Realidades Energéticas" de esta semana.

Los grupos de defensa del clima han estado gastando miles de millones en promover un mensaje según el cual el cambio climático supone un riesgo existencial para las personas y la rápida eliminación de los combustibles fósiles es la cura. Sin embargo, la lista de Nelson señala que el multimillonario activista Bill Gates ha reducido su apoyo a las iniciativas climáticas, los bancos se han distanciado de los compromisos climáticos y Google ha dejado de afirmar que es neutro en carbono.

Todo ello se suma a las medidas que está tomando la administración Trump para revertir las políticas climáticas de la administración Biden-Harris, que suscitaron muy pocas protestas organizadas. Ahora, una nueva encuesta confirma que, cuando se trata de energía y clima, el público estadounidense no se traga el bombo del clima.

Los medios de comunicación tradicionales son los últimos en darse cuenta

El Dr. Roger Pielke, Jr. y Ruy Teixeira, miembros senior del think tank de centro-derecha American Enterprise Institute (AEI), contrataron a YouGov para realizar una encuesta sobre las actitudes de los estadounidenses hacia las cuestiones energéticas y climáticas.

Entre otras cosas, la encuesta concluye que el público apoya ampliamente una política energética de "todo lo anterior", no apoya la rápida eliminación de los combustibles fósiles y apoya el aumento de la producción nacional de combustibles fósiles. La encuesta también revela que el público da prioridad a la asequibilidad y fiabilidad de la energía, y que la mayoría de los estadounidenses no están dispuestos a hacer grandes sacrificios económicos para hacer frente al cambio climático.

Jeff Reynolds, redactor jefe de Restoration News, declaró a Just the News que los medios de comunicación tradicionales no parecen entender esto de la audiencia estadounidense. Señala un segmento reciente en el que Harry Enten, reportero de datos de la CNN, aparece conmocionado por los resultados de una encuesta de Gallup que muestra que el porcentaje de estadounidenses que están "muy preocupados" por el cambio climático cayó a su nivel más bajo desde 2000; en concreto, una caída del seis por ciento desde hace cinco años.

"Es casi contraintuitivo que los medios de comunicación sean los últimos en darse cuenta de que a la gente simplemente no le importa", dijo Reynolds.

La mayoría de los estadounidenses quieren "todo lo anterior" en energía

La encuesta de Gallup se basó en una muestra en línea de 3.093 votantes entre el 20 y el 26 de septiembre, con un margen de error de +/- 1,9%.

Según la encuesta, el 53% de los votantes liberales apoyan la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles para depender únicamente de la energía eólica y solar intermitente. Sin embargo, sólo el 29% de todos los encuestados apoyaba esa política. El resto apoyó una combinación de fuentes de energía, incluidos el petróleo, el carbón y el gas natural, junto con fuentes de energía renovables. Los conservadores se inclinaron mayoritariamente por el enfoque de fuentes variadas, con un 92%.

La encuesta también reveló que el 56% de los encuestados estaba muy a favor o bastante a favor de aumentar la producción nacional de combustibles fósiles, mientras que el 10% no estaba seguro. Casi el 70% considera positivo el aumento de la producción nacional en los últimos años.

Sólo el 39% pensaba que las políticas climáticas de la administración Biden-Harris llevaban al país en la dirección correcta, y el 43% pensaba que esas políticas eran erróneas para EE.UU. Otro 18% no estaba seguro.

De los encuestados, el 36% dijo que disponer de electricidad cuando la necesitan es lo más importante, seguido del coste de la energía que consumen. Sólo el 19% opinó que el efecto sobre el clima era el aspecto más importante de la energía que utilizan.

Los estadounidenses no creen que el clima sea cada vez más extremo

Aunque muchos medios de comunicación parecen denunciar cada fenómeno meteorológico como "extremo" y "sin precedentes", la encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses no consideran que la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos -huracanes, tornados, dudas, inundaciones, olas de frío y tormentas invernales- esté cambiando en un sentido u otro, o los ven disminuir. La excepción notable son las olas de calor, que según la encuesta son cada vez más frecuentes para el 60% de los estadounidenses.

La encuesta señala que estas opiniones coinciden con las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), un consorcio de los principales investigadores mundiales sobre el clima. El IPCC analiza las tendencias meteorológicas extremas desde dos puntos de vista: la detección y la atribución. La detección se refiere a la identificación de tendencias en un sentido u otro en el clima extremo durante un periodo de décadas, y la atribución, que se refiere a la identificación de una causa o causas del cambio detectado, si lo hay.

Mientras que el IPCC ha detectado cambios en las olas de calor, las precipitaciones intensas, algunos tipos de sequía y el clima de fuego, que se refiere a los incendios forestales, no se han detectado tendencias en otros tipos de clima extremo.

En cuanto a las tendencias que los encuestados dicen haber observado, la mayoría las atribuyeron a la variabilidad natural del clima, o no estaban seguros, de nuevo con la excepción de las sequías y las olas de calor, de las que el 52% dijo que las tendencias estaban causadas por el cambio climático provocado por el hombre.

En la encuesta también se preguntó a los encuestados hasta qué punto estarían dispuestos a apoyar propuestas de cobrar una tasa en sus facturas de electricidad para "combatir el cambio climático". Mientras que el 47% apoyaba una tasa de 1 dólar, sólo el 26% votaría a favor de una subida de 20 dólares. Casi el 70% votaría en contra de una tasa de 40 dólares. Con 100 dólares, sólo el 11% votaría a favor de la medida.

"Los estadounidenses son en su inmensa mayoría mucho más pragmáticos que las opiniones de los medios de comunicación o incluso que las de la mayoría de los funcionarios electos, que en 2025 tienden a hacer más hincapié en la política partidista que en los aspectos prácticos de la política", escribió Pielke sobre los resultados de la encuesta en su Substack "The Honest Broker".

Los medios heredados siguen impulsando la narrativa

Reynolds, de Restoration News, afirma que es probable que la gente no se trague los relatos de los medios de comunicación que pintan el tiempo como peligrosamente extremo cada día porque no están observando personalmente estas supuestas tendencias en sus propias vidas.

"Salimos a la calle y el tiempo varía. Y gracias a los avances tecnológicos, casi eliminado las muertes por causas climáticas", afirmó Reynolds.

Reynolds afirmó que las payasadas destructivas y perturbadoras de grupos como Just Stop Oil, cuyos activistas eran conocidos por arrojar sopa sobre las pinturas, y Climate Defiance, cuyas protestas cerraban a gritos actos públicos que no tenían nada que ver con la energía -incluso aquellos celebrados por políticos de izquierdas- no despiertan ninguna simpatía hacia su causa. En cambio, sus acciones dejan a la gente con la impresión de que el movimiento no es sincero ni racional.

"Todo es arte escénico. No tiene nada de científico", afirma Reynolds.

Aunque el debate nacional sobre el clima y la energía está tomando un rumbo diferente, los principales medios de comunicación no parecen haberse dado cuenta todavía. A principios de este mes, las inundaciones de Texas se cobraron más de 120 vidas. Múltiples medios de comunicación relacionaron el desastre con el cambio climático, a pesar de que no hay datos que apoyen la afirmación de que las inundaciones repentinas en esa zona no tienen precedentes o son cada vez más frecuentes.

Parece que puede pasar algún tiempo antes de que los medios de comunicación empiecen a ponerse al día con la comprensión del público sobre estos temas, o reconozcan que impulsar voluntariamente la crisis de la inmediatez es una forma de persuasión encubierta.

© Just The News