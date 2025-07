John Brennan acusado de mentir una vez más en el escándalo de la CIA sobre el espionaje de los ordenadores de Intel del Senado

Publicado por Jerry Dunleavy - Just The News 11 de julio, 2025

El exdirector de la CIA John Brennan puede encontrarse bajo investigación del FBI por supuestamente mentir al Congreso sobre el escándalo del Rusiagate, pero el jefe del espionaje de Obama ha salido en el pasado de otros escándalos de mentiras -incluido uno relacionado con el espionaje de la agencia al Senado- prácticamente indemne.

El director de la CIA, John Ratcliffe envió una remisión al director del FBI, Kash Patel, relacionada con la posible criminalidad de Brennan, según dijeron fuentes a Just the News esta semana, tras una revisión de la CIA que criticó las acciones tomadas por Brennan relacionadas con la infundada investigación sobre la colusión Trump-Rusia.

Brennan anteriormente sobrevivió fácilmente a un escándalo de la era Obama en el que negó falsamente que su agencia hubiera espiado al Comité de Inteligencia del Senado. Una diferencia clave entre muchas es que en la saga de hace una década, Brennan había hecho en gran parte sus falsas declaraciones en la prensa, y no como parte de una deposición o testimonio en el Congreso.

La semana pasada, Ratcliffe publicó una revisión de las "lecciones aprendidas" de la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia de diciembre de 2016. La revisión criticaba duramente a Brennan por elegir la narrativa de las fuerzas anti-Trump en lugar de un "análisis sólido" al presionar para incluir el dosier anti-Trump sin fundamento del exespía británico Christopher Steele en la evaluación. En la revisión de Ratcliffe, la CIA también criticó la evaluación de "alta confianza" del FBI y la CIA de que el líder ruso Vladimir Putin había "aspirado" a ayudar al presidente Donald Trump a ganar en 2016.

Aunque los detalles específicos de la remisión penal de Ratcliffe de Brennan al FBI no se hicieron públicos de inmediato, es probable que tenga que ver con las declaraciones potencialmente falsas de Brennan al Congreso sobre la CIA y el dossier Steele. Brennan habló con el abogado especial John Durham en agosto de 2020 y testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en mayo de 2023. Dado un plazo de prescripción de cinco años, podría estar en el punto de mira de la acción de la justicia hasta agosto de este año o hasta mayo de 2028, respectivamente.

No es la primera vez que se cuestiona la veracidad de Brennan

Hace poco más de una década, la CIA dirigida por Brennan fue acusada públicamente de espiar al Comité Selecto de Inteligencia del Senado (SSCI) en 2014, una afirmación que Brennan negó repetidamente, a pesar de las pruebas -y, probablemente, del conocimiento personal- de lo contrario.

La presidenta del comité en aquel momento, la senadora demócrata por California Dianne Feinstein, ya fallecida, dijo que la CIA había husmeado en los sistemas informáticos del SSCI mientras el comité del Senado llevaba a cabo su investigación sobre el llamado programa de entregas, detenciones e interrogatorios (RDI) de la agencia -denominado "tortura" por sus críticos-, que se había puesto en marcha tras los atentados del 11-S.

A pesar de los desmentidos de Brennan, el inspector general de la CIA publicó un informe confirmando que empleados de la CIA habían accedido sin autorización y de forma indebida a unidades compartidas del SSCI, aunque un comité de "rendición de cuentas" puesto en marcha por Brennan poco después acabaría sancionando a cero personas implicadas. Brennan fue defendido por el presidente Barack Obama y su Casa Blanca durante todo el escándalo.

Brennan se lamentaba en sus memorias de 2020, Undaunted, de que "el mito de que 'la CIA espió los ordenadores del Senado' continúa hasta hoy". Pero no es un mito.

Brennan contra Feinstein por el espionaje de la CIA

La acusación de que la CIA había espiado los sistemas informáticos del SSCI irrumpió en la opinión pública en 2014.

Feinstein había enviado en enero de 2014 una carta a Brennan en la que alegaba que personal de la CIA había "realizado una o más búsquedas en la red informática de una instalación externa que la CIA había asignado exclusivamente al personal del [SSCI]", según el inspector general de la CIA.

Brennan escribió en sus memorias que mantuvo una reunión con Feinstein a mediados de enero de 2014.

"A los senadores solo se les dijo que yo tenía que tratar un asunto muy delicado y que cada uno podía traer a un solo miembro del personal de alto nivel. Leí mis temas de conversación al pie de la letra, asegurándome de que utilizaba el lenguaje que los abogados de la CIA y los expertos en TI habían acordado que era una descripción precisa de cómo nos enteramos de que la revisión de Panetta estaba en el lado SSCI de RDINet y la razón de nuestras muy serias preocupaciones", escribió el exjefe de la CIA. "Hice hincapié en que toda la red informática RDINet era un sistema de la CIA y que la CIA tenía la responsabilidad legal de garantizar su seguridad, especialmente a la luz de la información operativa y de acción encubierta extremadamente sensible que contenía."

Feinstein llevó sus acusaciones de espionaje al pleno del Senado en marzo de 2014, afirmando que "La CIA simplemente fue y registró los ordenadores del comité... Me preocupa seriamente que la búsqueda de la CIA pueda muy bien haber violado los principios de separación de poderes consagrados en la Constitución de los Estados Unidos, incluida la cláusula de expresión y debate."

"Puede haber socavado el marco constitucional esencial para una supervisión eficaz por parte del Congreso de la actividad de inteligencia o de cualquier otra función gubernamental", dijo Feinstein , añadiendo que "he pedido una disculpa y un reconocimiento de que esta búsqueda de la CIA en los ordenadores utilizados por su comité de supervisión fue inapropiada. No he recibido ni lo uno ni lo otro", añadió.

Brennan: "Nada podría estar más lejos de la verdad"

Brennan negó repetidamente las afirmaciones de Feinstein poco después. "Permítame asegurarle que la CIA de ninguna manera estaba espiando al SSCI o al Senado", dijo Brennan a MSNBC en marzo de 2014. Brennan también pronunció ese día un discurso en el Consejo de Relaciones Exteriores, donde volvió a negar las afirmaciones de Feinstein.

"En cuanto a las acusaciones de, ya sabes, hackear los ordenadores del Senado, nada podría estar más lejos de la verdad. No lo haríamos. Eso está fuera del alcance de la razón en términos de lo que haríamos", dijo Brennan , añadiendo que "si hice algo mal, le explicaré al presidente lo que hice y cuáles fueron las conclusiones, y él es quien puede pedirme que me quede o que me vaya".

Brennan también dijo entonces que "cuando los hechos salgan a la luz, creo que se demostrará que muchos de los que afirman que ha habido este tremendo tipo de espionaje y vigilancia y piratería informática están equivocados."

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney dijo en marzo de 2014 que "el presidente tiene una gran confianza en John Brennan, y confianza en nuestra comunidad de inteligencia, y en nuestros profesionales de la CIA." Carney repitió que "el presidente tiene una gran confianza en el director Brennan" y que "confía en el director Brennan."

Brennan escribió en su memoria que se reunió con Feinstein más tarde, en marzo de 2014, en un encuentro en el que medió el entonces vicepresidente Joe Biden. Brennan dijo que creía que en realidad había sido el SSCI el que había actuado indebidamente, no la CIA.

"Está claro que cada uno de nosotros cree que se actuó mal, Dianne", dice Brennan que le dijo. "Sin embargo, discrepamos en cuanto a si las irregularidades fueron cometidas por personal del comité o por agentes de la CIA. Pero seamos realistas. Ninguno de nosotros sabe con certeza quién hizo qué a los ordenadores de la CIA que estaban siendo utilizados por el comité. Sólo sabemos lo que nuestro personal nos dijo que hizo y no hizo".

Brennan dice que añadió que "si se determina que algún oficial de la CIA hizo algo inapropiado o incorrecto, me disculparé personalmente ante ustedes y pediré cuentas a esos individuos." Nadie -incluido Brennan- tendría que rendir cuentas.

La verdad sale a la luz y los demócratas piden la dimisión de Brennan

La Oficina del Inspector General de la CIA concluyó en el verano de 2014 que empleados de la CIA habían accedido en secreto a la red informática utilizada por el SSCI mientras trabajaba en su informe sobre el programa de interrogatorios mejorados de la CIA, y que empleados informáticos de la CIA habían faltado a la franqueza con los investigadores. El organismo de control de la CIA sólo publicó entonces un resumen de una página.

Estas revelaciones obligaron a Brennan, un estridente defensor del programa de interrogatorios de la CIA, a disculparse por el espionaje de la CIA a los investigadores del Senado.

El titular del New York Times de entonces leía "Investigación de la CIA afirma que espió a un panel del Senado", el de la CNN said que "La CIA se disculpa por espiar a un comité del Senado," y el de PBS said que "El Senado exige cuentas públicas a John Brennan sobre el espionaje de la CIA," como sólo algunos ejemplos.

Brennan creó entoncesuna junta de rendición de cuentas, informó Politico,dirigida por el ex asesor de la Casa Blanca Bob Bauer y por el senador demócrata de la India Evan Bayh, supuestamente para investigar si debían tomarse medidas disciplinarias.

El portavoz de la CIA Dean Boyd dijo en julio de 2014 que "el director Brennan fue informado de las conclusiones de la OIG de la CIA. Posteriormente, el director informó al presidente y al vicepresidente del SSCI de las conclusiones y les pidió disculpas por tales acciones de los oficiales de la CIA descritas en el informe de la OIG."

El ahora senador demócrata Mark Udall respondió al resumen de una página en julio de 2014 pidiendo la dimisión de Brennan. Udall también sugirió que la CIA podría haber cometido delitos, diciendo que "también creo que la administración debería nombrar a un abogado independiente para investigar lo que creo que podría ser la violación de múltiples disposiciones de la Constitución, así como los estatutos penales federales y la Orden Ejecutiva 12333."

El senador Martin Heinrich, demócrata de Nuevo México, tambiéndijo en su momento que "en este momento probablemente sería mejor para la agencia, francamente, que se apartara. Creo que el nivel de confianza entre el comité y el director ha tocado fondo."

"La investigación confirmó lo que dije en el pleno del Senado en marzo: el personal de la CIA registró indebidamente los ordenadores del Comité de Inteligencia del Senado en violación de un acuerdo al que habíamos llegado, y creo que en violación de la separación constitucional de poderes", dijo entonces Feinstein .

El entonces líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Harry Reid, ya fallecido, también criticó entonces la actuación de la CIA. "El informe del Inspector General de la CIA describe acciones de la CIA que son espantosas y profundamente amenazadoras para nuestro sistema de controles y equilibrios", dijo Reid . "El Congreso tiene la responsabilidad constitucional de llevar a cabo la supervisión y las acciones de la CIA fueron un intento de socavar esa responsabilidad [...] Las acciones profundamente preocupantes de la CIA muestran hasta qué punto algunos en la CIA están dispuestos a rebajarse con el fin de impedir la publicación del informe y evitar la rendición de cuentas."

La Casa Blanca de Obama da vueltas en círculo

La Casa Blanca de Obama siguió dando vueltas en torno a Brennan tras la publicación del resumen del informe de vigilancia de la CIA, y Brennan no tardó en volver a negar que se hubiera producido un verdadero espionaje.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest dijo "rotundamente no" cuando se le preguntó en julio de 2014 si la saga había dañado la credibilidad de Brennan. "El director Brennan ha hecho lo necesario para llegar al fondo de lo que ocurrió exactamente. Ha sido sincero sobre las incoherencias que encontró el IG, y ha dado el paso adicional de nombrar a alguien que no trabaja en la CIA para llevar a cabo una revisión, una revisión de rendición de cuentas de lo que ocurrió exactamente y para determinar lo que es necesario para que esas personas rindan cuentas", dijo Earnest.

El propio Obama tambiéndefendió a Brennan en una rueda de prensa a principios de agosto de 2014. "Tengo plena confianza en John Brennan. Creo que ha reconocido y se ha disculpado directamente ante la senadora Feinstein por el hecho de que el personal de la CIA no manejara adecuadamente una investigación sobre cómo ciertos documentos que no estaban autorizados a ser entregados al personal del Senado llegaron de alguna manera a manos de dicho personal."

Brennan equivocó en público en septiembre de 2014 sobre lo que la CIA había hecho realmente mal, redoblando en cierto modo sus comentarios anteriores. "¿De hecho, oficiales de la CIA hackearon los ordenadores del Senado para frustrar la investigación sobre la detención y el interrogatorio - frustrar la investigación hackeando? No, no lo hicimos. Y les dije que eso estaba fuera de lugar", dijo Brennan, añadiendo que "les pedí disculpas entonces por cualquier acceso indebido que se hubiera hecho, a pesar de que no teníamos un memorando de acuerdo. Y lo que he dicho al comité y a otros es que si hacemos algo mal, me levantaré en un minuto, pero no voy a aceptar, ya saben, las acusaciones sobre pirateo y vigilancia y espionaje y cualquier otra cosa. No".

Un informe de un organismo de control afirma que la CIA "accedió indebidamente" a los archivos informáticos de Inteligencia del Senado

El informe completo del inspector general de la CIA, que se había completado medio año antes, fue finalmente aprobado para su publicación en enero de 2015, y en él se concluía que, efectivamente, la CIA había "accedido indebidamente" a archivos informáticos del SSCI en una unidad compartida.

"Cinco empleados de la agencia, dos abogados y tres empleados de tecnología de la información (TI), accedieron indebidamente a las unidades compartidas del personal de la mayoría del SSCI en RDINet", según el informe del organismo de control, que añadía que "la investigación de la OIG encontró apoyo para las alegaciones de que el personal de la CIA accedió intencionadamente a la unidad compartida del SSCI sin autorización y excedió el acceso autorizado".

La investigación del organismo de control "no encontró apoyo a la alegación de que la CIA realizara la interceptación en tiempo real de las comunicaciones del SSCI para su revisión del asunto en cuestión, sin embargo, la CIA revisó la información almacenada que incluía [ELIMINADO] y una revisión de algunos de los correos electrónicos de los miembros del personal de la mayoría del SSCI de esa red."

El organismo de control de la CIA dijo que el Departamento de Justicia de Obama les escribió en julio de 2014 para decirles que "el DOJ había completado su revisión de las acusaciones y no tenía interés procesal."

La CIA de Brennan presentó una denuncia penal contra el SSCI

La revisión del organismo de control de la CIA también dijo que la CIA en realidad había presentado una remisión penal ante el Departamento de Justicia argumentando que era el SSCI el que había violado la ley - una remisión que el inspector general de la CIA dictaminó que carecía de fundamento.

"La Agencia presentó una denuncia por delitos ante el DOJ, informando de que miembros del personal del SSCI podrían haber accedido indebidamente a información de la Agencia en la RDINet", decía el informe del organismo de control . "La investigación de la OIG determinó que la base fáctica de esta remisión carecía de fundamento y que al autor de la carta se le había proporcionado información inexacta en la que se basaba la carta. ... La investigación de la OIG determinó que no había base fáctica para las acusaciones formuladas en el informe sobre crímenes de la CIA."

Brennan reveló en su memoria que probablemente fue él quien desencadenó la cadena de acontecimientos que condujo a la presentación de una denuncia penal infundada contra el SSCI.

Brennan afirmó que "aunque tenía mis reservas sobre la conveniencia y las posibles implicaciones de que la CIA remitiera a la Justicia una denuncia penal contra el personal del SSCI, reconocí que era decisión del consejero general en funciones". Como director de la CIA nombrado por un presidente demócrata, de ninguna manera iba a impedir que el principal abogado de la Agencia hiciera lo que él creía que era una remisión penal prudente sobre las supuestas acciones del personal demócrata del Senado. Si hubiera impedido que la remisión siguiera adelante, estoy seguro de que algunos dentro de la Agencia habrían cuestionado si lo hice por motivos políticos".

Pero el ex jefe de la CIA dijo que "mirando hacia atrás ahora, me gustaría haber tomado un papel más activista en el intento de detener la remisión, ya que tuvo el efecto muy desafortunado de echar gasolina a un fuego ya ardiente."

Las pruebas sugieren que Brennan sabía más de lo que dijo

El organismo de control de la CIA informe también sugirió que Brennan sabía más sobre al menos algunas de las acciones impropias de la CIA antes de sus negaciones públicas.

"La investigación descubrió que el D/CIA Brennan no autorizó el acceso ni conocía el alcance del mismo, y la OIG obtuvo testimonios contradictorios sobre si el D/CIA Brennan tenía o no conocimiento de una revisión [ELIMINADO] realizada en la unidad compartida del SSCI [ELIMINADO] hasta después de su finalización", escribió el organismo de control.

El organismo de control señaló que "según [ELIMINADO], D/CIA Brennan encargó a [ELIMINADO] que 'utilizara todos los medios necesarios' para averiguar cómo habían acabado los documentos en la unidad compartida del SSCI".

Sin embargo, el inspector general afirmó que "el D/CIA Brennan declaró que nunca utilizaría esas palabras. ... D/CIA Brennan declaró que quería saber cómo habían llegado los documentos a la parte del SSCI, pero no ordenó a nadie que revisara los sistemas del SSCI."

Incluido como addendum en el informe del organismo de control de la CIA había un relato de los hechos por parte de un abogado de la CIA no identificado que declaró que, efectivamente, había ordenado a los empleados informáticos de la CIA que revisaran los sistemas del SSCI a principios de enero de 2014, aunque insistió en que les había ordenado que se aseguraran de que su fisgoneo fuera "extremadamente estrecho, limitado simplemente a una simple identificación de la presencia de documentos concretos de la CIA, no de materiales del SSCI."

El abogado anónimo de la CIA relató entonces una reunión que mantuvo con Brennan a mediados de enero de 2014, en la que le explicó lo ocurrido.

"Informé al Director de mi opinión de que la conducta en cuestión [por parte del SSCI] podría ser delictiva, y que la Agencia -basándose únicamente en su conocimiento actual, de que existían documentos no autorizados en el lado SSCI del sistema y que se había accedido a ellos repetidamente- tenía la obligación de responder a la pregunta de si había habido una violación de la seguridad o una posible violación de la ley que debiera remitirse al Departamento de Justicia", dijo el abogado de la CIA.

Brennan habría ordenado entonces una "pausa" en las actividades de espionaje de la CIA, según el relato de ese abogado. Esto indicaría que Brennan estaba al tanto del espionaje de la CIA al SSCI en enero de 2014, dos meses antes de sus desmentidos públicos en marzo de 2014.

La junta de "rendición de cuentas" de la CIA deja a todos fuera de juego

La Junta de Rendición de Cuentas de la Agencia de la Red de Rendición de Cuentas, Detención e Interrogatorios de la CIA informe también se publicó en enero de 2015, al mismo tiempo que el informe completo del organismo de control de la CIA. La junta de la CIA pasó gran parte de su informe defendiendo las acciones de la CIA, y dictaminó que nadie debía ser castigado.

Según los informes, Brennan se recusó a sí mismo de la decisión, y fue la adjunta de Brennan, Avril Haines, quien aceptó la conclusión de la junta de que no era necesaria ninguna disciplina. Haines sería directora de Inteligencia Nacional del futuro presidente Joe Biden.

El consejo de la CIA señaló en su informe de enero de 2015 que "el IG remitió este asunto al Departamento de Justicia por posibles violaciones de la Ley de escuchas telefónicas y la Ley de fraude y abuso informático", pero insistió en que "los hechos y circunstancias de este caso no apoyan el uso de ninguno de los dos estatutos para establecer el 'acceso no autorizado' por parte de este personal de la Agencia."

El informe de la junta también trató de argumentar que la conclusión del organismo de control de que los empleados de TI de la CIA habían mostrado una "falta de franqueza" era "infundada por numerosas razones."

La junta de rendición de cuentas de la CIA también dijo que "tras examinar los hechos, la Junta recomienda que no se justifiquen medidas disciplinarias para" los empleados de la CIA porque "la Junta consideró que las acciones y decisiones de estos funcionarios eran razonables a la luz de sus responsabilidades para gestionar un sistema informático sin precedentes."

Feinstein critica la falta de rendición de cuentas - y Brennan lo celebra

Feinstein respondió a las conclusiones del consejo de la CIA con decepción, diciendo que "agradezco que el director Brennan se haya disculpado por estas acciones, pero me decepciona que nadie en la CIA tenga que rendir cuentas". Se tomó la decisión de registrar los ordenadores del comité, y alguien debería ser encontrado responsable de esas acciones."

"El informe publicado por la Junta de Rendición de Cuentas de la CIA, que recomendó no exigir responsabilidades por las irregularidades cometidas por el personal de la CIA, contiene muchos errores y omisiones", dijo Feinstein en un extenso comunicado de prensa. "La conclusión es que la CIA accedió a una red informática del Comité de Inteligencia del Senado sin autorización, en clara violación de un acuerdo firmado entre el comité y el ex director Leon Panetta. Ese acceso, y la posterior revisión de los correos electrónicos del personal del comité, viola la separación constitucional de poderes entre el Congreso y el poder ejecutivo."

La declaración de Feinstein incluía "una lista de 15 formas en que el informe de la Junta de Rendición de Cuentas de la CIA es inexacto o incompleto, con la esperanza de que puedan corregirse los errores en el informe y en el registro público."

Brennan, como era de esperar, también defendió la propia falta de responsabilidad de la junta de rendición de cuentas en su memoria.

"Encontré que el trabajo de la junta era excepcionalmente minucioso -mucho más que la rápida revisión inicial del IG- y me alegré mucho cuando la junta determinó en diciembre de 2014 que ningún oficial de la CIA había actuado de mala fe y recomendó no tomar ninguna medida administrativa", escribió Brennan, elogiando la "clara articulación de la junta de que la búsqueda forense de la CIA en RDINet fue apropiada, prudente y legal."

El informe del SSCI que la CIA había estado husmeando acabó publicándose a finales de 2014. El informe dirigido por Feinstein concluía que "la justificación de la CIA para el uso de sus técnicas de interrogatorio mejoradas se basaba en afirmaciones inexactas sobre su eficacia." Feinstein declaró entonces que "bajo cualquier significado común del término, los detenidos de la CIA fueron torturados."

Los republicanos del comité -encabezados por el entonces senador Marco Rubio, republicano de Florida, y otros, publicaron una respuesta cuestionando las conclusiones de la mayoría demócrata, en la que los miembros del GOP argumentaban que "no tenemos ninguna duda de que el programa de detención de la CIA salvó vidas y desempeñó un papel vital en el debilitamiento de Al Qaeda mientras el programa estuvo en funcionamiento" y que el programa de interrogatorios de la CIA "permitió una corriente de recopilación y validación de inteligencia que no tenía precedentes."

Sigue sin estar claro si los presuntos autores intelectuales del atentado del 11-S - Khalid Sheikh Mohammed y otros- se enfrentarán alguna vez a un juicio con pena de muerte en Guantánamo, en parte debido a la controversia en torno a sus interrogatorios mientras estaban bajo custodia de la CIA, así como debido a desconcertantes medidas adoptadas por el Departamento de Defensa bajo la dirección de Lloyd Austin.

También está por ver si Brennan esquivará lo que pueden ser mentiras relacionadas con la ACI de 2016 y el dossier Steele de la misma forma que esquivó la rendición de cuentas por el fisgoneo de la CIA en el informe sobre interrogatorios terroristas del SSCI.

© Just The News