El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, amenaza con usar el "poder del bolsillo" para castigar a los jueces desobedientes

Publicado por Charlotte Hazard - Just The News 8 de julio, 2025

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, está advirtiendo que el Congreso pronto podría usar el proceso de apropiaciones para castigar a los jueces federales caprichosos que ignoran los precedentes de la Corte Suprema, especialmente cuando se trata de emitir mandamientos judiciales que bloquean las políticas de la administración Trump.

"Puede haber formas en que podamos usar el poder del monedero, que es, de nuevo, lo que pensaban los fundadores, que era el mayor poder que tenía el poder legislativo en relación con los demás", dijo Jordan el lunes por la noche en el programa de televisión Just the News, No No Noise. "Así que creo que estamos viendo ese proceso a medida que se desarrolla aquí en los próximos tres meses".

Las declaraciones de Jordan se produjeron el mismo día en que un juez federal de Boston bloqueó las disposiciones de la One Big, Beautiful Bill Act para desfinanciar Planned Parenthood.

El mes pasado,los jueces del Tribunal Supremo votaron a favor de reducir el alcance de dichas medidas cautelares de tribunales inferiores.

El presidente Donald Trump elogió la decisión del tribunal superior tras el fallo en TRUTH Social.

"¡GANANCIA GIGANTE en la Corte Suprema de los Estados Unidos!", escribió. "Incluso el engaño de la ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido, indirectamente, duramente golpeado. Tenía que ver con los bebés de los esclavos (¡el mismo año!), no con la ESTAFA de nuestro proceso de Inmigración. Enhorabuena a la fiscal general Pam Bondi, al procurador general John Sauer y a todo el DOJ".

Los jueces consideraron que los tribunales inferiores probablemente habían excedido su autoridad al imponer medidas cautelares universales contra las órdenes ejecutivas de Trump.

La administración Trump ha visto muchas de sus órdenes ejecutivas sometidas a medidas cautelares a nivel nacional, aunque la decisión del Tribunal Supremo determinó que el Congreso no había otorgado esa autoridad a los tribunales inferiores y redujo su alcance a proporcionar medidas cautelares a los demandantes en ese caso.

Jordan contribuyó a la aprobación en la Cámara de Representantes de una ley que impediría a los jueces federales dictar medidas cautelares fuera de sus partidos o jurisdicciones locales. Ese proyecto de ley está ahora pendiente en el Senado.

La jueza de distrito Indira Talwani, nombrada por el ex presidente Barack Obama, emitió el lunes la última orden de restricción temporal, que bloquea las políticas de Planned Parenthood.

"Bueno, tenemos tres cursos de acción que podemos hacer", dijo Jordan en respuesta a las recientes acciones del juez. "Podemos aprobar una legislación que ya hemos hecho en el Comité Judicial de la Cámara, que es el proyecto de ley de Darrell Issa, que dice que los 677 jueces federales de distrito cuando se trata de emitir órdenes judiciales, la orden judicial no debe aplicarse en todo el país".

Jordan dijo que el comité también ha tenido audiencias sobre las medidas cautelares de los jueces federales.

"Contamos con la presencia del ex presidente de la Cámara de Representantes Gingrich, que habló sobre el tema y ofreció una buena perspectiva histórica sobre toda esta cuestión", dijo.

Jordan dijo que otra forma en que el Congreso podría responsabilizar a los jueces que no siguen los precedentes del Tribunal Supremo es a través del proceso de asignación de fondos.

Dijo que el Congreso no recortaría fondos para seguridad, dadas las amenazas que se han lanzado contra juristas como el juez del Tribunal Supremo Brett Kavanaugh. Pero señaló que había otros gastos que el Congreso podría recortar para enviar un mensaje a los jueces díscolos, como los aumentos salariales.

"Sabes, la Conferencia Judicial acaba de pedir un gran, gran aumento en su presupuesto. Creo que tenemos que echarle un vistazo y decidir", dijo.

© Just the News