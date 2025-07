A pesar de las alertas federales y estatales, el condado de Kerr y el Camp Mystic no fueron evacuados

Publicado por Just The News | Bethany Blankley | The Center Square contributor 7 de julio, 2025

Mientras el recuento de muertos en las inundaciones del Día de la Independencia en el centro de Texas ha superado ya al del huracán Harvey, con decenas de niños muertos y desaparecidos que estaban acampados en Camp Mystic en el condado de Kerr, los tejanos se preguntan por qué no se puso en marcha un sistema de alerta y por qué no se evacuó el campamento cuando otros sí lo hicieron.

El miércoles y el jueves, el Servicio Meteorológico Nacional y la División de Gestión de Emergencias de Texas emitieron una serie de alertas meteorológicas de emergencia.

A pesar de una historia de décadas de inundaciones repentinas en Texas Hill Country, y una inundación repentina en 1987 que mató a 10 adolescentes en un campamento cristiano en el vecino condado de Kendall, el condado de Kerr no tenía un sistema de alerta de emergencia.

En esta sesión legislativa, el Senado, controlado por los republicanos, rechazó un proyecto de ley para crear un sistema coordinado de alerta de emergencias y conceder subvenciones a las comunidades rurales.

El NWS-Austin/San Antonio emitió el miércoles una alerta de inundación para varios condados, incluido el condado de Kerr; el NWS San Angelo también emitió una alerta de inundación para varios condados.

También el miércoles, el TDEM activó los recursos estatales de respuesta a emergencias a través de 10 agencias estatales, anticipando mayores amenazas de inundaciones en el oeste y centro de Texas antes del fin de semana festivo.

"De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se anticipan fuertes lluvias con el potencial de causar inundaciones repentinas en todo el oeste de Texas y el Hill Country a partir de esta noche y se espera que dure unos días. Se anima a los texanos a mirar las previsiones locales y evitar conducir o caminar por zonas inundadas", dijo el TDEM. Al día siguiente, el estado intensificó la preparación de las operaciones de emergencia y activó recursos adicionales.

A la 1:14 am del viernes, el NWS Austin / San Antonio emitió una advertencia de "inundaciones repentinas que amenazan la vida" para los condados de Bandera y Kerr, declarando: "Algunos lugares que experimentarán inundaciones repentinas incluyen, Kerrville, Ingram, Hunt, Waltonia, Kerr Wildlife Management Area y Lost Maples State Natural Area."

El NWS también tenía cinco personas de guardia, más de los dos estándar, para entregar pronósticos para su oficina de Austin / San Antonio que cubre la región, Jason Runyen, un meteorólogo del NWS, dijo.

"Estas advertencias deberían haber proporcionado a los funcionarios tiempo de sobra para evacuar campamentos como Camp Mystic y poner a la gente a salvo", dijo AccuWeather, que también emitió informes el jueves, citando las alertas del NWS.

Para las 4 de la mañana del viernes, las fuertes lluvias provocaron que el río Guadalupe creciera más de 26 pies en menos de una hora, lo que resultó en una inundación repentina que destrozó estructuras, arrasó con parques de vehículos recreativos, casas rodantes y cabañas donde dormían vacacionistas o residentes.

En una conferencia de prensa el viernes, el juez del condado de Kerr Rob Kelly dijo que no sabía por qué Camp Mystic y otros campamentos en el condado no fueron evacuados.

"¿Por qué no fueron evacuados estos campamentos?", preguntó un periodista.

"No puedo responder a eso", respondió el juez. "No lo sé."

"Usted es el juez ... el más alto funcionario aquí en este condado. ... Hay niños desaparecidos. Estos campamentos estaban en peligro", dijo el periodista.

El juez respondió que nadie sabía "que este tipo de inundación se avecinaba. Tenemos inundaciones todo el tiempo. Éste es el valle fluvial más peligroso de Estados Unidos y nos enfrentamos a inundaciones con regularidad. Cuando llueve, tenemos agua. No teníamos ninguna razón para creer que esto iba a ser nada parecido a lo que ha ocurrido".

El domingo, Kelly dijo que hace varios años, funcionarios del condado consideraron implementar un sistema de alerta de inundaciones que funcionaría como una sirena de advertencia de tornados, antes de que él fuera elegido, pero nunca lo hicieron.

KXAN informó por primera vez de que los funcionarios del condado no emitieron advertencias hasta cuatro horas después de las alertas del NWS, después de las 5 a.m. y 7 a.m., mucho después de que un número incalculable de personas ya habían sido arrastradas.

El año pasado, la Cámara de Representantes de Texas, presidida por Dade Phelan, republicano de Beaumont, intentó solucionar los fallos de comunicación en situaciones de crisis a nivel local y estatal.

Tras la desastrosa respuesta estatal a los incendios forestales de Panhandle, que destruyeron más de 1,2 millones de acres y causaron más de mil millones de dólares en pérdidas económicas, la Cámara de Texas inició una investigación y propuso soluciones. El representante estatal Phil King presentó un proyecto de ley para conceder subvenciones a los sistemas de alerta de emergencia de las comunidades rurales y agilizar y mejorar las comunicaciones de los primeros intervinientes. Se aprobó en la Cámara con apoyo bipartidista, con el voto en contra de 16 republicanos, sólo para morir en el Comité de Finanzas del Senado.

Sigue sin estar claro por qué el campamento Mystic no evacuó a los niños el jueves después de que se emitieran las primeras advertencias del NWS y del TDEM. El campamento Mo-Ranch, cerca de Hunt, trasladó a varios cientos de campistas y asistentes a terrenos más altos; los campamentos cercanos Rio Vista y Sierra Vista terminaron su sesión de verano temprano el jueves.

