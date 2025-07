La Administración Trump impone un nuevo proceso de multas para extranjeros ilegales

Publicado por Just The News 5 de julio, 2025

(The Center Square) - Un nuevo proceso de multas está en marcha para los extranjeros que viven ilegalmente en el país.

Los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia anunciaron la entrada en vigor de una nueva norma federal conjunta cuyo periodo de comentarios públicos se ha ampliado hasta el 28 de julio.

La norma modifica los reglamentos existentes del DHS y el DOJ que autorizan al DHS a imponer sanciones pecuniarias civiles según lo estipulado por la Ley de Inmigración y Nacionalidad "a los extranjeros que no salgan voluntariamente durante el periodo de salida voluntaria, que no salgan o se nieguen a salir voluntariamente tras una orden de expulsión definitiva... o que sean detenidos mientras entran o intentan entrar indebidamente en Estados Unidos".

El proceso actual exige notificar a los extranjeros ilegales la intención de multarlos con 30 días de antelación antes de que se emita la multa. La norma elimina el periodo de notificación de 30 días, autoriza a los funcionarios de inmigración del DHS a enviar por correo las multas a los extranjeros ilegales que tengan direcciones registradas y acorta el proceso de apelación. También transfiere el proceso de apelación de la Junta de Apelaciones de Inmigración del DOJ al DHS.

El proceso de multas se aplica a "extranjeros que entran ilegalmente en Estados Unidos; extranjeros que ignoran las órdenes de expulsión o retrasan su expulsión; extranjeros que no cumplen los acuerdos de cumplir las órdenes de salida voluntaria de los jueces", dice el DHS.

Las multas son incrementales, incluyendo entre:

100 a 500 dólares por cada entrada ilegal o intento de entrada;1.992 a 9.970 dólares para quienes no cumplan una orden de salida voluntaria;hasta 998 dólares diarios para quienes se nieguen voluntariamente a cumplir una orden de expulsión de un juez federal.

En virtud de la legislación federal, el artículo 8 USC 1324d impone sanciones civiles por no salir del país. Estipula que "Cualquier extranjero sujeto a una orden definitiva de expulsión que- (1) deliberadamente no o se niega a-(A) salir de los Estados Unidos de conformidad con la orden, (B) hacer la solicitud oportuna de buena fe para el viaje u otros documentos necesarios para la salida, o (C) presente para la expulsión en el momento y lugar requeridos por el Fiscal General; o (2) conspire o lleve a cabo cualquier acción destinada a impedir u obstaculizar la salida del extranjero de conformidad con la orden, deberá pagar una multa civil de no más de 500 dólares al Comisionado por cada día que el extranjero se encuentre en violación de esta sección."

Esta disposición de la ley no fue aplicada por ninguna administración hasta la primera administración Trump. La administración Biden detuvo cualquier aplicación de la misma. La segunda administración Trump anunció que la reinstauraría en mayo.

Hasta el 13 de junio, el ICE ya ha emitido casi 10.000 avisos de multa, dice el DHS.

"Durante décadas, esta ley ha sido ignorada - ya no más", dijo el DHS al anunciar que estaba requiriendo a todos los no ciudadanos que viven en los EE UU legal e ilegalmente a registrarse con el gobierno federal de acuerdo con la ley", The Center Square reportó.

"Que un extranjero no salga de Estados Unidos es un delito que puede acarrear una importante sanción económica. El hecho de que un extranjero no se registre es un delito que puede acarrear una multa, una pena de prisión o ambas", advirtió el DHS.

Por el contrario, quienes se autodeporten utilizando la aplicación CBP Home App recibirán un estipendio de 1.000 dólares tras llegar a su país de origen, según se confirma en la aplicación, The Center Square informó.

"La autodeportación es una forma digna de abandonar EE UU y permitirá a los extranjeros ilegales evitar ser encontrados por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE UU", dijo el DHS.

Las personas que se autodeporten utilizando la aplicación recibirán la condonación de cualquier multa o sanción civil por no haber abandonado los EE UU con anterioridad.

También "se les quitará la prioridad para la detención y expulsión antes de su salida, siempre y cuando demuestren que están haciendo progresos significativos para completar esa salida", y "pueden ayudar a preservar la opción ... de volver a entrar legalmente en los Estados Unidos en el futuro", dijo el DHS.

Se anima a los extranjeros ilegales que cumplan los requisitos a que presenten su "Intención de Salida" utilizando la aplicación CBP Home aquí.

