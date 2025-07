La revisión de la CIA sobre Rusia y 2016 es un "encubrimiento" y "protege al Estado profundo", dice el presidente de inteligencia del Partido Republicano

El presidente republicano del Comité Permanente Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes (HPSCI) ha enviado una carta directamente al presidente Donald Trump diciéndole que el reciente memorando del director de la CIA John Ratcliffe -que ofrecía algunas críticas a la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016- era un "encubrimiento" que "protege al Estado profundo", según ha sabido este jueves Just the News.

Ratcliffe publicó el miércoles por la mañana una revisión de "lecciones aprendidas" de la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia (ICA) de diciembre de 2016 sobre la influencia rusa en las elecciones de noviembre de 2016, incluida la crítica de la evaluación de "alta confianza" del FBI y la CIA de que el líder ruso Vladimir Putin había "aspirado" a ayudar a Trump a ganar la carrera contra la candidata presidencial demócrata, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.

Pero la revisión de la CIA -realizada por la Dirección de Análisis (DA) de la CIA bajo la dirección de Ratcliffe- también declaró que los hallazgos de la revisión "no deben interpretarse como indicativos de problemas sistémicos más amplios en los procesos o estándares analíticos del CI."

El representante Rick Crawford, presidente del panel de Inteligencia de la Cámara de Representantes, llevó sus preocupaciones con las conclusiones de la revisión directamente a Trump en una carta el miércoles por la noche que contenía críticas raras pero duras al director republicano de la CIA por parte del presidente republicano del panel de inteligencia.

"Aunque me complace ver a la CIA dar el primer paso de reconocer el abuso político y los problemas de tradecraft asociados con la CIA de 2016, estoy decepcionado de que a la Agencia se le permitiera encubrir el alcance total de sus problemas", escribió Crawford a Trump, y agregó que "le escribo para informarle que esta revisión no revela información crítica, ofrece juicios engañosos y protege al estado profundo."

Crawford envió una copia de su carta a Ratcliffe, a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y al secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio.

Un portavoz de la CIA dijo a Just the News que Ratcliffe había expuesto "el grosero sesgo político detrás de la ACI de las elecciones de 2016" y que continuaría presionando por la transparencia y la rendición de cuentas.

La "auto-revisión de la CIA... se queda corta respecto a toda la verdad"



La revisión de Ratcliffe criticó al entonces director de la CIA, John Brennan, por supuestamente unirse al ya despedido director del FBI, James Comey, en presionar para incluir el dosier anti-Trump sin fundamento de Christopher Steele, exespía británico, en la ICA y concluyó que "la decisión de los jefes de la agencia de incluir el Dossier Steele en la ICA iba en contra de los principios fundamentales de la negociación y, en última instancia, socavó la credibilidad de un juicio clave."

"Las anomalías de procedimiento que caracterizaron el desarrollo de la ICA tuvieron un impacto directo en el procedimiento aplicado a su conclusión más controvertida. Con los analistas operando bajo severas restricciones de tiempo, intercambio limitado de información y un mayor escrutinio de alto nivel, varios aspectos del rigor de tradecraft se vieron comprometidos, particularmente al apoyar el juicio de que Putin 'aspiraba' a ayudar a Trump a ganar", encontró el informe de lecciones aprendidas de la Dirección de Análisis (DA) de la CIA.

"La Revisión DA identificó múltiples preocupaciones específicas, incluyendo: un nivel de confianza más alto de lo justificado; exploración insuficiente de escenarios alternativos; falta de transparencia sobre la incertidumbre de la fuente; argumentación desigual; y la inclusión de material no corroborado de Steele Dossier."

Ratcliffe tuiteó el miércoles que Trump "ha confiado en mí para ayudar a poner fin al armamentismo de la inteligencia estadounidense" y que "el informe de hoy subraya que la Evaluación del CI de 2016 se llevó a cabo a través de un proceso atípico & corrupto bajo los entornos políticamente cargados" de Brennan & el director del FBI James Comey, despedido desde entonces.

El subdirector de la CIA, Michael Ellis, también twitteó el miércoles que los documentos recién desclasificados "muestran cómo Brennan y Comey intervinieron personalmente para insertar las mentiras del dossier Steele en el análisis de inteligencia. Debemos tener tolerancia cero con la militarización de la inteligencia".

Pero el líder republicano del HPSCI le dijo a Trump el miércoles por la noche que la revisión de Ratcliffe no había ido lo suficientemente lejos. Crawford también dijo a Just the News el jueves que la "auto-revisión de la CIA ... se queda muy lejos de toda la verdad."

"Fue abismal que publicaran un memorando con medias verdades, inexactitudes y omisiones flagrantes sobre el alcance total del engaño de Rusia y el papel del Estado profundo", dijo Crawford a Just the News. "Peor aún, publicaron este informe mientras mantenían secuestrado el informe del Comité Intel sobre el mismo tema durante siete años".

Crawford dijo a Just the News que "me niego a permitir que este Comité se convierta en parte del problema que envuelve a partes del CI, incluidos los altos mandos que tratan de frustrar la agenda del Presidente".

"Este memorando de la CIA socava directamente al presidente Trump y legitima el engaño de Rusia que se impulsó contra él", dijo un miembro republicano del personal del HPSCI a Just the News el jueves. "Esto está fuera del libro de jugadas del Estado profundo".

El miembro del personal de HPSCI dijo que la revisión de la CIA "a sabiendas no proporciona la imagen completa y precisa" y que el propio informe de HPSCI de 2018 "está en contraste directo y 180 con lo que la CIA ahora sacó."

El miembro del comité de inteligencia dijo que "las conclusiones enterradas en el informe son extremadamente problemáticas" y señaló dos ejemplos específicos de la revisión de la CIA del miércoles.

El memorándum de la CIA sobre las lecciones aprendidas declara que "aunque la revisión de la DA identificó problemas específicos de procedimiento y artesanía con el juicio único, estos problemas no deben interpretarse como indicativos de problemas sistémicos más amplios en los procesos o estándares analíticos del CI." La revisión de la CIA también encontró que "aunque la evaluación general se consideró defendible, las anomalías de procedimiento y los problemas técnicos identificados ponen de relieve lecciones fundamentales para tratar temas controvertidos o políticamente cargados".

El miembro del personal de HPSCI dijo que el hecho de que la revisión de la CIA restara importancia a posibles "problemas sistémicos más amplios" con otros análisis de la comunidad de inteligencia y la conclusión de la agencia de que la ACI general "se consideró defendible" estaban ambos "en conflicto directo" con lo que dice el propio informe de 2018 de HPSCI.

Reacción de la CIA



"Nadie ha hecho más para exponer la verdad y hacer frente a la politización en la comunidad de inteligencia que el director John Ratcliffe", dijo la portavoz de la CIA Liz Lyons a Just the News. "Desde liderar la carga para descubrir los orígenes de COVID-19 hasta exponer el flagrante sesgo político detrás de la ICA de las Elecciones de 2016, el Director Ratcliffe ha presionado constantemente para hacer pública la información crítica y ha puesto la transparencia y la rendición de cuentas en primer lugar. Esperamos continuar nuestro trabajo con el presidente Crawford para garantizar que el pueblo estadounidense tenga acceso a la información que se merece."

Una fuente familiarizada con el proceso que siguió la CIA para elaborar su memorando de revisión interna rebatió el jueves las críticas de Crawford, diciendo a Just the News que el valor del documento sobre las lecciones aprendidas que se hizo público el miércoles era que una cosa es que un director de la CIA nombrado por un republicano o un presidente republicano del comité de inteligencia digan que un proceso estaba viciado, pero otra cosa -y más poderosa- es que los funcionarios de inteligencia de carrera se vean obligados a admitirlo, como ocurrió con el memorando sobre las lecciones aprendidas de la CIA.

La fuente, que deseaba permanecer en el anonimato para hablar de la naturaleza sensible de los procesos internos de la CIA, dijo a Just the News que, si el propio Ratcliffe hubiera escrito el memorando sobre las lecciones aprendidas, habría llegado más lejos de lo que llegó. La fuente dijo que el poder de la revisión de la CIA del miércoles fue que Ratcliffe obligó a los funcionarios de carrera de la CIA a admitir que su proceso estaba corrompido en ese momento en 2016.

Esta fuente también dijo que la futura publicación de un documento aún clasificado de HPSCI expondrá aún más la corrupción relacionada con el manejo de la comunidad de inteligencia de las acusaciones de intromisión rusa en 2016.

Informe aún secreto de House Intel sobre Rusia & 2016



La carta del miércoles de Crawford le dijo a Trump que la CIA "tiene en su poder" un informe del personal de HPSCI de hace años que "expone la verdad" sobre la "evaluación políticamente impulsada de la era de Obama" de que "Putin y el Gobierno ruso desarrollaron una clara preferencia por el presidente electo Trump."

El presidente de HPSCI señaló que el informe fue producido en 2018 durante el 116º Congreso bajo el liderazgo del entonces representante Devin Nunes (R-California) "a pesar de las extraordinarias restricciones impuestas por la CIA."

Crawford dijo que el informe no público "documenta los esfuerzos dentro de la CIA para fabricar la narrativa de la colusión Trump-Rusia y no debe ser encerrado indefinidamente."

Crawford hizo un llamamiento a Trump para que lea el informe del HPSCI para ver en qué difiere de la revisión de la CIA recientemente publicada, y para que ponga el informe del HPSCI a disposición del público.

"Señor presidente, dadas las diferencias entre la autoevaluación de la CIA del proceso de la ACI de 2016 y la del HPSCI, le insto a que lea nuestro informe", escribió. "En mi opinión, la desclasificación de interés público es merecida, como he discutido y apoyado con el liderazgo de la CIA".

Crawford le dijo a Trump que las restricciones sobre el informe HPSCI de la era Nunes incluían una "prohibición de transportar el documento final a nuestros espacios seguros en el Capitolio", por lo que "como resultado, muy pocas personas han podido revisarlo."

"Una vez que asumí la Presidencia del HPSCI, una de mis primeras prioridades fue conseguir que este informe del personal pasara a nuestro poder. Es un documento del Congreso relacionado con una investigación del Congreso", dijo Crawford a Trump. "Con ese fin y tras extensas discusiones con la CIA, escribí una carta al director Ratcliffe solicitando la transferencia inmediata del documento del Congreso a HPSCI".

El presidente de HPSCI dijo al presidente que su carta a Ratcliffe fue transmitida a principios de marzo y que, a partir del miércoles por la noche, y "a pesar de repetidos compromisos, todavía no tenemos nuestro informe."

Crawford dijo a Trump que "le pido su ayuda para lograr" la "entrega de este informe del Congreso al HPSCI lo antes posible".

El jueves se reveló a Just the News que la carta de Crawford supuestamente había provocado que la CIA accediera a entregar el informe del HPSCI de 2018.

"Gracias a la rápida respuesta del presidente Trump y de la Casa Blanca tras recibir mi carta, nuestro documento de investigación sobre el engaño de Rusia ha sido entregado por la CIA y vuelve a estar bajo custodia del Comité después de siete años", dijo Crawford a Just the News.

El empleado del HPSCI dijo a Just the News el jueves por la tarde que el personal del HPSCI estaba de camino a la CIA para recoger el informe.

El miembro del personal dijo que el personal de la mayoría del GOP había pasado 1.400 horas revisando el ICA y sus informes fuente - la mayoría en una sala segura en la sede de la CIA - y había pasado otras 300 horas en investigaciones externas. El miembro del personal dijo que el personal de la mayoría del GOP también había llevado a cabo "veinte entrevistas de oficiales de inteligencia o agentes del FBI que estaban asociados con la redacción de la ACI o la producción de informes en bruto fuentes citadas."

La CIA supuestamente planeaba desclasificar el documento HPSCI



Una fuente familiarizada con el pensamiento de Ratcliffe dijo a Just the News que ha habido una larga batalla para hacer público el documento HPSCI en cuestión. La fuente dijo que el entonces DNI Ric Grenell seguido por el entonces DNI Ratcliffe habían tratado de acceder al documento HPSCI ya durante la primera administración Trump, pero que la entonces directora de la CIA Gina Haspel no lo liberaría de la agencia.

La fuente dijo que, cuando Ratcliffe se convirtió en director de la CIA este año, instruyó a la CIA a trabajar con HPSCI para elaborar un plan para liberar el documento HPSCI. La fuente afirmó que la CIA se puso en contacto con algunos de los autores originales del documento HPSCI y ha estado trabajando para realizar una revisión de la clasificación con el fin de intentar desclasificar la mayor parte posible del documento HPSCI.

La fuente también sostuvo que HPSCI había aceptado ese proceso y que el documento HPSCI estaba en proceso de ser liberado de la CIA para ser entregado a HPSCI antes de que la carta de Crawford fuera enviada a Trump.

La fuente afirmó que las desclasificaciones del documento HPSCI están en proceso y deberían producirse en un futuro próximo.

Polémica sobre la intención estratégica de Putin en 2016



El Comité de Inteligencia del Senado publicó un informe bipartidista en 2020 defendiendo el ACI de 2016. El panel dijo que los investigadores del Congreso no encontraron evidencia de presión política y determinaron que la evaluación "presenta una base de inteligencia coherente y bien construida para el caso de la interferencia rusa sin precedentes." Los senadores también encontraron que "los diferentes niveles de confianza en un juicio analítico están justificados y adecuadamente representados."

Los hallazgos del Senado chocaron con un informe de 2018 del HPSCI dirigido por Nunes, que concluyó que "la mayoría de los juicios de Evaluación de la Comunidad de Inteligencia sobre las actividades electorales de Rusia emplearon un oficio analítico adecuado", pero los "juicios sobre las intenciones estratégicas de Putin no lo hicieron." El informe de la Cámara de Representantes decía que "identificó fallos significativos en el funcionamiento de los servicios de inteligencia que socavan la confianza en los juicios de la ICA sobre los objetivos estratégicos de Putin". El informe no era bipartidista y muchas de sus conclusiones siguen siendo confidenciales.

La nueva revisión de la CIA el miércoles ofreció algunas críticas a una de las evaluaciones de "alta confianza" de la ACI sobre las motivaciones de Putin en las elecciones de 2016, concluyendo que "el juicio 'aspirado' no merecía el nivel de 'alta confianza' que la CIA y el FBI le asignaron."

La evaluación de enero de 2017 de la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) concluyó con "alta confianza" que Putin "ordenó una campaña de influencia en 2016" y que Rusia trabajó para "socavar la fe pública en el proceso democrático estadounidense, denigrar a Clinton y dañar su elegibilidad y potencial presidencia" y "desarrolló una clara preferencia por el presidente electo Trump."

El almirante Mike Rogers, entonces el líder de la NSA, divergía de Brennan y Comey en un aspecto clave, expresando solo una "confianza moderada" en lugar de una "confianza alta" en que Putin había "aspirado a ayudar" a las posibilidades electorales de Trump en 2016 "desacreditando" a Clinton "y contrastándola públicamente de forma desfavorable con él"."

La nueva revisión de la CIA afirmaba que "la NSA y algunos otros participantes no se sentían cómodos con atribuir 'alta confianza' al juicio 'aspirado'. Citaron la limitada base de fuentes, la falta de corroboración de la inteligencia y "la posibilidad de un juicio alternativo" como motivos de su incomodidad."

La revisión de las lecciones aprendidas descubrió que, en un caso, los autores de la ACI de 2016 "citaron parte de un informe con fuentes creíbles que apoyaba la evaluación de 'alta confianza' sobre los dos primeros objetivos de la campaña dirigida por Putin -socavar el proceso democrático estadounidense y denigrar a Clinton-, pero omitieron información que entraba en conflicto con el juicio 'aspirado'".

La información omitida, así como un pequeño conjunto de otros informes con fuentes creíbles que tampoco se citaron en la ACI, sugerían que Putin era más ambivalente sobre qué candidato ganaba las elecciones."

La nueva reseña de la CIA "no discute la calidad y credibilidad del informe seriado altamente clasificado de la CIA en el que se basaron los autores del ICA para impulsar el juicio 'aspirado'. ... Sin embargo, dada la centralidad de este informe singular para el juicio 'aspirado', los autores probablemente deberían haber abordado más claramente la incertidumbre con respecto a cómo se adquirió la información citada sobre las intenciones de Putin."

La revisión de las lecciones aprendidas también afirmaba que, en diciembre de 2016, "los dos altos dirigentes del centro de la misión de la CIA responsable de Rusia argumentaron conjuntamente en contra de incluir la sentencia 'aspirar'" y que enviaron un correo electrónico de finales de diciembre de 2016 a Brennan en el que "afirmaban que la sentencia debía eliminarse porque estaba débilmente respaldada y era innecesaria, dada la fuerza y la lógica de las otras conclusiones del documento sobre la intención" y advertían de que incluirla solo "abriría una línea de investigación muy politizada."

Brennan, Comey, Rogers y el entonces director de Inteligencia Nacional, James Clapper, informaron al presidente electo Trump sobre sus hallazgos de intromisión electoral en la Torre Trump en enero de 2017. Comey se quedó atrás para informar a Trump sobre algunas de las acusaciones más salaces del dossier.

El dossier Steele se abre paso en la ICA



Comey y el desacreditado subdirector del FBI Andrew McCabe habían presionado en diciembre de 2016 para incluir el desacreditado dossier de Steele en el cuerpo de la ICA de 2016 sobre la supuesta intromisión rusa, pero fueron mayoritariamente thwarted por la NSA y otros- y aun así el dossier se incluyó en un anexo de la evaluación.

La nueva revisión de la CIA descubrió que "los autores de la ICA y varios altos cargos de la CIA -incluidos los dos máximos responsables del centro de la misión de la CIA responsable de Rusia- se opusieron firmemente a incluir el Dossier, afirmando que no cumplía ni siquiera las normas más básicas de comercio" y que el entonces director adjunto de análisis de la CIA advirtió en un correo electrónico de finales de diciembre de 2020 a Brennan que incluir el dossier de cualquier forma ponía en riesgo "la credibilidad de todo el documento."

"A pesar de estas objeciones, Brennan mostró preferencia por la coherencia narrativa por encima de la solidez analítica. Cuando los dos jefes de los centros de misión -uno con amplia experiencia operativa y el otro con una sólida formación analítica- le plantearon los defectos específicos del Dossier, pareció dejarse influir más por la conformidad general del Dossier con las teorías existentes que por las legítimas preocupaciones sobre el oficio", dijo la CIA en su nueva revisión, y en el documento desclasificado sobre las lecciones aprendidas se afirmaba que Brennan había escrito que "mi conclusión es que creo que la información justifica su inclusión en el informe."

La CIA dijo en su nueva revisión: "En última instancia, los responsables de la agencia decidieron incluir un resumen de dos páginas del Dossier como anexo al ICA, con la advertencia de que el material no se había utilizado 'para llegar a las conclusiones analíticas'. Sin embargo, al colocar una referencia al material del anexo en el cuerpo principal de la ICA como el cuarto punto de apoyo para el juicio de que Putin "aspiraba" a ayudar a Trump a ganar, la ICA elevó implícitamente las afirmaciones sin fundamento a la condición de pruebas de apoyo creíbles, comprometiendo la integridad analítica de la sentencia."

Las anteriores juergas desclasificadoras de Ratcliffe



El entonces DNI Ratcliffe desclasificó en octubre de 2020 dos documentos fuertemente redactados relacionados con Rusia, incluidas notas manuscritas de Brennan que mostraban que informó al entonces presidente Barack Obama en 2016 sobre un informe no verificado de inteligencia rusa que alegaba que la entonces candidata Hillary Clinton planeó en julio de 2016 vincular al entonces candidato Trump con el hackeo ruso del Comité Nacional Demócrata para distraer de su uso ilícito de un servidor de correo electrónico privado.

Los documentos desclasificados por Ratcliffe también incluían una remisión de contrainteligencia de la CIA de septiembre de 2016 sobre las acusaciones de inteligencia rusa a Comey y al ex agente especial del FBI caído en desgracia Peter Strzok.

El informe del abogado especial John Durham también encontró que Brennan informó a Obama, al entonces vicepresidente Joe Biden y a otros altos funcionarios de Obama sobre lo que Durham denominó la "inteligencia del Plan Clinton" en el verano de 2016. La inteligencia se refería a la supuesta "aprobación por parte de Hillary Clinton, el 26 de julio de 2016, de una propuesta de uno de sus asesores de política exterior" para "provocar un escándalo" contra Trump "vinculándolo" con "Putin y el hackeo ruso del Comité Nacional Demócrata."

El entonces DNI Ratcliffe también reveló a principios de enero de 2021 que había encontrado pruebas sobre la politización del análisis de la influencia electoral de China dentro del CI y de presiones indebidas ejercidas contra los analistas que habían evaluado que China había trabajado para impedir la reelección de Trump.

Un inspector de la comunidad de inteligencia encontró en un informe de principios de enero de 2021 que los analistas de inteligencia estadounidenses parecían retener información sobre los esfuerzos de intromisión de China porque no estaban de acuerdo con las políticas de la administración Trump.

Ratcliffe argumentó en su carta de enero de 2021 que la opinión mayoritaria en la ICA sobre la intromisión en las elecciones de 2020 "da la falsa impresión" de que el oficial nacional de inteligencia para cibernética "es el único analista que sostiene la opinión minoritaria sobre China."

"Añado mi voz en apoyo de la opinión minoritaria declarada -basada en todas las fuentes de inteligencia disponibles, con definiciones aplicadas consistentemente, y alcanzada independientemente de consideraciones políticas o presiones indebidas- de que la República Popular China intentó influir en las elecciones federales estadounidenses de 2020", dijo Ratcliffe en enero de 2021.

Ratcliffe también testificó ante el Congreso en abril de 2023 que la CIA y otras agencias de espionaje tenían pruebas suficientes para salir de la valla y unirse al FBI y al Departamento de Energía en la conclusión de que el SARS-CoV-2 se originó con toda probabilidad en el laboratorio de Wuhan, y hinted that the U.S. intelligence community was holding back because of the significant ramifications such public conclusions would have for the U.S.-China.

La CIA, bajo el nuevo Director Ratcliffe, reveló entonces en enero de este año que "la CIA evalúa con baja confianza que un origen relacionado con la investigación de la pandemia COVID-19 es más probable que un origen natural basado en el conjunto de informes disponibles."

Las preocupaciones van más allá de 2016, incluyendo el síndrome de La Habana y los orígenes de COVID



Crawford conectó la controversia sobre el memorando de lecciones aprendidas de la CIA con preocupaciones más amplias que tiene sobre la politización de la inteligencia.

Subrayó a Trump que "nuestras preocupaciones sobre el comercio analítico no se limitan a un solo aspecto de la ICA de 2016, e incluyen asuntos bajo investigación actual por HPSCI como el trabajo de la CIA sobre Incidentes Anómalos de Salud y COVID."

El misterio que se esconde tras el llamado "síndrome de La Habana" -denominado oficialmente incidentes sanitarios anómalos (AHI, por sus siglas en inglés)- sigue abierto, y varios republicanos han empezado a argumentar cada vez más que la comunidad de inteligencia estadounidense ha estado restando importancia indebidamente a la posibilidad de que un adversario extranjero esté detrás de los síntomas que supuestamente han afectado a algunos espías y diplomáticos estadounidenses.

El Subcomité de Inteligencia de la CIA de la Cámara de Representantes -dirigido entonces por Crawford- publicó en diciembre del año pasado un informe provisional no clasificado en el que sostenía que un enemigo extranjero podría estar detrás de los AHI y que los dirigentes de las agencias de espionaje estadounidenses habían descartado erróneamente esta hipótesis.

"Cada vez es más probable que un adversario extranjero sea el responsable de una parte de los AHI denunciados", argumentaba el informe de Crawford de diciembre. "El Comité tiene pruebas directas de que la Evaluación de la Comunidad de Inteligencia sobre AHI se desarrolló de una manera incompatible con la integridad analítica y el rigor. La evaluación es lo suficientemente problemática como para dificultar la confianza del Subcomité en el proceso y las conclusiones de la Comunidad de Inteligencia."

El subcomité de Crawford afirmó que "la Comunidad de Inteligencia trató de obstaculizar la investigación del Subcomité de la CIA en todo momento" y que "las conclusiones publicadas por el DNI en la Evaluación no clasificada de la Comunidad de Inteligencia (ICA) sobre AHI son dudosas en el mejor de los casos y engañosas en el peor".

A finales de 2022, los republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes tambiénpublicaron un informe en el que criticaban a la comunidad de inteligencia por su gestión de la investigación sobre los orígenes de COVID-19.

Los republicanos del HPSCI concluyeron entonces que "la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos tiene capacidades únicas para obtener información relevante y determinar los orígenes de COVID-19", pero que "sus esfuerzos hasta la fecha se han quedado cortos, tanto en sus propias evaluaciones como en lo que ha estado dispuesta a compartir" tanto con el Congreso como con el público estadounidense.

"Basándonos en nuestra investigación, que incluye una variedad de información pública y no pública, concluimos que hay indicios de que el SARS-CoV-2 puede haber estado vinculado al programa de investigación de armas biológicas de China y haberse extendido a la población humana durante un incidente relacionado con el laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan", evaluaron los republicanos del HPSCI en un informe de diciembre de 2022. "El CI no ha abordado adecuadamente esta información".

Los republicanos del HPSCI también dijeron en 2022 que había "razones para creer que el IC restó importancia a la posibilidad de que el SARS-CoV-2 estuviera relacionado con el programa de armas biológicas de China."

