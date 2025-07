Trump amenaza los contratos gubernamentales de Musk y los lazos del fundador de SpaceX con China podrían recibir un nuevo escrutinio

El presidente Donald Trump ha sugerido que podría poner fin a los lucrativos contratos de Elon Musk con el Gobierno federal, y los negocios chinos del fundador de SpaceX podrían ser objeto de un renovado escrutinio regulatorio, dado que Trump ha sugerido que Musk podría ser "susceptible" de recibir influencias debido a esos vínculos con China.

Musk está muy invertido en China para fabricar y vender sus coches eléctricos Tesla, y ha elogiado repetidamente al pueblo chino mientras felicitó al Partido Comunista Chino hace nueve años por sus logros económicos, incluso cuando el Pentágono y la NASA dependen ahora en gran medida de otra empresa de Musk, SpaceX, para lanzar satélites y astronautas al espacio.

Irónicamente, el presidente, que se defendió de las acusaciones infundadas de que estaba bajo la influencia de Rusia, dijo en marzo que Musk podría ser "susceptible" de ser influenciado debido a su lucrativo negocio de Tesla en China. Meses después del comentario de Trump, se ha desarrollado una disputa pública en las redes sociales entre los dos hombres - con Trump amenazando con retirar los contratos gubernamentales de Musk como propietario de SpaceX amenazando con hacer campaña contra cualquier republicano que vote a favor del "One Big Beautiful Bill" de Trump.

Los lucrativos contratos gubernamentales de Musk y la polémica sobre su autorización de seguridad dan a Trump una ventaja potencial sobre el fundador de SpaceX en su lucha.

Luchando contra el "Gran y Hermoso Proyecto de Ley"





Musk ha pasado los últimos días batallando contra el gran proyecto de ley de Trump -que Musk ha retratado como fiscalmente irresponsable y afirmado "destruirá millones de puestos de trabajo en Estados Unidos" ya que "da limosnas a las industrias del pasado mientras perjudica gravemente a las industrias del futuro."

La réplica de Trump es sugerir que la oposición de Musk está motivada por intereses financieros personales, porque el proyecto de ley acaba con los mandatos de los vehículos eléctricos. "Elon Musk sabía, mucho antes de que me apoyara tan fuertemente para Presidente, que yo estaba fuertemente en contra del Mandato EV. Es ridículo, y siempre fue una parte importante de mi campaña. Los coches eléctricos están bien, pero no todo el mundo debería estar obligado a poseer uno", dijo Trump el martes en Truth Social.

"Elon puede recibir más subsidios que cualquier ser humano en la historia, por mucho, y sin subsidios, Elon probablemente tendría que cerrar la tienda y volver a casa a Sudáfrica. Se acabaron los lanzamientos de cohetes, los satélites y la producción de coches eléctricos, y nuestro país se ahorraría una FORTUNA. Tal vez deberíamos tener DOGE tomar un buen, duro, mira esto? SE AHORRARÁ MUCHO DINERO!" Dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Musk dijo en su plataforma competidora de medios sociales X el miércoles que el argumento de Trump era "simplemente erróneo [emoji de encogimiento de hombros]" y "tan decepcionante."

Los republicanos del Senado aprobaron el martes su versión de la gran ley de Trump. La votación fue 50-50, con el vicepresidente JD Vance emitiendo el voto de desempate. El proyecto de ley volvió entonces a la Cámara de Representantes, liderada por el Partido Republicano, para las votaciones finales.

Musk, China y los coches eléctricos



Este año, Musk ha enmarcado repetidamente las cuestiones de los vehículos eléctricos y la energía solar en relación con China. El hombre más rico del mundo, según laLista Forbes de multimillonarios, tuiteó en febrero que "China es de lejos el líder en coches eléctricos y energía solar producida." twitteó en abril que "China es un consumidor de productos manufacturados mucho mayor que Estados Unidos. Este año, los consumidores chinos comprarán más coches que Estados Unidos y Europa juntos."

Musk respondió en mayo a las afirmaciones de que, supuestamente, en solo los últimos cinco años China se había hecho con el mercado de la fabricación de automóviles, respondiendo que"¡China también es el mayor comprador de coches! Este año, China COMPRARÁ más coches que América y Europa juntas".

Y dijo en junio que "la mayoría de la gente no se da cuenta de cuánta energía solar ha instalado China. Suficiente para abastecer a media América".

"El reto fundamental es que China tiene casi 4 veces la población de Estados Unidos y su PIB per cápita tiende a aproximarse al de Estados Unidos. Si esta tendencia continúa, China tendrá una economía 4 veces mayor. Incluso si el crecimiento de su PIB per cápita disminuye, la economía china será al menos entre 2 y 3 veces mayor que la estadounidense. Simple math," Musk tweeteó el mes pasado, diciendo enotro tweet que "la energía solar en China superará TODAS las fuentes de electricidad combinadas en los EE.UU. en 3 o 4 años. Despertad".

Cada vez hay más en juego



Esta semana, mientras hablaba con los periodistas fuera de la Casa Blanca, Trump fue preguntado si deportaría a Musk. "No lo sé, creo que tendremos que echar un vistazo", respondió Trump. "Puede que tengamos que ponerle DOGE a Elon. ¿Sabes lo que es DOGE? El monstruo que podría tener que volver y comerse a Elon. ¿No sería terrible? Él recibe un montón de subsidios... pero Elon está muy molesto porque el mandato EV va a ser terminado... No todo el mundo quiere un coche eléctrico".

Musk respondió en Twitter: "Tan tentador escalar esto. Tan, tan tentador. Pero me abstendré por ahora".

"¿De qué sirve que Doge ahorre $160B cuando este proyecto de ley aumenta el techo de la deuda en $5T? Es una burla al trabajo", dijo Musk en Twitter el martes, también preguntando: "¿Y cómo se supone que llegaremos a Marte si Estados Unidos entra en bancarrota de facto?".

Mientras estaba en Florida recorriendo el centro de detención de inmigrantes ilegales "Alligator Alcatraz", un periodista dijo que Musk estaba atacando de nuevo el proyecto de ley de Trump y le preguntó si los republicanos se dejarían influir por el fundador de SpaceX y su dinero.

"No, no lo creo", respondió Trump . "Creo que lo que va a pasar es que DOGE va a mirar a Musk, y si DOGE mira a Musk vamos a ahorrar una fortuna. ... No creo que deba jugar a ese juego conmigo".

Musk no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por Just the News a través de Tesla y SpaceX.

La reunión de Musk en el Pentágono empañada por las "Fake News" y la preocupación por China



La reunión de Musk en marzo en el Pentágono causó un poco de revuelo, y dio lugar a que Trump señalara sus preocupaciones sobre los posibles conflictos de intereses de Musk relacionados con China.

The New York Times citó en marzo a "funcionarios estadounidenses" anónimos cuando informaba bajo un titular que decía "El Pentágono preparó una reunión informativa para Musk sobre una posible guerra con China" y añadía que "El acceso supondría una gran expansión del papel gubernamental de Elon Musk y pondría de relieve sus conflictos de intereses."

Trump se apresuró a deciren Verdad Social que "China ni siquiera será mencionada o discutida". Qué vergonzoso es que los desacreditados medios de comunicación puedan inventar tales mentiras."

Musk pareció coincidir con Trump, al menos en lo que respecta a la desconfianza en los medios de comunicación heredados. twitteó entonces que el medio "es pura propaganda". Además, espero con impaciencia que se procese a quienes en el Pentágono están filtrando información maliciosamente falsa al NYT. Se les encontrará.

"El Secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó en Twitter que Musk iría al Pentágono para una reunión, "pero las noticias falsas cumplen de nuevo: NO es una reunión sobre 'planes de guerra secretos de China'. Es una reunión informal sobre innovación, eficiencia y producción más inteligente. Va a ser genial".

El portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, tweeteó en su momento que "esto es 100% Fake News. Simplemente descarado & maliciosamente equivocado. Elon Musk es un patriota. Estamos orgullosos de tenerlo en el Pentágono".

Trump volvió a rechazar la información de The New York Times sobre un supuesto plan de guerra contra China cuando habló con los periodistas en el Despacho Oval al día siguiente, donde expuso su preocupación por los lazos comerciales de Musk en China.

"No quiero enseñárselo a nadie. Ya sabes, estás hablando de una guerra potencial con China. ... No quiero que otras personas vean -que nadie vea- potenciales [planes de] guerra con China. No queremos tener una guerra potencial con China, pero puedo decirles que si la tuviéramos, estamos muy bien equipados para manejarla, pero no quiero mostrar eso a nadie", dijo Trump. "Pero ciertamente, no se lo mostraría a un hombre de negocios que nos está ayudando tanto y que es un gran patriota.... Pero ciertamente no me gustaría - ya sabes, Elon tiene negocios en China, y sería susceptible, tal vez, a eso. Pero era una historia tan falsa".

El gobierno de Elon Musk contrata principalmente con SpaceX



Las empresas controladas por Musk -principalmente SpaceX- han recibido miles de millones de dólares en contratos federales, con parte del gasto destinado a hacer frente al creciente desafío de China. Reuters informó el mes pasado que "22.000 millones de dólares de los contratos gubernamentales de SpaceX están en riesgo" si Trump sigue adelante con su amenaza de cortar la financiación federal de Musk.

SpaceX no cotiza en bolsa, pero los medios de comunicación financieros informan de que Musk posee una parte significativa de las acciones de SpaceX, pero no en su totalidad. Su participación se estima entre el 42% y el 54%.

Informaba The Washington Post este año de que SpaceX, Tesla y otras empresas de Musk "han recibido al menos 38.000 millones de dólares en contratos gubernamentales, préstamos, subvenciones y créditos fiscales" a lo largo de los años.

The New York Times también informó este año que SpaceX "ya está recibiendo miles de millones de dólares del Pentágono y las agencias federales de espionaje para ayudar a Estados Unidos a construir nuevas redes de satélites militares para tratar de hacer frente a las crecientes amenazas militares de China" y que "la compañía por separado ha recibido cientos de millones de dólares del Pentágono que ahora depende en gran medida de la red de comunicaciones por satélite Starlink de SpaceX para que el personal militar transmita datos en todo el mundo."

El outlet dijo que esto no incluía la financiación clasificada que SpaceX recibió de la Oficina Nacional de Reconocimiento, "que ha contratado a la compañía para construir una nueva constelación de satélites de órbita terrestre baja para espiar a China, Rusia y otras amenazas." Reuters y The Wall Street Journal ambossaid que la red de satélites secretos está siendo construida por Starshield de SpaceX bajo un contrato de 1.800 millones de dólares firmado en 2021 con la oficina.

Un análisis de Newsweek expuso la cantidad de financiación relacionada con la NASA proporcionada a SpaceX de Musk, señalando que "desde 2015, SpaceX ha recibido más de 13.000 millones de dólares en contratos de la NASA." El medio dijo que SpaceX había recibido contratos relacionados con la misión Artemis Moon de la NASA, el transporte de tripulación comercial de la NASA y el reabastecimiento comercial, el vehículo de órbita de la Estación Espacial Internacional de la NASA y el Programa de Servicios de Lanzamiento de la NASA. El medio señaló que SpaceX también recibió financiación para ayudar con el Programa de Carga de Cohetes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Lanzamiento Espacial de Seguridad Nacional de la Fuerza Espacial de Estados Unidos y el uso por parte del Pentágono de Starlink..

Cuando la disputa entre Trump y Musk comenzó a calentarse a principios de junio, la portavoz de la NASA Bethany Stevens tuiteó que "la NASA continuará ejecutando la visión del Presidente para el futuro del espacio. Seguiremos trabajando con nuestros socios de la industria para asegurar que se cumplan los objetivos del Presidente en el espacio."

La saga de la autorización de seguridad de Musk



Durante su segundo mandato, Trump ha revocado las autorizaciones de seguridad de numerosos exfuncionarios gubernamentales de alto perfil y otras personas, como Joe Biden, Kamala Harris, Hillary Clinton, Antony Blinken, Jake Sullivan, así como abogados autodenominados de la "Resistencia", alineados con el Partido Demócrata, como Mark Zaid. Queda por ver si hará lo mismo con Musk.

Funcionarios anónimos dijeron a The New York Times en diciembre del año pasado que "hasta alrededor de 2018, él [Musk] tenía una autorización secreta de nivel medio en SpaceX" y que, en 2018, SpaceX "solicitó una autorización de nivel superior conocida como "alto secreto" en su nombre."

The Times también informó que Musk y SpaceX "han incumplido repetidamente los protocolos federales de información destinados a proteger los secretos de Estado, incluso al no proporcionar algunos detalles de sus reuniones con líderes extranjeros" y que la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa "abrió una revisión sobre el asunto" en 2024, mientras que la Fuerza Aérea y la Oficina del Subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad del Pentágono "iniciaron revisiones por separado" en noviembre.

El medio añadió que la Agencia de Seguridad y Contrainteligencia de Defensa "tardó más de dos años -una duración atípica que era más del doble del tiempo medio- en aprobar la "autorización de seguridad de alto secreto" del Sr. Musk y "sus intereses comerciales en China, donde Tesla tiene una fábrica, también fueron motivo de preocupación" durante la revisión.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt dijo a principios de febrero que "en cuanto a su autorización de seguridad, no estoy segura" de qué tipo de autorización de seguridad tiene Musk, y que "no estoy segura" de si pasó una revisión de antecedentes.

Musk twitteó l más tarde ese mismo mes que "he tenido una autorización de alto secreto durante muchos años y tengo autorizaciones que en sí mismas son clasificadas. Dicho esto, demasiada información se convierte en "clasificada". Si algo se puede encontrar fácilmente en Internet o es claramente obvio, NO debería ser clasificado. Esto impide una comunicación eficaz dentro del gobierno".

La creciente producción e ingresos de Tesla en China



Tesla de Musk depende en gran medida de China tanto para la producción de sus coches como para sus ventas. La Comisión de Bolsa y Valores de Tesla filings hacen referencia a las plantas Gigafactory y Megafactory de Tesla en Shanghái, China. La SEC filings detalla uno de los préstamos que Tesla recibió de China, así como un acuerdo de arrendamiento que Tesla firmó en China.

Las cifras de ingresos globales de Tesla para 2024, que se encuentran en fichas de la SEC de enero, muestran que Tesla recibió 47.725 millones de dólares de ventas en Estados Unidos, 20.944 millones de dólares de ventas en China y 29.021 millones de dólares de ventas en otros lugares del mundo. A modo de comparación, anteriores presentaciones de la SEC por parte de Tesla mostraron cifras de ingresos de 14.870 millones de dólares, 12.650 millones de dólares y 15.200 millones de dólares procedentes de Estados Unidos en 2018, 2019 y 2020, respectivamente, en comparación con los ingresos de Tesla de 1.760 millones de dólares, 2.980 millones de dólares y 6.660 millones de dólares en China durante los mismos plazos.

The Wall Street Journal informó de que "en 2018, Musk visitó Shanghái, donde Li Qiang ejercía entonces como secretario del Partido Comunista, para firmar un acuerdo para que Tesla construyera una planta de 7.000 millones de dólares en la ciudad, su primera planta en el extranjero" y reportó que "el entonces primer ministro Li Keqiang incluso dio una vuelta en Tesla dentro del complejo cerrado de liderazgo Zhongnanhai en 2019".

La versión en línea en inglés del Diario del Pueblo, un periódico oficial del Comité Central del PCCh, dijo en enero de 2019 que "el primer ministro chino Li Keqiang se reunió con el CEO de Tesla, Elon Musk .... [con Li] diciendo que China da la bienvenida a empresas de todos los países para ampliar la cooperación de inversión" y que "Tesla ... abrió nuevos caminos con su fábrica de Shanghái, convirtiéndose en la primera en beneficiarse de una nueva política que permite a los fabricantes de automóviles extranjeros establecer filiales de propiedad total en China." Al parecer, Li llamó a Musk su "viejo amigo" durante una reunión en China en 2024.

Fue reportado por Bloomberg News en 2019 que Tesla "aseguró hasta 521 millones de dólares en préstamos de bancos chinos para construir una fábrica de vehículos y baterías en el país." Bloomberg Tax informó en 2021 que "el Gobierno de Shanghái concedió a la filial Gigafactory Shanghai de Tesla un tipo beneficioso del impuesto de sociedades del 15% para 2019 hasta 2023..... Esto se compara con la tasa legal del 25% del impuesto de sociedades en China."

La Gigafactoría de Tesla en Shanghái "tiene potencial para producir más de 950.000 Model 3/Model Y al año", según un informe de Inside EVs del año pasado. The Washington Post reportó en febrero que Tesla había "abierto una enorme planta de baterías de 200 millones de dólares en Shanghái, cerca de su Gigafactoría de fabricación de automóviles."

Fue reportado por The Wall Street Journal en marzo de 2021 que China estaba restringiendo el uso de los vehículos de Tesla para los militares y las empresas estatales y que Musk supuestamente aseguró a los políticos chinos que la empresa no proporcionaría a EE.UU. datos chinos.

Musk también se reunió con el máximo diplomático chino en EE.UU. en California en marzo de 2022, donde dieron una vuelta en un Tesla. El entonces embajador chino Qin Gang tuiteó una foto de Musk en el asiento del conductor y él mismo en el del pasajero, escribiendo: "Di un paseo en un @Tesla Model S Plaid en #autopilot. Un modelo potente, pero de conducción suave".

En un post borrado desde entonces, Tesla China respondió a Qin con su propio tuit, diciendo en chino: "Gracias embajador Qin Gang, seguiremos trabajando duro." La cuenta de Tesla incluía un emoji de un bíceps flexionado y añadía: "¡Mira hacia arriba y piensa más allá!".

El Diario del Pueblo del PCCh dijo en junio de 2023 que Musk había visitado su Gigafactoría de Tesla en Shanghái, y que Musk dijo a los trabajadores chinos de allí que "en todo el mundo, los coches que producimos aquí no son solo la reproducción más eficiente, sino también la de mayor calidad" y que la Gigafactoría de Shanghái era vista como un "modelo a seguir" para las otras fábricas de Tesla tanto en Estados Unidos como en otros lugares.

El órgano interno del PCCh también dijo ese mes que "el consejero de Estado y ministro de Exteriores chino, Qin Gang, se reunió con el consejero delegado de Tesla, Elon Musk... en Pekín" y que "Musk dijo que Estados Unidos y China comparten intereses entrelazados e inseparables". Tesla se opone a la desvinculación y está dispuesta a seguir expandiendo su negocio en China y compartir las oportunidades de desarrollo del país."

Musk ha utilizado repetidamente su cuenta X para promover las operaciones de Tesla en China. Tuiteó en agosto de 2021 que "¡Tesla China mola!" y en diciembre de 2021 que "Tesla China ha hecho un trabajo increíble." Tuiteó en abril de 2022 que "Tesla China está haciendo un trabajo increíble" y en mayo de 2022 que "el equipo de Tesla China es increíble". Musk tuiteó en abril de 2024 que "el equipo de Tesla China es genial" y en abril de este año que "el Tesla Model Y es el nº 1 en China."

Tesla se topa con algunos baches en la carretera china



En los últimos meses, la Tesla de Musk ha parecido tener problemas en China. The Wall Street Journalinformaba a finales de 2024 que "para Tesla, China es crucial". La planta de Tesla en Shanghái es la mayor fábrica de coches de la compañía, y la mitad de sus coches a nivel mundial se fabricaron allí en los últimos cuatro trimestres. Durante ese periodo, Tesla vendió más de 900.000 vehículos fabricados en China, casi un tercio de los cuales se enviaron a Europa y otros mercados de ultramar."

Fue reportado por Reuters en enero que Tesla dijo que "sus ventas en China aumentaron un 8,8% a un récord de más de 657.000 coches en 2024" y que sus ventas en China habían "aumentado también un 12,8% en diciembre desde un mes antes a un récord de 83.000 unidades." Pero el outlet informó en junio de este año que "un descenso en las ventas de vehículos eléctricos fabricados por Tesla en China se extendió a un octavo mes en mayo."

The New York Post informó en junio de que "los pedidos iniciales excepcionalmente fuertes del vehículo deportivo utilitario eléctrico YU7 de Xiaomi hicieron que las acciones de la recién llegada empresa automovilística alcanzaran un máximo histórico... y avivaron las especulaciones de que Tesla podría tener que recortar los precios para contraatacar." El outlet dijo que el coche del competidor chino "ha superado en ventas al Model 3 de Tesla en China mensualmente desde diciembre."

No obstante, Musk ha seguido ampliando sus inversiones en China. Reuters informó el mes pasado que "la primera estación de almacenamiento de baterías a escala de red de Tesla en China que utilizará sus baterías megapack se ubicará en Shanghái" y que el acuerdo de inversión de 556,8 millones de dólares se firmó entre Tesla, China Kangfu International Leasing Co. y el gobierno local del PCCh en Shanghái.

Las perspectivas de Musk sobre China siguen siendo optimistas

.

"En mi opinión, China es lo máximo. Ya sabes, la energía en China es genial", dijo. "La gente allí - hay un montón de gente inteligente y trabajadora que realmente - no tienen derecho, no son complacientes, mientras que veo en Estados Unidos, cada vez más, mucha más complacencia y derecho."

Musk twitteó en respuesta a la conmemoración del centenario del PCCh: "La prosperidad económica que ha alcanzado China es realmente asombrosa, ¡especialmente en infraestructuras! Animo a la gente a que la visite y lo vea por sí misma". Musk compartió su tuit con sus numerosos seguidores en Weibo, la plataforma de blogs con sede en China.

"Lo que más me atrae del Plan Quinquenal de China es el tremendo compromiso con una economía baja en carbono y, en última instancia, con una economía energética sostenible. En el Plan Quinquenal, China se ha comprometido a alcanzar el pico de emisiones de carbono antes de 2030 y a tener una economía energética sostenible en 2060. Son objetivos muy agresivos, y creo que son grandes objetivos, y ojalá más países tuvieran realmente estos objetivos", dijo Musk en marzo de 2021 durante una entrevista con la televisión estatal China Central Television..

Musk añadió: "China, creo, será a largo plazo nuestro mayor mercado... Me gustaría ser optimista. Estoy muy seguro de que el futuro de China va a ser grande y que China se dirige a ser la mayor economía del mundo y mucha prosperidad en el futuro, y este Plan Quinquenal va a ser una parte de hacer que la prosperidad suceda."

Tesla promocionó una nueva sala de exposición de coches en Xinjiang en las redes sociales chinas en la Nochevieja de 2021, una semana después de que el entonces presidente Joe Biden firmara una ley que prohíbe las importaciones vinculadas al trabajo forzado en la región, donde Estados Unidos dice que el Gobierno chino está llevando a cabo un genocidio contra los musulmanes uigures.

"El último día de 2021, nos reuniremos en Xinjiang. En 2022, ¡lancemos juntos a Xinjiang en su viaje eléctrico!", rezaba un publicación borrada por Tesla, mientras que en una de las imágenes aparecía un cartel que decía que "Tesla [ama] Xinjiang."

"¡Centro Tesla de Urumqi oficialmente inaugurado!", decía en Weibo otro post de Tesla en chino. "Como el primer centro Tesla en Xinjiang, integra ventas, postventa y entrega para ayudar a los usuarios de Xinjiang a disfrutar de una experiencia de servicio integral, y también acompañar a los propietarios de Tesla en su viaje occidental."

Musk predecía en diciembre de 2021 que "China va a tener probablemente una economía dos o tres veces mayor que la de Estados Unidos" y afirmaba que "Tesla tiene una buena relación con China, y no pretendo avalar todo lo que hace China más de lo que avalaría, digamos, todo lo que hace Estados Unidos, o cualquier país."

Poco después de que Musk comprara Twitter (ahora X) en 2022, los propagandistas del PCCh pidieron al multimillonario que retirara las etiquetas de "medios afiliados al Estado" de sus cuentas de Twitter. Finalmente, esas etiquetas se eliminaron de todas esas cuentas X, aunque no hay pruebas de que se debiera a la insistencia de nadie en China.

Musk escribió un ensayo en China Cyberspace, una revista mensual dirigida por la Administración del Ciberespacio de China del gobierno chino en julio de 2024 y republicada por el Canal de Pekín. Musk escribió que "espero que más personas se unan a nosotros en nuestra lucha por acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible. También doy la bienvenida a más socios chinos con ideas afines para que se unan a nosotros en la exploración de la energía limpia, la inteligencia artificial, la colaboración hombre-máquina y la exploración espacial para crear un futuro que merezca la pena esperar."

SpaceX frente al programa espacial chino



Musk se mantiene firme en que SpaceX es superior al programa espacial chino, incluso cuando lo ha elogiado.

Fue reportado por ProPublica en marzo que "SpaceX permite a los inversores de China comprar participaciones en la compañía siempre y cuando los fondos sean enrutados a través de las Islas Caimán u otros centros de secretismo offshore, según registros judiciales previamente no reportados."

The Financial Times también informó ese mes de que "ricos inversores chinos están canalizando discretamente decenas de millones de dólares en empresas privadas controladas por Elon Musk utilizando un acuerdo que oculta sus identidades a la vista del público, según gestores de activos e inversores implicados en las transacciones. ... El dinero está fluyendo hacia las empresas no públicas de Musk, incluyendo xAI, Neuralink y SpaceX."

Un informe de finales del año pasado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank bipartidista de política exterior, tradujo del chino un trío de documentos escritos por profesores chinos vinculados al ejército en China. El informe del think tank concluía que "todos ellos concluyen con una evaluación muy cruda de la amenaza que Starlink supone para los intereses de seguridad de China."

Aunque Musk tuiteó en mayo de 2023 que "el programa espacial chino está mucho más avanzado de lo que la mayoría de la gente cree" y en octubre de 2024 que "el programa espacial chino es muy impresionante", en marzo de este año Musk insistió en que SpaceX seguía reinando. "El tonelaje a órbita es lo único que importa. SpaceX probablemente hará más del 90% de toda la masa de la Tierra en órbita, China alrededor del 5%, y el resto del mundo (incluyendo el resto de América) alrededor del 5%", dijo Musk en X. "El próximo año, SpaceX probablemente hará el 95% de la masa en órbita, aunque nuestros competidores también crecerán. En menos de 10 años, SpaceX hará el 99% de la carga útil a órbita y más allá."

Las controvertidas opiniones de Musk sobre China y Taiwán



Musk también ha hecho en repetidas ocasiones comentarios polémicos sobre China en política exterior, lo que ha provocado reacciones en contra de algunos funcionarios de Taiwán.

El Gobierno chino respaldó hace ocho años la propuesta de Musk de ceder el control de Taiwán a Pekín convirtiendo la isla independiente en una "región administrativa especial" de China. "Mi recomendación... sería crear una zona administrativa especial para Taiwán que sea razonablemente aceptable, aunque probablemente no haga feliz a todo el mundo", dijo Musk en octubre de 2022 en una entrevista con The Financial Times. "Y es posible, y creo que probablemente, de hecho, que podrían tener un acuerdo que sea más indulgente que Hong Kong".

El medio añadió que "Musk considera que el conflicto sobre Taiwán es inevitable, pero se apresura a señalar que no será el único que sufra las consecuencias. Tesla se verá envuelta en cualquier conflicto, dice".

El entonces embajador de Taiwán en Estados Unidos, Hsiao Bi-khim, criticó a Musk en un tuit: "Taiwán vende muchos productos, pero nuestra libertad y democracia no están en venta. Cualquier propuesta duradera para nuestro futuro debe determinarse pacíficamente, libre de coerción y respetuosa con los deseos democráticos del pueblo de Taiwán."

Musk también dijo en unaentrevista de septiembre de 2023 que "creo que entiendo bien a China. He estado allí muchas veces. Me he reunido con altos dirigentes... durante muchos años. ... Lo fundamental aquí es realmente Taiwán". Dijo que, desde el punto de vista de China, Taiwán era análogo a "Hawai o algo así: una parte integral de China que no es parte de China."

The Wall Street Journal informó el año pasado de que, a finales de 2022, el líder ruso Vladimir Putin pidió a Musk "que evitara activar su servicio de internet por satélite Starlink sobre Taiwán" como "favor" al hombre fuerte chino Xi Jinping.

Queda por ver si Musk seguirá aparentemente del lado de China en los debates de política exterior sobre Taiwán -especialmente en formas que podrían dar dolores de cabeza a la administración Trump- y si sus crecientes lazos comerciales con China serán utilizados por Trump como justificación para retirar algunos de los contratos federales de Musk, o incluso para administrar un castigo más drástico por atreverse a enemistarse con él.

