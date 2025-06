Hegseth presiona a la industria de defensa para que aumente la producción de municiones ante el agotamiento de las reservas y la amenaza de China

Publicado por Jerry Dunleavy - Just The News 30 de junio, 2025

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reunió a algunos de los líderes de los mayores contratistas militares de Estados Unidos en una reunión a puerta cerrada en el Pentágono la semana pasada, instándoles a aumentar la producción de municiones críticamente necesarias en medio de las reservas de armas agotadas y una creciente amenaza de China, Just the News ha podido saber.

Un alto funcionario de la administración Trump, que declinó ser nombrado por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación, dijo a Just the News que la razón principal de la reunión a puerta cerrada del jueves con los líderes de las empresas de defensa -que incluían firmas conocidas como Raytheon, Lockheed Martin y BAE Systems- era tratar de responsabilizar a los fabricantes de municiones para que los combatientes estadounidenses estén equipados para hacer frente a las amenazas del siglo XXI.

La reunión a puerta cerrada se produjo poco después de que Hegseth hiciera una apasionada defensa de los ataques militares estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes a principios de junio.

El funcionario también dijo a Just the News que Hegseth y el subsecretario de Defensa Steve Feinberg, que también estuvo en la reunión con los líderes de la industria, están trabajando para solucionar las ineficiencias que sus predecesores permitieron e ignoraron, y que el dúo animó a los ejecutivos de las empresas de defensa a estar a la altura del momento para afrontar el importante desafío.

Amenazas mundiales sin precedentes

Hegseth dijo a los dirigentes de las empresas de defensa que Estados Unidos se enfrenta a amenazas globales sin precedentes y que no tiene años para esperar a disponer de las municiones necesarias para disuadir o incluso combatir a los adversarios de Estados Unidos, según dijeron a Just the News otras fuentes que deseaban permanecer en el anonimato. Al parecer, Hegseth les dijo que tanto él como el presidente querían resolver la cuestión rápidamente.

La campaña aérea del ejército estadounidense contra los terroristas Houthi respaldados por Irán en Yemen, el esfuerzo de años de Estados Unidos para suministrar un número masivo de sistemas de armas y armamento a Ucrania en su lucha contra los invasores rusos, además de la ayuda de Estados Unidos en la defensa de Israel contra las andanadas de misiles iraníes han mermado el suministro de armamento estadounidense.

Además, Taiwán se enfrenta a una posible invasión por parte de China, con la posibilidad de que Estados Unidos se involucre en la defensa de la nación insular contra un adversario casi par y con armas nucleares.

Sigue sin estar claro si la base industrial de defensa estadounidense (DIB) sería capaz de fabricar el número de armas necesarias para mantener un compromiso a largo plazo contra el Ejército Popular de Liberación (PLA) y la armada china.

¿"Arsenal de la Democracia" 2.0?

Hegseth instó el jueves a las empresas privadas de defensa a estar tan decididas como él y el presidente a acelerar la producción de material militar, dijeron las fuentes, y el secretario de Defensa dijo que esperaba que todos salieran de la reunión con una mentalidad común orientada a la victoria, similar a la que EE.UU adoptó durante la Segunda Guerra Mundial.

El contexto histórico más amplio al que se refería Hegseth era lo que el presidente Franklin Delano Roosevelt denominó el papel de Estados Unidos como "Arsenal de la Democracia" durante la Segunda Guerra Mundial.

La conservadora Heritage Foundation señalaba en un informe de este año que "la base industrial de defensa de Estados Unidos produjo 17 portaaviones, 300.000 aviones y unos 50.000 tanques Sherman sólo entre 1942 y 1945", una hazaña que la actual base industrial de defensa de Estados Unidos no podría conseguir hoy sin una inversión masiva y una reforma significativa.

El Secretario de Defensa aludió específicamente a la fábrica de bombarderos de la Ford Motor Company Willow Run Bomber Plant, famosa por producir uno avión B-24 Liberator cada 63 minutos durante esa guerra. El Museo Henry Ford dice que la planta también produjo 8.685 bombarderos B-24 en 1945.

Feinberg, millonario y antiguo ejecutivo del sector privado, ya ha hablado en repetidas ocasiones de la importancia de mejorar el DIB durante su audiencia de confirmación en el Senado.

"Nuestra cadena de suministro es definitivamente débil. Hay que mejorar nuestra mano de obra", dijo Feinberg al Senado en febrero.

"Una parte importante de la mejora de nuestra cadena de suministro consiste en colaborar más estrechamente con el sector privado. Necesitamos gente dentro del gobierno [que] entienda sus problemas, entienda lo que impulsa a sus consejos de administración, [y entienda] lo que impulsa la presión que reciben de los accionistas."

Feinberg publicó un memorándum en abril en el que anunciaba que "dirigirá el esfuerzo del DoD para reequilibrar y optimizar su plantilla civil con el fin de reconstruir urgentemente nuestro ejército, reavivar el espíritu guerrero y ofrecer la máxima disuasión."

Hegseth: "Rescatar nuestra estancada base industrial de defensa"

Trump declaró en una orden ejecutiva en abril que "es política del Gobierno de Estados Unidos acelerar las adquisiciones de defensa y revitalizar la base industrial de defensa para restaurar la paz a través de la fuerza."

En esa orden, el presidente decía que Estados Unidos "reformará rápidamente nuestros anticuados procesos de adquisición de defensa haciendo hincapié en la rapidez, la flexibilidad y la ejecución" y "modernizará también las funciones y la composición del personal de adquisición de defensa, además de incentivar y recompensar la asunción de riesgos y la innovación por parte de este personal".

Hegseth se hizo eco de esto en un testimonio ante el Congreso a principios de este mes.

"Como ha declarado el presidente Trump, nuestra política es la paz a través de la fuerza. Eso requerirá rescatar nuestra estancada base industrial de defensa", dijo Hegseth al Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes a principios de junio.

"Sólo teniendo el ejército más poderoso y letal del mundo -y concentrándolo donde más se necesita para proteger y hacer avanzar los intereses de Estados Unidos- podemos disuadir a los adversarios de nuestra nación y, si es necesario, prevalecer en cualquier conflicto potencial", dijo a los legisladores.

Hegseth también dijo al Congreso que "aunque el DIB sigue siendo tecnológicamente avanzado y esencial para nuestras capacidades de combate, décadas de falta de inversión lo han dejado tenso, excesivamente consolidado y en riesgo de no seguir el ritmo de las amenazas modernas y cercanas, especialmente en un conflicto prolongado".

Añadió que "a medida que la competencia extranjera ha ido vaciando la fabricación estadounidense, también hemos perdido capacidad y resistencia en nuestra cadena de suministro de defensa", mientras que "la China comunista ha disfrutado de un crecimiento explosivo de la capacidad de fabricación" al mismo tiempo.

El Secretario de Defensa declaró que "reactivar la base industrial de defensa es un componente clave de la reconstrucción del ejército".

La industria de defensa señala que entiende el problema

El trío de gigantescas empresas de defensa que se reunieron con Hegseth el jueves han señalado en repetidas ocasiones -incluso este mes- que comprenden los crecientes desafíos a los que se enfrenta Estados Unidos y la necesidad de suministrar armas para disuadir y hacer frente a esas amenazas.

Lockheedanunció en junio que había entregado al Departamento de Defensa lo que se conoce como paquete de compromiso mínimo (MEP) de la octava batería de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud (THAAD). THAAD es un sistema de defensa antimisiles destinado a interceptar amenazas de misiles balísticos.

La compañía dijo que el MEP consistía en tres lanzadores y una unidad de control de fuego que se emparejarán con el sistema de radar de defensa antimisiles AN/TPY-2 de Raytheon, diseñado para detectar y rastrear misiles balísticos. La compañía dice que "AN/TPY-2 tiene un historial de rendimiento impecable contra todas las clases de misiles balísticos."

"THAAD es un activo probado en combate, que cambia las reglas del juego para Estados Unidos y sus aliados y que se está utilizando en el teatro de operaciones con gran efecto en estos momentos", dijo el vicepresidente de Lockheed, Dawn Golightly . "Esta octava batería mejorará significativamente la capacidad del Ejército de Estados Unidos para responder a las crecientes y cambiantes amenazas de misiles balísticos observadas recientemente, garantizando la seguridad de nuestro país y de sus aliados."

BAE también anunció este mes que se asociaba con el Centro de Armamento del Mando de Desarrollo de Capacidades de Combate (DEVCOM-AC) del Ejército de Estados Unidos para avanzar en el prototipo del obús autopropulsado M109-52. La empresa dijo que el objetivo era mejorar la balística de largo alcance y mejorar los sistemas de artillería a los que tienen acceso los soldados estadounidenses.

"Estamos trabajando con DEVCOM-AC para continuar modernizando las necesidades de precisión de largo alcance del Ejército de Estados Unidos", dijo el director de la línea de productos de artillería de BAE, Dan Furber. "Estamos uniendo sistemas probados en combate con tecnologías maduras para asegurar un salto significativo en la capacidad a un coste mucho menor: ese es el poder en la asociación."

Raytheon anunció además este mes que la Marina estadounidense le había adjudicado un contrato de 1.100 millones de dólares para producir misiles aire-aire avanzados de corto alcance AIM-9X Block II, lo que, según dijo, aumentaría la producción de la empresa a 2.500 misiles cada año.

"Esta adjudicación representa un hito histórico para el programa AIM-9X, que subraya aún más su importancia para EE.UU. y las naciones asociadas", declaró Barbara Borgonovi, presidenta de potencia naval de Raytheon. "A través de nuestra asociación con la Marina de los Estados Unidos, estamos bien posicionados para apoyar este aumento de la demanda".

Conocido comúnmente como "Sidewinder", la Marina dijo del temido misil utilizado en los combates a cara de perro que "el AIM-9X Block II es el misil aire-aire de corto alcance más avanzado del inventario estadounidense, capaz de utilizar su enlace de datos, su maniobrabilidad de vectorización de empuje y su buscador avanzado de imágenes infrarrojas para alcanzar objetivos situados detrás del caza lanzador. El misil ofrece a las tripulaciones de los cazas la oportunidad de efectuar el primer disparo, la primera muerte, que es esencial para la supervivencia durante el combate aéreo".

Rusia y China superan a EE.UU. en producción de material militar

El General de Ejército Christopher Cavoli, Comandante del Mando Europeo de EE.UU. (USEUCOM), dijo al Senado en abril que "Rusia no sólo está reconstituyendo miembros del servicio, sino que también está reemplazando vehículos de combate y municiones a un ritmo sin precedentes."

Dijo que las fuerzas rusas en Ucrania habían perdido 3.000 tanques, 9.000 vehículos blindados, 13.000 sistemas de artillería, y más de 400 sistemas de defensa aérea sólo en el último año, sin embargo, Rusia "está en camino de reemplazarlos a todos."

Cavoli dijo que Rusia había ampliado su producción industrial militar y advirtió que "se espera que la base industrial de defensa rusa despliegue este año 1.500 tanques, 3.000 vehículos blindados y 200 misiles balísticos y de crucero Iskander". Comparativamente, el general dijo que Estados Unidos "sólo produce unos 135 tanques al año y ya no fabrica nuevos vehículos de combate Bradley".

Según se informa, a 15 de junio de 2025, Rusia tiene a mano más de 1.950 misiles estratégicos de diversos tipos, incluidos Kinzhals balísticos, de crucero e hipersónicos, tal y como declaró el departamento de Inteligencia de Defensa de Ucrania a RBC-Ucrania.

Cavoli añadió que "prevemos que Rusia produzca 250.000 proyectiles de artillería al mes, lo que la sitúa en camino de construir un arsenal tres veces mayor que el de Estados Unidos y Europa juntos."

China tiene actualmente la mayor armada del mundo

China también ha utilizado su formidable capacidad de construcción naval militar y comercial para reunir la mayor fuerza naval del mundo de más de 400 buques de guerra y de apoyo, según un análisis del Center for Strategic and International Studies, una organización bipartidista de investigación política sin ánimo de lucro "dedicada a promover ideas prácticas para afrontar los mayores retos del mundo."

La flota estadounidense más pequeña pesa unos 296 buques de guerra y de apoyo, a pesar de que el plan de construcción naval de la Armada para 2025 prevé una flota de 381 buques de combate. Según un análisis del Wall Street Journal de diciembre, los buques estadounidenses representan menos del 1% de los buques comerciales a flote en el mundo, .

La RPC es capaz de construir buques de guerra a un ritmo más de 200 veces superior al de Estados Unidos, según una evaluación de la inteligencia naval estadounidense filtrada al boletín del sector The War Zone. El gráfico no clasificado que se filtró muestra que los astilleros chinos tienen una capacidad de aproximadamente 23,25 millones, frente a la capacidad estadounidense de apenas 100.000 toneladas.

Trump emitió una orden ejecutiva en abril en la que argumentaba que "la capacidad de construcción naval comercial y la mano de obra marítima de Estados Unidos se han visto debilitadas por décadas de negligencia del Gobierno, lo que ha provocado el declive de una base industrial antaño fuerte y, al mismo tiempo, ha empoderado a nuestros adversarios y erosionado la seguridad nacional de Estados Unidos".

Subrayó que "la política de Estados Unidos es revitalizar y reconstruir las industrias marítimas nacionales y la mano de obra para promover la seguridad nacional y la prosperidad económica."

Los conflictos mundiales consumen el armamento estadounidense

La participación de Estados Unidos en la lucha contra los houthis, el suministro a los ucranianos y la ayuda a la defensa de Israel ha agotado las reservas de municiones estadounidenses.

A finales de abril, el Departamento de Defensa divulgó algunos detalles en un comunicado de prensa referido a la campaña "Operación Rough Rider" contra los houthis en Yemen, revelando que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había "atacado más de 800 objetivos" y había "matado a cientos de combatientes y líderes houthis, incluidos altos responsables de misiles y UAV [vehículos aéreos no tripulados] houthis".

Los cientos de ataques también "destruyeron múltiples instalaciones de mando y control, sistemas de defensa aérea, instalaciones de fabricación de armas avanzadas y lugares de almacenamiento de armas avanzadas." La operación, que supuso el despliegue del Grupo de Ataque de Portaaviones Harry S. Truman y del Grupo de Ataque de Portaaviones Carl Vinson, infligió graves daños a los houthis, pero también agotó cientos de municiones críticas de precisión estadounidenses.

A mediados de marzo, el Departamento de Estado divulgó sus propias cifras detallando la magnitud del armamento que Estados Unidos había proporcionado a Ucrania hasta ese momento desde la invasión rusa a principios de 2022. El departamento dijo que Estados Unidos había "proporcionado 66.900 millones de dólares en asistencia militar desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania" y que la autoridad de reducción presidencial de emergencia se había utilizado "en 55 ocasiones desde agosto de 2021 para proporcionar a Ucrania asistencia militar por un total aproximado de 31.700 millones de dólares de los arsenales del DoD."

Ucrania es el mayor sumidero de munición estadounidense

El total de sistemas de armamento proporcionados a Ucrania fue amplio, incluyendo tres baterías de defensa antiaérea Patriot, doce Sistemas Nacionales Avanzados de Misiles Tierra-Aire (NASAMS), más de 3.000 misiles antiaéreos Stinger, una serie de otros misiles para defensa antiaérea, cañones antiaéreos y munición, y más de 40 Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS).

Las armas suministradas a Ucrania por Estados Unidos incluían también más de doscientos obuses de 155 mm y más de tres millones de proyectiles de artillería de 155 mm, más de 7.000 proyectiles de artillería de 155 mm guiados con precisión, setenta y dos obuses de 105 mm y un millón de proyectiles de artillería de 105 mm, al menos 10.000 sistemas antiblindaje Javelin y más de 300 sistemas de mortero y 700.000 proyectiles de mortero.

The Wall Street Journal también informó en junio, en medio de los enfrentamientos entre Israel e Irán, de que Estados Unidos "se apresuraba a reforzar las defensas de Israel, enviando más buques de guerra capaces de derribar misiles balísticos a la región a medida que los ataques iraníes agotaban las reservas de interceptores de Israel". El medio añadió que "Estados Unidos se enfrenta a sus propias preocupaciones sobre los suministros de interceptores" porque "los suministros desviados al conflicto en Oriente Medio están llegando a expensas de los disponibles en caso de un conflicto mayor con China."

La revista Military Watch Magazine estimó a finales de este mes que el ejército estadounidense había "consumido entre el 15% y el 20% de todas las municiones de su arsenal desplegado globalmente" de sistemas antimisiles de largo alcance THAAD durante la semana y media que duró la defensa de alta intensidad de la población civil israelí contra los ataques de misiles balísticos iraníes en junio. El medio estimó que el "gasto total de interceptores ascendió a unos 60-80 interceptores durante el conflicto de once días".

Promesas hechas a Taiwán

Las armas que Estados Unidos ha prometido suministrar a Taiwán han tardado en llegar, lo que ha llevado al país insular del Pacífico a esperar un retraso de miles de millones de dólares en armamento.

El libertario Instituto CATO informó en enero que "el retraso de las armas estadounidenses que han sido vendidas pero no entregadas a Taiwán experimentó varios cambios en diciembre de 2024, siendo el resultado neto una reducción de 77 millones de dólares en el retraso, que ahora asciende a 21.870 millones de dólares". El think tank dijo que "la tercera mayor venta de armas en el backlog, una venta en julio de 2019 de 108 tanques Abrams valorados en $ 2 mil millones, comenzó la entrega en diciembre."

Un informe para la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason dijo en abril que no hubo casos de ventas militares extranjeras alertados al Congreso en los primeros 100 días de Trump en el cargo y "no hay informes de grandes ventas de armas que se entreguen a Taiwán en abril de 2025." El escritor evaluó "el valor total en dólares del atraso para permanecer en $ 21,54 mil millones."

Los propios líderes de la Marina dieron la voz de alarma a principios de la semana pasada sobre el agotamiento de las municiones estadounidenses, con el almirante James W. Kilby, jefe interino de operaciones navales, diciendo al Senado que los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses eran muy eficaces en la defensa contra las andanadas de misiles balísticos iraníes dirigidos a Israel - pero que los almacenes de armas estadounidenses también se estaban consumiendo rápidamente.

El líder de la Armada dice que las municiones estadounidenses se agotan "a un ritmo alarmante"

El senador Brian Schatz, demócrata de Hawai, dijo a Kirby que la última ronda de combates en Oriente Medio ha provocado que se gaste un gran número de municiones estadounidenses para defender a Israel contra Irán, y le preguntó si la Armada dispone actualmente de todos los misiles de defensa Standard Missile-3 (SM-3) que necesita para hacer frente a las amenazas globales.

"Lo hacemos, señor, pero estamos, en su opinión, utilizándolos a un ritmo alarmante", dijo Kirby a la Comisión de Asignaciones del Senado el pasado martes. "Como saben, se trata de misiles adquiridos por la Agencia de Defensa de Misiles y entregados a la Armada para nuestro uso. Y los estamos utilizando con bastante eficacia en la defensa de Israel".

Senador Mitch McConnell, R-Ky., le dijo El secretario de la Armada, John Phelan, durante la misma audiencia que "necesitamos más municiones, interceptores de defensa aérea, fuegos de largo alcance, artillería" y que "el conflicto reciente nos dice que necesitamos muchas más de ellas, y la experiencia reciente nos muestra que nuestra industria no las está produciendo lo suficientemente rápido."

"Financiar plenamente nuestra base industrial de municiones es esencial, tanto para el corto plazo como para el futuro. ... Es algo en lo que tenemos que centrarnos y solucionarlo", dijo Phelan, y añadió: "Estamos estudiando diferentes vías, incluidas otras partes y diferentes formas de fabricar algunas de estas municiones. Se trata de una gran prioridad tanto para el Secretario de Defensa como para el Presidente, y le estamos dedicando tanto esfuerzo y tiempo como a la construcción naval. Así que es fundamental".

Kilby tambiéndijo al comité del Senado la semana pasada que "las reducciones presidenciales y los gastos de combate no planificados de los dos últimos años han puesto a prueba los inventarios de la Armada", por lo que "debemos aumentar nuestras inversiones para reponerlos". El jefe de operaciones navales dijo que la Armada "sigue comprometida a trabajar con la industria para identificar los retos de fabricación y las oportunidades de inversión para racionalizar las pruebas y embarcar a contratistas no tradicionales" y que la Armada también está "invirtiendo en su base industrial orgánica para asegurar que podemos acelerar la producción de municiones en el futuro inmediato."

Phelan subrayó ante el comité del Senado la semana pasada que "los continuos compromisos en el Mar Rojo han agudizado mi atención sobre nuestro arsenal de municiones" y que "desde octubre de 2023, los buques de la Armada han participado en operaciones de combate contra los rebeldes Houthi, gastando muchas municiones de defensa aérea que estamos trabajando con la industria para reponer."

"Trabajaré para garantizar que nuestra Armada pueda aumentar su arsenal de municiones de una manera oportuna y fiscalmente equilibrada que no degrade nuestra seguridad", dijo el secretario de la Armada. "No podemos permitirnos quedarnos sin munición durante un combate".

El ejército de EE.UU. "ha sido capaz de aumentar" la producción de municiones

Los líderes del Ejército de Tierra de EE.UU. argumentaron a principios de junio que han sido capaces de aumentar la producción de municiones para hacer frente a los crecientes desafíos, mientras que un alto funcionario del Pentágono dijo que EE.UU. se enfrenta a un déficit real de múltiples sistemas de armas importantes. Los comentarios se hicieron ante el Subcomité de Fuerzas Tácticas Aéreas y Terrestres del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes durante una audiencia sobre "Modernización de la Base Industrial de Municiones del Ejército".

"Los recientes conflictos simultáneos en todo el mundo han puesto de relieve la importancia de la base industrial de defensa, especialmente en lo que se refiere a municiones. El Ejército, en estrecha colaboración con el Congreso, ha sido capaz de aumentar nuestra capacidad actual no sólo para apoyar las necesidades del Ejército, sino también las de nuestros socios extranjeros", dijeron el general de división John Reim, comandante general del Arsenal de Picatinny, y Chris Grassano, director del Centro de Armamento del Mando de Desarrollo de Capacidades de Combate del Ejército de Tierra. Army combat capabilities development command armaments center, y el general de brigada Daniel Duncan, comandante del mando conjunto de municiones, en una declaración conjunta ante el comité de la Cámara de Representantes.

Steven Morani, Subsecretario de Defensa en funciones para Sostenimiento, advirtió al comité de la Cámara de Representantes que el Pentágono "se enfrenta a un déficit de varias municiones críticas. Años de adquisiciones incoherentes y líneas de producción inactivas han afectado negativamente a la base industrial de municiones de Estados Unidos. El Departamento se encuentra en una coyuntura en la que el aumento de la demanda, los esfuerzos de modernización y las ventas militares al extranjero están ejerciendo presión sobre la base industrial de defensa."

"El Departamento de Defensa debe aumentar las reservas de municiones críticas para hacer frente a las deficiencias de capacidad que tienen el potencial de socavar la seguridad nacional de Estados Unidos", dijo Morani. "Los inventarios actuales de municiones están agotados, y la capacidad de producción actual no está dimensionada para seguir el ritmo del aumento de la demanda. Un inventario de municiones sólido y fácilmente disponible es fundamental para restablecer la disuasión y garantizar que nuestros combatientes tengan la resistencia necesaria para luchar en un conflicto prolongado. Para hacer frente a este reto, el Departamento está trabajando enérgicamente para aumentar las existencias de municiones estadounidenses lo antes posible."

El comandante del Indo-Pacífico se preocupa por la escasez de misiles y la amenaza china

El almirante de la Armada Samuel Paparo, comandante del Mando Indo-Pacífico de los Estados Unidos (INDOPACOM), lleva meses advirtiendo de la escasez de municiones en su teatro de operaciones en medio de una acumulación militar china sin precedentes.

"Hasta este año, en el que la mayoría de las armas empleadas eran piezas de artillería y armas de corto alcance, yo había dicho que en absoluto", dijo Paparo a la Brookings Institution en noviembre, cuando se le preguntó si la preparación para la defensa en la región IndoPacom se había visto afectada por los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania y entre Irán e Israel.

"Pero ahora, con algunos de los Patriots que se han empleado, algunos de los misiles aire-aire que se han empleado, ahora se está comiendo las existencias, ya sabes, y decir lo contrario sería deshonesto".

El comandante de la Marina dijo que los arsenales de municiones de EE.UU. son "fungibles" en todos los posibles teatros militares y que "ninguno está reservado para un teatro en particular, sino que cualquiera puede trasladarse con presteza a cualquier teatro". Paparo dijo del movimiento de municiones fuera del Pacífico que "inherentemente, impone costes a la preparación de Estados Unidos para responder en la región Indo-Pacífica, que es el teatro más estresante por la cantidad y calidad de las municiones, porque la RPC es el adversario potencial más capaz del mundo".

Cuando se le preguntó si Taiwán debería preocuparse por los arsenales estadounidenses y el efecto que los múltiples conflictos mundiales están teniendo sobre ellos, Paparo respondió: "Cuando dices preocuparse, ya sabes, ¿debería quitarles el sueño? Deberíamos reponer esas reservas, y algo más". Ya estaba insatisfecho con la profundidad de la revista. Estoy un poco más insatisfecho con la profundidad de la revista. Es hora de hablar claro".

La revista especializada Defense News opinó en mayo del año pasado que el presupuesto de la administración Biden para el año fiscal 2025 "recorta la defensa antimisiles cuando la necesitamos más que nunca."

Paparo tambiénhabló en el Foro de Defensa de Honolulu en febrero, donde volvió a advertir sobre la escasez de misiles.

"Nuestros cargadores se agotan. Nuestros retrasos en el mantenimiento aumentan cada mes para cada elemento crítico de las fuerzas conjuntas - Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Infantería de Marina, Fuerza Espacial, Guardacostas. ... Operamos con márgenes de error cada vez más estrechos", advirtió el jefe del INDOPACOM . "Nuestros adversarios ven estas lagunas y se mueven agresivamente para explotarlas. ... Nuestros arsenales de municiones guiadas de precisión se sitúan muy por debajo de nuestros niveles requeridos."

El líder del INDOPACOM dijo al Comité de Servicios Armados del Senado en abril que "el Indo-Pacífico sigue siendo el teatro prioritario del Departamento de Defensa" y que "China continúa persiguiendo una modernización militar sin precedentes y un comportamiento cada vez más agresivo que amenaza a la patria estadounidense, a nuestros aliados y a nuestros socios." Advirtió de que "las agresivas maniobras de Pekín en torno a Taiwán no son simples ejercicios: son ensayos generales para una unificación forzosa."

Paparo dijo que la Iniciativa de Disuasión en el Pacífico estaba "diseñada para contrarrestar la amenaza china invirtiendo en iniciativas clave de preparación y desarrollo de capacidades" - cuyos ejemplos incluyen "infraestructuras reforzadas, preposicionamiento de municiones y equipos, aumento de la presencia rotacional y mejora de la interoperabilidad aliada."

El comandante del INDOPACOM intervino en el Simposio de las Fuerzas Terrestres del Pacífico, celebrado en mayo en Hawai, donde habló sobre el papel que desempeñaría el Ejército estadounidense en una posible guerra con China.

"Sí, la región lleva el nombre de los océanos, pero los seres humanos viven en la tierra... Piensas en todos los activos y la infraestructura en esta isla que tienen que ser defendidos, y luego piensas en todo lo que a medida que te alejas hacia el oeste tiene que ser defendido, y hay un lugar significativo para el Ejército en un conflicto en el Indo-Pacífico", dijo Paparo.

Los grupos de reflexión alertan sobre la esclerótica base industrial de defensa estadounidense

Los grupos de expertos conservadores que pueden tener el oído de los líderes republicanos en el Congreso y de los de la administración Trump también han estado haciendo sonar la alarma sobre la necesidad de arreglar la industria de defensa de Estados Unidos.

El derechista Instituto Hudson evaluó en marzo que "las carencias en la capacidad y adaptabilidad de las armas estadounidenses serán más problemáticas contra un adversario como China, que cuenta con una gran base de fabricación y lucharía desde su propio territorio".

El think tank también afirmó que "para contrarrestar las ventajas geográficas e industriales de China, el ejército estadounidense tendrá que seguir dos líneas principales de esfuerzo": 1. 1. Operaciones de contra-detección para reducir el rendimiento de los fuegos enemigos. Nuevas armas que el DoD pueda construir en mayor número y con mayor flexibilidad en comparación con las municiones preferidas hoy en día."

Del mismo modo, la conservadora Heritage Foundation advertía en abril que "si Estados Unidos carece de capacidad para producir sólo una parte de lo que el ejército ucraniano necesita para defenderse de Rusia, que tiene una economía inferior a una décima parte de la de Estados Unidos, desde luego no puede igualar la capacidad de China para mantener una guerra mediante la producción." El think tank afirmó que "es fundamental que el Congreso, el Departamento de Defensa y la industria apliquen y adopten políticas que aumenten la producción, fomenten la innovación y aseguren las cadenas de suministro", y que de no hacerlo "se pondrá en peligro la capacidad de Estados Unidos para disuadir a China o, en caso necesario, entrar en guerra".

La derechista Fundación para la Defensa de las Democracias también dijo en abril que "es difícil imaginar una prioridad más alta que tomar medidas para asegurar mejor a Estados Unidos y reforzar la disuasión" y afirmó que "eso requerirá que la administración gaste más en defensa, sobrecargue la base industrial de defensa de Estados Unidos, refuerce la preparación militar de Estados Unidos, reforme el proceso de Ventas Militares Extranjeras y amplíe la asistencia de seguridad a Taiwán, Ucrania e Israel".

La voz de alarma ha sonado -desde el presidente Trump hasta el secretario Hegseth, pasando por los mandos militares, los líderes del Congreso y los grupos de reflexión de la capital del país-, pero está por ver si el DIB se arreglará con la suficiente rapidez como para disuadir a una China cada vez más agresiva.

