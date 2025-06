Un juez federal ordena la supervisión de los "fracasados" programas para personas sin hogar de Los Ángeles, que ofrecen muy pocas camas

Publicado por By Kenneth Schrupp | The Center Square 28 de junio, 2025

Un juez federal dictaminó que la ciudad de Los Ángeles está incumpliendo su acuerdo ordenado por un tribunal de proporcionar otras 12.915 nuevas camas para los sin techo antes de 2027.

El juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. David Carter ordenó la selección de una tercera parte que monitorice el asunto y audiencias trimestrales en persona sobre el estado de los programas de la ciudad.

En 2022, la LA Alliance for Human Rights llegó a un acuerdo con la ciudad de Los Ángeles para crear nuevas "soluciones de vivienda o refugio" antes del 13 de junio de 2027.

La sentencia federal se centró en el incumplimiento del acuerdo por parte de la ciudad. El juez señaló que la ciudad no verificó que los contratistas prestaran los servicios por los que se les pagaba y que la mitad de las nuevas camas para personas sin hogar que dice haber creado no estaban abiertas o no podían verificarse. Según la sentencia, la ciudad ha inflado recientemente su recuento de camas al contabilizar casi 2.000 camas del programa municipal Inside Safe, que aloja a personas sin hogar en hoteles.

El programa Inside Safe ha sido especialmente controvertido debido a sus elevados costes y sus limitados resultados.

En 2023, una investigación de The Center Square descubrió que Los Ángeles gastaba 17.009 dólares por persona sin hogar al mes en el programa Inside Safe, que coloca temporalmente a personas sin hogar en hoteles.

El verano pasado, el interventor municipal Kenneth Mejía publicó datos que mostraban que los 341 millones de dólares gastados hasta la fecha en Inside Safe sólo habían servido a 2.728 personas, de las cuales sólo 30 se habían reunido con sus familias o se habían reintegrado en viviendas no subvencionadas.

Los funcionarios municipales afirman ahora que los costes de alojamiento y manutención de los beneficiarios de Inside Safe ascienden a 7.000 dólares al mes, cifra que no incluye los servicios de apoyo adicionales, a menudo estándar.

El coste anual de 84.000 dólares en alojamiento y manutención por beneficiario de Inside Safe es incluso superior a los 80.366 dólares de ingresos medios por hogar declarados por el censo de la ciudad, que por lo general apoya a una familia de tres miembros.

"En una muestra de 10 revisiones de monitoreo de contratos para el año fiscal 2023-24, LAHSA no mantuvo documentos de trabajo adecuados para ninguna de las revisiones: una revisión no tenía documentación en absoluto, y las nueve restantes carecían de un apoyo claro para las conclusiones extraídas".

El fallo también encontró que la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles no ha verificado consistentemente el "cumplimiento programático" - que se presten los servicios contratados - y que "más de la mitad (51%) de las revisiones planificadas omitieron tales controles".

"En una muestra de 10 revisiones de supervisión de contratos para el año fiscal 2023-24, LAHSA no logró mantener documentos de trabajo adecuados para ninguna de las revisiones: una revisión no tenía documentación en absoluto, y las nueve restantes carecían de un apoyo claro para las conclusiones extraídas", escribió Carter. "Además, ninguna de las revisiones mostraba pruebas de supervisión".

El fallo también identificó que, aunque Los Ángeles había establecido sus propios hitos en el acuerdo de resolución, los ha incumplido sistemáticamente y no ha presentado información precisa sobre el estado de sus hitos.

Carter dijo que una revisión de 1.106 camas reportadas encontró que "el 28% de esas camas no estaban realmente abiertas y ocupables, y la ciudad no pudo proporcionar documentación para confirmar que otro 24% tampoco lo estaban", lo que significa que la mitad de las 4.815 camas que la ciudad informa haber creado acumulativamente para diciembre de 2024 pueden no existir.

Carter también informó de que el recuento trimestral más reciente de camas de la ciudad desde marzo saltó a 6.724 camas creadas debido a "la reciente inclusión de camas Inside Safe", que el juez señaló que los funcionarios de la ciudad estimaron en casi 2.000, o casi lo mismo que el aumento trimestral.

Al contar las camas Inside Safe, la ciudad fue capaz de saltar rápidamente a sólo 58 camas por debajo de su hito requerido de 6.724 camas en ese momento, pero si, como lo apoya la auditoría de recuento de camas, un par de miles de las camas reportadas no existen, la ciudad estaría muy por debajo de su objetivo obligatorio.

Carter también explicó sus razones para no nombrar a la administración judicial de los programas para personas sin hogar de la ciudad, escribiendo que tal acción es "el último recurso después de que se hayan agotado todos los demás remedios menos intrusivos", y que "un enfoque gradual incrementando las medidas de cumplimiento" es "más apropiado".

"Aunque las democracias pueden ser ineficaces e incluso despilfarradoras, sólo los votantes de Los Ángeles tienen el poder de elegir representantes para resolver estos problemas", escribió el juez. "La presión pública ha llevado recientemente a la Ciudad y al Condado a comenzar a hacer reformas estructurales en el sistema de personas sin hogar, incluyendo la retirada de fondos de LAHSA y la formación de nuevas agencias."

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles desfinanció LAHSA, que había sido financiada conjuntamente por el condado y la ciudad de Los Ángeles. No está claro si la ciudad seguirá financiando y optará por reformar LAHSA, o por crear una nueva agencia para las personas sin hogar.

"Los demandantes especulan con que estos cambios inminentes y masivos no marcarán la diferencia, pero el pueblo y sus funcionarios electos tienen derecho a intentarlo", concluyó Carter.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, parece haber respondido a la sentencia continuando pregonando la eficacia del programa Inside Safe. Ella anunció el viernes que una nueva operación en un campamento en Highland Park supuestamente trajo a "más de 45" personas sin hogar "dentro".

"A través de más de 100 operaciones, Inside Safe ha salvado y seguirá salvando vidas", dijo Bass en un comunicado. "Inside Safe está llevando urgentemente a los angelinos al interior de las escuelas, lugares de culto, negocios y más para restaurar las comunidades a través de Los Ángeles".

