Una doctora china exiliada asegura que Pekín entrena a sus científicos para robar información de laboratorios estadounidenses

Publicado por Just The News / Steven Richards 27 de junio, 2025

Un médico que huyó de China tras dar la voz de alarma sobre el covid-19 afirma que los científicos chinos que trabajan en Estados Unidos están entrenados para robar investigaciones de instituciones estadounidenses, representando una importante amenaza para la seguridad nacional.

Li-Meng Yan, doctora nacida en Qingdao, China, afirma que los investigadores de su país están obligados por el Gobierno, a través de un "contrato", a ayudar a robar propiedad intelectual, avances y cualquier otra información de valor para su uso por el Partido Comunista Chino.

La evaluación de la médica se produce cuando la Administración Trump ha lanzado un proceso de depuración de los cientos de científicos extranjeros que trabajan actualmente en Estados Unidos procedentes de "países preocupantes", y a los que se concedió visados con la ayuda de los Institutos Nacionales de Salud y otras agencias federales de investigación, informó Just the News esta semana.

Los investigadores, agentes del PCCh



"Los científicos que obtienen visados de China a EEUU son becarios visitantes. Han firmado el contrato con el Gobierno chino para volver y servir a China con lo que puedan conseguir de EEUU", dijo Li-Meng Yan al programa de televisión Just the News, No Noise.

"Por eso obtienen visados de Pekín. Así que, desde el principio, ya han hecho un trato con el PCCh y se han convertido en una especie de agentes", añadió Yan. "Así que China hace que estas personas vengan aquí, se apoderen de propiedades intelectuales, se apoderen de tecnologías, comprometan a la gente, y eso es como un tumor; como los parásitos van al cuerpo, ellos vienen a este país".

"Así que China utiliza a estas personas, esa es la estrategia nacional china. Washington debe tratarlo como... [una] amenaza nacional... no sólo como casos individuales", concluyó.

Yan huyó de China en abril de 2020 a Estados Unidos, trayendo consigo afirmaciones de que el virus del covid-19 fue "producido en un laboratorio" por científicos chinos. Publicó varios artículos no revisados con sus argumentos que fueron ampliamente criticados por la clase médica estadounidense. Desde que Yan se dio a conocer, han aparecido pruebas de que al menos una agencia de inteligencia estadounidense ha determinado que el virus fue probablemente fabricado en un laboratorio, Just the News informó anteriormente.

La preocupación por los científicos chinos que trabajan en laboratorios estadounidenses se ha agudizado recientemente después de que dos investigadores que trabajaban en un laboratorio de la Universidad de Michigan fueran acusados de intentar introducir de contrabando un patógeno tóxico en Estados Unidos.

Estos incidentes, según Yan, apuntan a la amenaza real de que China utilice laboratorios y tecnología estadounidenses para desarrollar armas biológicas que podrían tener como objetivo los suministros alimentarios estadounidenses. Yan dijo que los chinos han identificado específicamente el uso de armas biológicas contra la agricultura de un país como "las armas nucleares de los pobres."

"[El] FBI ha sorprendido en las aduanas a agentes del PCCh haciéndose pasar por investigadores contrabandeando el hongo mortal, y también gusanos redondos, que pueden causar amenazas de bioseguridad para la agricultura, los seres humanos y los animales en los EEUU", dijo Yan.

El caso de contrabando alarmó a la nueva dirección del FBI, que afirmó que el caso expone un grave riesgo para la seguridad nacional en las investigaciones científicas que dependen de extranjeros.

Asesor del FBI: "Infiltración silenciosa"



La oficina prometió que erradicaría la influencia extranjera en el proceso de adjudicación de dinero del Gobierno a científicos extranjeros en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad.

"La infiltración silenciosa del Partido Comunista Chino en nuestro ecosistema de investigación es una amenaza directa a nuestra seguridad nacional, bioseguridad e independencia económica", dijo Erica Knight, asesora del director del FBI, Kash Patel, a Just the News. "El director entiende estas amenazas mejor que nadie y, bajo su liderazgo, erradicaremos agresivamente todo rastro de influencia extranjera corrupta".

El caso afectó a dos investigadores de origen chino, Yunqing Jian, de 33 años, y Zunyong Liu, de 34, acusados por el Departamento de Justicia de intentar pasar de contrabando por la aduana un hongo llamado Fusarium graminearum. El hongo está clasificado en la literatura científica como "potencial arma agroterrorista" porque afecta al trigo, la cebada, el maíz y el arroz causando "marchitamiento de la espiga", según el Departamento de Justicia.

Los científicos trabajaban para un laboratorio dirigido por los investigadores principales Ping He y Libo Shan, quienes recibieron financiación de los Institutos Nacionales de Salud. El laboratorio investiga la inmunidad de las plantas, según su sitio web. Los registros del NIH muestran que Libo Shan y Ping He recibieron más de 7,6 millones de dólares de financiación total entre dos proyectos, uno concedido a cada científico.

Los recientes incidentes en los que se han visto implicados científicos chinos, incluido otro en el que un investigador intentó introducir de contrabando lombrices capaces de destruir cultivos, han impulsado a la Administración a poner en marcha un proceso intensivo de investigación de los cientos de científicos extranjeros traídos a Estados Unidos desde "países preocupantes", según informó esta semana Just the News.

Hasta 1.000 científicos identificados solo en los NIH



La revisión comenzó hace semanas -más o menos al mismo tiempo en que se presentaron cargos contra los investigadores chinos- debido a preocupaciones de que no se investigó adecuadamente el posible vínculo de los científicos con el Ejército o el partido chino.

Funcionarios declararon a Just the News el martes que hasta 1.000 científicos de países sospechosos -un gran número específicamente de China- han sido identificados sólo dentro de los NIH, lo que ha provocado una amplia revisión por parte de la oficina de seguridad de inteligencia de la agencia.

El esfuerzo, que sólo recientemente se puso en marcha, contrasta fuertemente con las medidas de selección laxas que prevalecieron durante el liderazgo anterior de los NIH, de Francis Collins y Anthony Fauci, dijeron funcionarios actuales a Just The News.

Ese sistema laxo se mantuvo bajo Biden a pesar de las múltiples advertencias de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) sobre los riesgos de influencia extranjera indebida o robo de la investigación federal.

La GAO, el brazo investigador y auditor del Congreso, ha publicado más de media docena de informes en la última década advirtiendo de que las agencias federales carecen de las salvaguardias necesarias para proteger la propiedad intelectual del robo extranjero y la investigación de la influencia extranjera, especialmente de las amenazas afiliadas a China.

Surgen preocupaciones más amplias



"La investigación estadounidense puede estar sujeta a una influencia extranjera indebida en los casos en que un investigador tenga un conflicto de intereses en el extranjero", añadió la GAO en un informe de 2021 que destacaba específicamente las vulnerabilidades de las universidades que colaboran con los NIH.

Los tres científicos acusados recientemente en Michigan por sus intentos de introducir de contrabando patógenos vegetales peligrosos forman parte de preocupaciones más amplias sobre la capacidad de China para amenazar a Estados Unidos desde dentro.

"Sabemos que con la frontera abierta llegaron miles, decenas de miles, de chinos, la mayoría de ellos chinos desesperados que querían vivir en una sociedad libre, pero también, especialmente hacia el final de la Administración Biden, había muchos grupos de varones chinos que venían en grupos de cuatro a 15, y los vimos con un kit idéntico", dijo Gordon Chang al programa de televisión Just the News, No Noise.

"Hay un aumento en el ritmo de incursiones e intentos de incursiones en nuestras bases militares, vigilancia ilícita de esas bases, además de vigilancia ilícita de nuestra infraestructura. Creo que esas redes están preparadas para atacar, y esa sería, en mi opinión, la mayor amenaza", añadió.

Steven Richards es reportero de Just The News.



© Just The News