La Administración Trump investiga en secreto a cientos de científicos de "países preocupantes" como China

La Administración Trump ha puesto en marcha en secreto un intenso proceso de investigación de antecedentes para cientos de científicos extranjeros traídos a los Estados Unidos desde "países preocupantes" como China, utilizando visados conseguidos con la ayuda de los Institutos Nacionales de Salud y otras agencias federales de investigación, dijeron funcionarios a Just the News.

La revisión en la que participan agencias de inteligencia y seguridad comenzó hace semanas ante la preocupación de que administraciones anteriores no investigaran adecuadamente los antecedentes de los científicos o sus vínculos con actores como el Ejército chino o su Partido Comunista.

Pero la iniciativa ha adquirido una urgencia adicional después de que tres científicos chinos fueran detenidos en el último mes tratando de introducir de contrabando en Estados Unidos patógenos peligrosos como hongos y ascárides capaces de destruir las cosechas.

Una puerta abierta al espionaje científico

Los funcionarios dijeron a Just the News que hasta 1.000 científicos de países preocupantes -un gran número específicamente de China- han sido identificados dentro de NIH solamente, lo que provocó una monstruosa revisión por parte de la oficina de seguridad de Inteligencia de la agencia.

"La Administración Trump está comprometida con proteger la seguridad nacional y económica de Estados Unidos. Los dólares de los contribuyentes no deben ni pueden financiar el espionaje extranjero contra la base industrial y el aparato de investigación de Estados Unidos", dijo a Just the News el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

El apresurado esfuerzo por vetar científicos, especialmente de China, subraya el laissez-faire de investigadores extranjeros que prevaleció durante el liderazgo de los NIH bajo Francis Collins y Anthony Fauci, quienes partieron antes de que Trump se convirtiera en presidente, dijeron funcionarios.

Ese sistema laxo persistió bajo Biden a pesar de las múltiples advertencias de la GAO sobre los riesgos de influencia extranjera indebida o robo de investigación federal.

GAO, el brazo investigador y auditor del Congreso, ha emitido más de una media docena de informes en la última década advirtiendo de que el NIH y otras agencias federales y sus sustitutos dentro de las universidades carecen de las salvaguardias necesarias para proteger la propiedad intelectual del robo extranjero y la investigación de la influencia extranjera, especialmente con consultores o entidades que trabajan tanto para China como para Estados Unidos.

"China es el principal adversario de Estados Unidos, y la influencia extranjera sigue siendo un riesgo clave para la seguridad nacional del país", advertía con agudeza un informe de la GAO del año pasado. "Los funcionarios del DOD y del DHS carecen de orientaciones específicas sobre cómo debe el personal de adquisiciones recopilar información, evaluar o mitigar los posibles riesgos para la seguridad nacional cuando adjudican contratos para servicios de consultoría."

"La investigación estadounidense puede estar sujeta a una influencia extranjera indebida en los casos en que un investigador tenga un conflicto de intereses en el extranjero", añadió la GAO en un informe de 2021 que destaca específicamente las vulnerabilidades de las universidades de investigación que colaboran con los NIH.

"...En ausencia de políticas para toda la agencia y definiciones sobre intereses no financieros, las universidades que reciben financiación de subvenciones federales pueden carecer de orientación suficiente para identificar y gestionar adecuadamente los conflictos, lo que potencialmente aumenta el riesgo de influencia extranjera indebida", añadía el informe.

Un científico chino incumple las normas y da la voz de alarma

Dr. Li-Meng Yan, una viróloga china que desertó a Estados Unidos en 2020 y alegó que el virus covid-19 había sido creado por el hombre, declaró a Just the News que la mayoría de los científicos de su país de origen que consiguen un visado para Estados Unidos firman contratos con el Gobierno comunista de China para utilizar su estancia en América en beneficio de su país de origen.

"Los científicos que obtienen visados de China a Estados Unidos, son becarios visitantes, y han firmado un contrato con el Gobierno chino para volver a China, servir para China con lo que puedan obtener de Estados Unidos", dijo Yan en una entrevista exclusiva con el programa de televisión Just the News, No Noise que se emitirá el jueves por la noche. "Por eso obtienen visados del Gobierno chino".

"Así que desde el principio, ya hicieron un trato con el CCP y se convierten en una especie de agentes del CCP. Así que China tiene a esta gente que viene aquí, se apodera de tus propiedades intelectuales, se apodera de tus tecnologías, compromete a tu gente, y son como el tumor, como los parásitos que se meten en tu cuerpo", añadió.

Tales advertencias de desertores como Yan y las repetidas auditorías de la GAO han espoleado a los miembros del Congreso a estar más decididos que nunca a trabajar con la Administración Trump para mejorar ampliamente la investigación de antecedentes y reducir el número de científicos extranjeros que obtienen visados.

"Los chinos han estado infiltrándose en nuestra propiedad intelectual, tanto de forma encubierta como a la vista de todos. Sin embargo, nos hemos quedado de brazos cruzados y hemos permitido que suceda", dijo el congresista Nathaniel Moran, R-Texas, quien declaró esta semana al podcast John Solomon Reports . "Lo han hecho de forma encubierta a través del espionaje y viniendo y robando ciertos secretos comerciales, robando ciertos secretos comerciales de empresas o militares, pero también lo han hecho por encima del tablero, delante de nuestras narices infiltrándose en nuestras universidades con becas de investigación y desarrollo."

"No podemos dejar que la gente haga eso y luego ver cómo los chinos nos lo quitan y lo usan contra nosotros, y quedarnos sentados sin hacer nada", añadió. "Así que tenemos que fortalecer nuestros propios sistemas desde dentro, y tenemos que contraatacar en el mundo del comercio, en el mundo de los aranceles y en el mundo de las prácticas empresariales contra China. Eso requiere un ejecutivo fuerte, que obviamente tenemos, y creo que vais a ver que eso ocurre en los próximos tres o cuatro años."

Varios incidentes contribuyen a la urgencia

En el último mes, tres investigadores chinos que trabajaban en Michigan han sido detenidos o acusados por el FBI de introducir ilegalmente patógenos en Estados Unidos. Dos de ellos estaban implicados en el supuesto contrabando de un hongo tóxico y otro introducía gusanos redondos, todos ellos patógenos que pueden dañar los cultivos estadounidenses, según las autoridades. Los casos despertaron la alarma sobre el potencial de una nueva era de agroterrorismo.

La facilidad con la que médicos, científicos y profesores chinos, incluso fuera de la órbita de los NIH, pueden entrar en el país y permanecer conectados con el aparato de inteligencia de Pekín es evidente desde hace tiempo.

En septiembre de 2020, Hao Zhang, con sus conspiradores que eran empleados de la empresa, urdieron un plan para montar un negocio en China y competir con sus empleadores basándose en diseños de semiconductores patentados robados y planos de procesamiento.

Zhang fue condenado a 18 meses de prisión y al pago de $476.835 en concepto de restitución tras ser declarado culpable en juicio de espionaje económico y robo de secretos comerciales. Según el Departamento de Justicia, el plan había comenzado ya en 2006.

En un caso curioso y más reciente, el domicilio de Xiaofeng Wang, de nacionalidad china y profesor de ciberseguridad en la Universidad de Indiana, fue allanado por el FBI en abril de este año. Según The Guardian, Wang nunca fue acusado de un delito, pero fue despedido sumariamente por la Universidad de Indiana por razones no aclaradas al público, y su perfil fue eliminado de la página web de IU, aunque una captura de pantalla muestra su pasada vinculación con la escuela pública. Por el momento se desconoce su paradero.

El año pasado, la Administración Biden puso en marcha algunos procedimientos de seguridad nuevos para la investigación federal en la que participaban países extranjeros, contratistas o investigadores, pero eximió a los programas que recibían menos de $50 millones de financiación de los contribuyentes. Eso dejó a un gran número de científicos extranjeros visitantes que se cree que escaparon a una investigación completa.

"Es una laguna enorme, y hay una ceguera significativa en cuanto a con quién estaban vinculados algunos de estos investigadores en el extranjero y en qué están trabajando realmente", dijo a Just the News un alto funcionario estadounidense directamente implicado en la actual revisión. "El esfuerzo en curso es enormemente sensible. Implica a la comunidad de Inteligencia y a las fuerzas de seguridad. Y es esencial para nuestra seguridad".

El Departamento de Salud y Servicios Humanos y el NIH de la Administración Trump se negaron a proporcionar a Just the News números precisos de científicos por país a pesar de múltiples solicitudes, citando preocupaciones de seguridad.

Más o menos en el momento en que comenzó discretamente la investigación de seguridad de los científicos extranjeros, la Administración Trump tomó otra medida contundente: en abril, los NIH dijeron a los investigadores estadounidenses que ya no podían dirigir dólares de los impuestos federales a socios extranjeros a través de subdonaciones y premios secundarios.

"Si no se puede justificar claramente por qué se está haciendo algo en el extranjero, como que no es posible hacerlo en otro sitio y que beneficia al pueblo estadounidense, entonces el proyecto debe cerrarse", escribió a los investigadores el doctor Matthew J. Memoli, subdirector de los NIH, según The New York Times.

A principios de este mes, la Administración de Alimentos y Medicamentos tomó otra medida, prohibiendo todos los ensayos de investigación clínica que exporten células de estadounidenses a laboratorios extranjeros en países hostiles para ingeniería genética.

