Trump juega con la idea de despedir a Jerome Powell después de que la Reserva Federal mantuviera estables las tasas de interés

El presidente Donald Trump despidió el viernes flota despidiendo de nuevo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, después de que la Fed optó por mantener estables los tipos de interés a principios de semana,a pesar de la caída de la inflación.

Trump no se ha cortado a la hora de criticar al presidente, cuyo mandato no finaliza hasta 2026, flagelándolo el jueves por considerarlo "demasiado tarde", y le acusó de costarle a Estados Unidos "cientos de miles de millones de dólares". Powell ha instado al país a ser paciente.

El presidente afirmó que Powell, a quien nombró para el cargo en 2017, era un "insensato", un "tipo tonto" y "un obvio Trump Hater", que debería ahorrar a EEUU "hasta un billón de dólares al año".

"Entiendo perfectamente que mis fuertes críticas hacia él hacen más difícil que haga lo que debería estar haciendo, bajar las Tarifas, pero lo he intentado de todas las formas posibles. He sido amable, he sido neutral y he sido desagradable, y amable y neutral no han funcionado", escribió en un post en Truth Social.

"Prácticamente no tenemos inflación, nuestra economía lo está haciendo realmente bien, y pronto lo hará, con los tremendos Ingresos Arancelarios que están llegando, y las fábricas que se están construyendo por todo el país, mejor de lo que lo ha hecho nunca antes", agregó Trump.

Trump afirmó que Estados Unidos debería estar en la parte superior de una lista que muestra cómo la tasa del banco central de Estados Unidos en comparación con otras naciones, en lugar de la parte inferior.

"No sé por qué la Junta no anula a este total y completo Imbécil,", escribió Trump. "Tal vez, sólo tal vez, ¿tendré que cambiar de opinión sobre despedirlo? Pero a pesar de todo, su mandato termina en breve".

El comentario se produce después de que Trump dijera que no despediría a Powell en abril y de que Powell dijera en noviembre que se negaría a dimitir si el presidente se lo pidiera.

