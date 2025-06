La hispana Nezza acusa a los Dodgers de intentar impedir que cantara el himno nacional en español

Publicado por Just The News 16 de junio, 2025

Una cantante ha acusado a un representante de los Dodgers de intentar impedir que cantara la versión en español del himno nacional el sábado por la noche.

Nezza, que llevaba una camiseta de República Dominicana mientras actuaba, dice que cantó la versión en español de todos modos, pero especuló con que el esfuerzo por impedirlo se debía a las protestas contra el ICE.

"No me imaginaba que me encontraría con algún tipo de negativa", dijo Nezza en su video de TikTok. "Sobre todo porque estamos en Los Ángeles y con todo lo que está pasando".

El equipo no ha comentado al respecto.