El "memorándum católico" del FBI puede ser el último ejemplo del engaño y obstrucción de los funcionarios de Biden al Congreso

Publicado por Just The News 6 de junio, 2025

Los funcionarios de la era Biden podrían enfrentarse a una presión legal cada vez mayor sobre las tergiversaciones ante el Congreso sobre la política de la administración y dónde se solapaba con la salud del presidente Biden, a medida que los republicanos claman por la rendición de cuentas.

Las decisiones de los funcionarios de la Administración Biden de ocultar pruebas clave, retrasar obstinadamente las respuestas a las citaciones judiciales o supuestamente encubrir el deterioro de la salud mental y física del presidente Biden se enfrentan a un nuevo escrutinio por parte de los congresistas republicanos que ahora se enfrentan a un poder ejecutivo cooperativo.

Los últimos memorandos internos del FBI publicados por el senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, ponen al ex director de la oficina Christopher Wray en agua caliente por su anterior testimonio ante el Congreso, que Grassley escribió que era "engañoso".

Señalar a los católicos como "radicales"

Esos memorandos del FBI muestran que el objetivo de la oficina de "católicos tradicionalistas radicales" estaba más extendido de lo que el ex director Christopher Wray dijo al Congreso en ese momento.

En su testimonio de 2023, el ex director del FBI Wray dijo al Congreso que el memorando de enero de 2023 que caracterizaba a los "católicos tradicionalistas radicales" porque asisten a misa en latín como potenciales extremistas violentos era "un único producto de una única oficina de campo".

Sin embargo, la producción recientemente entregada al senador Grassley por el FBI muestra que el memorando, que fue compilado por la Oficina de Campo de Richmond del FBI, no sólo fue ampliamente distribuido a través de la oficina, sino que fue seguido por al menos 13 documentos adicionales que utilizan terminología similar.

Además, casi 20 analistas de inteligencia de 13 oficinas de campo diferentes repartidas por todo el país accedieron al memorando, y también se difundió a más de 1.000 individuos en el FBI en febrero de 2023, según muestran los documentos.

"Esto plantea serias preocupaciones de que las oficinas de campo del FBI puedan haber confiado en el memorando de Richmond, y colocado a grupos en sus áreas de responsabilidad bajo sospecha basándose en la información de las fuentes profundamente sesgadas utilizadas en el memorando", escribió Grassley en su carta al director del FBI, Kash Patel, el martes.

Puede leer La carta de Grassley y los memorandos del FBI.

Inspector General: "Errores de juicio profesional"

La revelación del memorando a principios de 2023 provocó una investigación del FBI en el Congreso y una revisión por parte del inspector general del Departamento de Justicia.

Wray dijo al Congreso que el memorando "no es algo que vaya a defender o excusar" en su testimonio de julio de 2023 ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. También dijo a los miembros que ordenó que el memo "fuera eliminado de los sistemas del FBI".

Aunque la oficina fue exculpada en última instancia de cualquier intención maliciosa, el inspector general Michael Horowitz consideró que, aunque era necesaria una investigación sobre un individuo específico que representaba una amenaza, el análisis general del memorando que vinculaba el catolicismo romano tradicional con el extremismo violento "carecía de pruebas suficientes" y "evidenciaba errores de juicio profesional."

Grassley criticó al ex director por obstruir su investigación sobre el memorando y le acusó de participar en un posible "patrón de engaño" en su testimonio.

"El FBI bajo el director Wray obstruyó mi investigación al no proporcionar estas respuestas durante muchos meses. El Congreso necesita saber quién participó en esta obstrucción y por qué el FBI obstruyó una investigación sobre un memorando que ya había repudiado", escribió Grassley.

"Mi investigación también se ha centrado en el testimonio engañoso del director Wray sobre el alcance de la distribución del memorando a otras oficinas de campo del FBI cuando testificó que era 'un solo producto de una sola oficina de campo'. Desde entonces he sabido que otras oficinas de campo contribuyeron a la elaboración del memorándum", escribió Grassley más tarde.

"Esta era información muy importante que el director Wray debería haber revelado", continuó. Yo y otros miembros ya habíamos expresado nuestra preocupación acerca de si la producción del memorándum estaba aislada en Richmond o formaba parte de un problema mayor". El testimonio diciendo que era el trabajo de una sola oficina de campo fue engañoso en el mejor de los casos, y parece ser parte de un patrón de engaño intencional", continuó Grassley.

Otros altos funcionarios de Biden se contradijeron

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas, también se enfrentó al escrutinio de los republicanos del Congreso por su testimonio bajo juramento durante la administración. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes alegó en 2023 que Mayorkas podría haber cometido perjurio cuando dijo al Congreso que la frontera era segura frente a extranjeros ilegales con vínculos terroristas.

Mayorkas había dicho anteriormente al Comité que todos los extranjeros que representan una amenaza para la seguridad nacional que se encuentran en la frontera son detenidos y expulsados. Sin embargo, informes públicos mostraron que el FBI estaba luchando para localizar a más de 12 migrantes que fueron introducidos ilegalmente en el país por un contrabandista vinculado a ISIS.

"Estos informes parecen contradecir directamente su testimonio bajo juramento de que todos los extranjeros encontrados en la frontera que suponen una amenaza para la seguridad nacional son detenidos y expulsados. Incluso si la amenaza para la seguridad nacional no era evidente cuando se examinó a estos extranjeros, las políticas de fronteras abiertas de la Administración han creado una amenaza para la seguridad nacional de todos los estadounidenses", escribió a Mayorkas el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Jim Jordan.

Los republicanos de la Cámara de Representantes intentaron finalmente destituir a Mayorkas con una doble acusación. El primer artículo del juicio político alegaba que el secretario incumplió voluntariamente la ley federal de inmigración. El segundo artículo alegaba que Mayorkas "violó la confianza pública" por las supuestas mentiras al Congreso.

El intento de destitución fracasó cuando los demócratas del Senado lograron desestimar los artículos. Nunca se celebró un juicio.

Los republicanos de la Cámara de Representantes también intentaron acusar al fiscal general de Biden, Merrick Garland, de desacato al Congreso por no cumplir con las citaciones debidamente emitidas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en relación con su investigación de la investigación del Departamento de Justicia sobre el mal manejo de documentos clasificados por parte del presidente Biden.

"No se trata de un asunto complicado. Los Comités de Supervisión y Judicial emitieron citaciones legales debidamente autorizadas al Fiscal General Garland para un determinado conjunto de documentos, incluidas las grabaciones de audio de la entrevista del Asesor Especial Hur con el Presidente Biden. El Fiscal General se ha negado a presentar estas grabaciones de audio", dijo el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer en un discurso en apoyo de la resolución de desacato.

Al final, la Cámara no logró acusar a Garland de desacato.

La pregunta autopen: "¿Quién llevaba la voz cantante?".

Los republicanos de la Cámara de Representantes y la Administración Trump también planean intensificar las investigaciones sobre la Administración Biden por el uso de un autopen para firmar varios documentos en nombre de Biden, incluidos indultos, en los últimos días de su mandato. Las recientes admisiones de que la capacidad mental de Biden no era óptima están alimentando el misterio: ¿Sabía Biden lo que se estaba firmando en su nombre?

Comer anunció el miércoles que su comité investigaría el uso del autopenal por parte de Biden recabando testimonios de antiguos altos funcionarios y personal de la Administración. Entre ellos figuran el ex asesor principal del presidente Michael Donilon, la ex asesora principal del presidente para comunicaciones Anita Dunn, el ex jefe de gabinete Ron Klain, el ex subjefe de gabinete para política Bruce Reed y el ex consejero del presidente Steve Ricchetti, informó Just the News.

"Deben comparecer ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes y dar respuestas veraces sobre el estado cognitivo del presidente Biden y quién llevaba la voz cantante", escribió Comer.

El presidente Trump también ordenó a la fiscal general Pam Bondi que investigue el uso de autopen específicamente para identificar "si ciertos individuos conspiraron para engañar al público sobre el estado mental de Biden y ejercer inconstitucionalmente las autoridades y responsabilidades del Presidente."

El presidente Biden rebatió las pesquisas el miércoles. "Permítanme ser claro: yo tomé las decisiones durante mi presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier sugerencia de que no lo hice es ridícula y falsa", dijo Biden en un comunicado.