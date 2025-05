El principal asesor económico de Trump predice que la agenda legislativa hará a las familias estadounidenses 10.000 dólares más ricas

Publicado por Just The News 29 de mayo, 2025

El principal asesor económico del presidente Donald Trump está proyectando que el "gran y hermoso proyecto de ley" que se abre camino en el Congreso ayudará a las familias estadounidenses a aumentar sus ingresos en 10.000 dólares en los próximos años, una estadística que podría tener un impacto en la política de la mesa de la cocina y presionar a los senadores actualmente reacios a votar a favor de la legislación.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, aplicó parte de esa presión a los senadores reticentes durante una entrevista con Just the News que se emitirá el jueves por la noche en un especial de televisión con la Association for Mature American Citizens (AMAC) en Real America's Voice.

"Si los republicanos en el Senado no aprueban el gran y hermoso proyecto de ley, entonces vamos a ver la mayor subida de impuestos al expirar los recortes fiscales anteriores... la mayor subida de impuestos que hemos tenido en la historia de EE.UU.", advirtió Hassett.

La aprobación de la ley tiene beneficios, pero el rechazo conlleva costes

"Si tenemos esa subida de impuestos, el Consejo de Asesores Económicos aquí en la Casa Blanca ha estimado que tendremos una recesión, una recesión realmente profunda con tal vez una caída del 4% del PIB".

Hassett también dijo que si el Senado aprueba el proyecto de ley, los estadounidenses terminarán con un gran recorte de impuestos que beneficiará a las familias de todo el país.

"Si aprobamos el proyecto de ley, por otro lado, van a ver un crecimiento económico realmente impactante, tal como lo vimos en 2018 y 2019", dijo. "Nuestros propios modelos decían que tendríamos ese aumento de 4.000 dólares en los ingresos. Ahora dicen que vamos a tener 10.000 dólares de ingresos para la familia tipo en pocos años."

"En este proyecto de ley nos ocupamos de la familia estadounidense", dijo el representante Mark Harris, republicano de Carolina del Norte, en la edición del miércoles del programa de televisión "Just the News, No Noise". "Se va a preservar el crédito fiscal por hijos. Y lo más importante, si no hubiéramos aprobado este proyecto de ley que extendió o hizo permanentes los recortes de impuestos de Trump, entonces cada familia estadounidense, desde la más pobre hasta la más rica, iba a ver un aumento, porque los tramos impositivos iban a aumentar automáticamente."

La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada el "gran proyecto de ley hermoso" de Trump, pero se enfrenta a algunas dudas de los republicanos en el Senado, debido a las preocupaciones sobre la financiación de Medicaid y el crecimiento de la deuda y el déficit que probablemente causará.

El senador republicano por Wisconsin Ron Johnson declaró en el programa de televisión "Just the News, No Noise" a principios de mes que probablemente no votaría a favor porque podría aumentar el déficit.

"No estoy seguro de que este gran proyecto de ley pueda aprobarse", dijo Johnson. "No votaré a favor si aumenta el déficit. Y ahora mismo parece que aumentará el déficit".

El proyecto de ley incluye factores clave de la agenda del presidente, como la no aplicación de impuestos a las propinas, el aumento de la financiación de la seguridad fronteriza y la ampliación de los recortes fiscales del presidente de 2017.

Creación de empleo en una "edad de oro"

Hassett dijo que hay mucho en juego, pero expresó su confianza en que el proyecto de ley se aprobará antes del 4 de julio.

"Si miras al horizonte, entonces vas a ver una era realmente dorada en el horizonte, y estará aquí, probablemente para el 4 de julio, ciertamente para el receso", dijo. Hassett también dijo que la estrategia de la administración Trump para ayudar a la economía era incentivar a la gente a trabajar y crear empleos.

"Estamos dando a la gente un incentivo para ir a trabajar", dijo. "Estamos dando a las empresas un incentivo para crear puestos de trabajo aquí en Estados Unidos y para construir edificios en Estados Unidos".

Hassett también señaló que la confianza del consumidor en EE.UU. hasubido por primera vez en años, según un nuevo informe publicado el miércoles.

"De hecho, hay una carrera para participar en la edad de oro en Estados Unidos en este momento, y las empresas están viniendo tan rápido como pueden para construir cosas en Estados Unidos, para crear puestos de trabajo en Estados Unidos [y] para reconstruir fábricas", dijo.